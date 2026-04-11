La Gobernación de Norte de Santander ofrece recompensa por información sobre ataques a la Policía

Atentado en Norte de Santander habría dejado varios policías heridos - crédito @Marovaan/X

La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información sobre los responsables de los recientes ataques contra la Policía en el departamento.

La medida busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar las investigaciones tras hechos violentos que dejaron a cuatro uniformados heridos.

La recompensa responde a la necesidad de identificar y capturar a quienes participaron en la serie de ataques registrados este sábado en Norte de Santander. Las autoridades locales buscan recuperar la tranquilidad, fortalecer la seguridad y reforzar el control institucional en las zonas afectadas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, George Quintero, declaró a Caracol Radio que “se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para aquellas personas que tengan información sobre estos hechos violentos”. Las autoridades esperan que la comunidad proporcione datos que permitan esclarecer los ataques y detener a los implicados.

Detalles de los ataques en Norte de Santander

Los ataques comenzaron en la madrugada, con la detonación de un artefacto explosivo en una zona residencial del área metropolitana de Cúcuta. Después se reportaron acciones contra patrullas policiales en otras áreas.

Una suma de hasta 50 millones de pesos fue dispuesta por las autoridades departamentales para incentivar la denuncia ciudadana sobre los hechos violentos recientes que involucraron agresiones a agentes en diferentes sectores de la región- crédito Colprensa

La simultaneidad y coordinación de los incidentes llevaron a la movilización inmediata de las fuerzas policiales y militares. En todos los casos, los objetivos fueron miembros de la Policía de Norte de Santander.

Así fueron los hechos

Cuatro uniformados resultaron heridos en los hechos tras la detonación de un artefacto explosivo en Ragonvalia, municipio de Norte de Santander, la mañana del 11 de abril de 2026, en un episodio que reavivó la preocupación por el avance de acciones violentas en la región.

La seguidilla de ataques registrados en las últimas horas llevó a funcionarios y congresistas a exigir respuestas inmediatas y estrategias de fondo para frenar el riesgo de expansión de la violencia a otras zonas del país.

La jornada estuvo marcada por el carácter reiterado de la ofensiva: el atentado de Ragonvalia constituyó el segundo ataque dirigido contra la fuerza pública en el departamento en menos de dos horas.

El estallido, que afectó a un grupo policial compuesto por un subintendente y dos patrulleros –entre los heridos figura una mujer policía, de acuerdo con Cúcuta Noticias– se suma a la explosión ocurrida horas antes en el Anillo Vial de Cúcuta, que dejó daños materiales en varios apartamentos y afectó a una patrulla policial cerca del Centro Comercial Jardín Plaza.

Imágenes impactantes muestran los momentos de caos y urgencia después de un atentado en un municipio de Norte de Santander. En medio del sonido ensordecedor de las sirenas, policías y civiles evacúan a los uniformados heridos en una camilla - crédito @Marovaan/X

La violencia desatada en Norte de Santander forzó el traslado urgente de los tres policías lesionados a Cúcuta para recibir atención médica.

El episodio provocó una reacción inmediata de legisladores nacionales. El senador José Vicente Carreño Castro advirtió a través de sus redes sociales que, “Están atacando a la Policía en Ragonvalia-Norte de Santander, hay riesgo de réplica en otras zonas del país. Pedimos reacción inmediata del Estado, refuerzo de la Fuerza Pública y acciones contundentes contra estos grupos terroristas”.

Las solicitudes de intervención estatal fueron amplificadas por el representante a la Cámara José Luis Duarte, exalcalde de Chinácota, quien condenó el empleo de explosivos y manifestó su respaldo a los agentes heridos y sus familias: “Nada justifica la violencia. Atentar contra quienes protegen a la ciudadanía es atentar contra todos”, expresó Duarte.

Añadió que “El país necesita decisiones firmes, pero también acciones de fondo que devuelvan la tranquilidad a nuestros territorios. La seguridad en Norte de Santander no es negociable”.

Ataque en pocas horas incrementa la presión por respuestas estatales

La explosión anterior a la de Ragonvalia tuvo lugar también en la capital departamental: la detonación en el Anillo Vial de Cúcuta afectó un vehículo policial y causó alarma entre los residentes del sector de Prados del Este, conforme a los reportes oficiales.

Un video grabado por un ciudadano muestra el estado en que quedó un vehículo de la policía después de una explosión en una vía de Cúcuta. Se observan los daños en la patrulla y la conmoción en el lugar - créedito @luchovoltios/X

Testigos presenciales relataron que el artefacto estalló justo cuando una patrulla de la Policía circulaba por la zona. Los efectos del estallido incluyeron daños materiales en inmuebles de los alrededores y el aturdimiento de al menos uno de los uniformados presentes, en tanto que un video difundido por un ciudadano mostró la magnitud de la destrucción en la patrulla oficial.

La Policía de Cúcuta confirmó los daños al vehículo y el impacto en uno de sus agentes, aunque hasta la tarde del sábado no se habían divulgado cifras oficiales de heridos ni información pública sobre los posibles responsables de estos ataques.

En ambos incidentes, los cuerpos de seguridad y equipos técnicos realizaron inspecciones para descartar nuevos riesgos y asegurar el perímetro, mientras pobladores expresaron preocupación por la recurrencia de estos hechos violentos.