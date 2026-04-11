Alcaldía de Bogotá anuncia que ya está disponible nuevo lote de más de 610.000 vacunas contra la influenza en comienzo de pico respiratorio

Bogotá inició la distribución de 610.000 dosis de vacuna contra la influenza en más de 200 puntos habilitados en la ciudad- crédito Secretaría de Salud de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá informó que ya se encuentra disponible un nuevo lote de 610.000 vacunas contra la influenza en medio del inicio del pico respiratorio en la ciudad, un periodo que coincide con el aumento de la demanda en servicios de salud y la circulación simultánea de virus respiratorios.

De acuerdo con el comunicado oficial, “desde hoy están disponibles en más de 200 puntos habilitados de la ciudad, con prioridad para los grupos con mayor riesgo de complicaciones”. Las dosis corresponden a la cepa sur 2026 y fueron entregadas por el Gobierno nacional.

El documento detalla que del total recibido, “400.000 dosis están destinadas a población adulta y 210.000 a población pediátrica”, con lo que se busca ampliar la cobertura de vacunación en grupos priorizados. La distribución ocurre en un contexto marcado por alertas internacionales sobre el comportamiento de la influenza.

Según la información, existe preocupación por “el predominio del subtipo A(H3n2) y el aumento acelerado de casos reportados en Europa y países del este de Asia”. Además, se menciona una advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre la expansión de un subclado con mayor capacidad de transmisión, lo que incrementa el riesgo de introducción en otras regiones.

La Secretaría de Salud reportó más de 359.000 atenciones por infecciones respiratorias agudas en lo corrido de 2026- secretaría de Salud de Bogotá

En el caso de Bogotá, las cifras muestran una presión sostenida sobre el sistema de salud. Con corte al 28 de marzo de 2026, la ciudad reportó “359.315 atenciones por infección respiratoria aguda (IRA) en todos los servicios de salud”. Aunque el total representa una disminución frente al año anterior, el comportamiento de los casos graves genera preocupación.

El comunicado señala que se registra “un incremento cercano al 15,5 % en la demanda de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)”, lo que refleja una mayor exigencia para la red hospitalaria. A esto se suman altos niveles de ocupación: “91,2 % en hospitalización de adultos, 86,9 % en UCI de adultos, 89,2 % en hospitalización pediátrica y 85,9% en UCI pediátrica”.

Las autoridades sanitarias atribuyen este escenario a la circulación simultánea de varios virus respiratorios y a factores estacionales como la temporada de lluvias. Los análisis del Laboratorio de Salud Pública muestran diferencias según la edad de los pacientes.

La ocupación hospitalaria en la ciudad se mantiene por encima del 85 % en UCI y hospitalización, en medio del pico respiratorio - crédito Secretaría de Salud

En menores de 2 años, “predomina el rinovirus, seguido de parainfluenza y virus Sincitial Respiratorio (VSR)”, mientras que en mayores de 60 años “la parainfluenza sigue siendo el virus de mayor relevancia”. En cuanto a la influenza, el subtipo A(H3n2) representa actualmente “el 4,3% de los casos identificados”, pero su potencial de generar complicaciones graves mantiene la vacunación como una prioridad.

El Ministerio de Salud actualizó recientemente los grupos de riesgo, ampliando la cobertura a niños entre los 24 meses y los 5 años. Esta población se suma a los grupos que ya eran priorizados: menores de 6 a 23 meses, gestantes desde la semana 14, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas.

Según el informe, esta ampliación “permitirá aumentar la protección de una población infantil que […] continúa siendo susceptible a complicaciones severas e incluso muerte por influenza”.

A estas cifras se sumaron declaraciones de Marcela Martínez, subdirectora de Acciones Colectivas, quien reiteró que la llegada de los biológicos ocurre en un momento de presión para el sistema de salud.

Además, advirtió que, aunque “la influenza A H3N2 representa el 4,3%, siendo menor frente a otros virus respiratorios”, su impacto potencial mantiene la alerta: “su capacidad para generar complicaciones graves hace que la vacunación siga siendo prioritaria”.

Autoridades reiteraron el llamado a vacunarse y mantener medidas de autocuidado ante la circulación de virus respiratorios - crédito Secretaría Distrital de Salud

En paralelo a la vacunación, las autoridades reiteraron el llamado a mantener medidas de autocuidado. Entre ellas, el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios y en espacios cerrados con aglomeraciones, así como la ventilación adecuada.

También se insistió en la importancia de completar otros esquemas de vacunación, incluyendo biológicos como pentavalente, DPT, neumococo, VSR, TdaP en gestantes y triple viral en población infantil.

“El llamado a la ciudadanía es claro: acudir oportunamente a los puntos habilitados y protegerse en este inicio del pico respiratorio”, concluye el comunicado.