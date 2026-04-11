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Bloqueos obligan a suspender temporalmente el concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga

El cambio de fecha responde a factores ajenos a la organización y el público deberá esperar el nuevo anuncio para conocer el día de la presentación

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Las alteraciones registradas en el orden público de la región afectaron toda la logística del show, impidiendo la llegada de asistentes y del personal necesario para la realización del espectáculo previsto para abril de 2026 - crédito Gustavo Gavotti
Las alteraciones registradas en el orden público de la región afectaron toda la logística del show, impidiendo la llegada de asistentes y del personal necesario para la realización del espectáculo previsto para abril de 2026 - crédito Gustavo Gavotti

El concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga previsto para el 11 de abril de 2026 fue aplazado debido a bloqueos de vías y alteraciones del orden público en el departamento de Santander, lo que afectó directamente la logística del evento.

El aplazamiento se debe a que la alteración del orden público impidió la llegada de los asistentes, así como la movilización del artista y su equipo técnico.

“Debido a las situaciones de público conocimiento, los organizadores del concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga, programado para el 11 de abril del 2026, informan a los fans asistentes, medios de comunicación y aliados que, debido a la alteración del orden público (bloqueo de vías) en el Departamento de Santander, se han presentado dificultades logísticas que impiden la llegada de fans, y la movilización del artista, y parte de la producción”, se puede leer en el comunicado oficial de los organizadores.

Por esta razón, los organizadores informaron que el evento no podrá realizarse en la fecha prevista. En los próximos días se anunciará cuándo se llevará a cabo la nueva presentación y, entretanto, las boletas seguirán siendo válidas para la misma ubicación o se podrá solicitar la devolución a través de la taquilla autorizada.

La imposibilidad de garantizar el desplazamiento de público y equipo técnico fue notificada, y se anunció que las entradas continuarán siendo válidas mientras se define el nuevo día para el concierto - crédito Fenix Producciones
La imposibilidad de garantizar el desplazamiento de público y equipo técnico fue notificada, y se anunció que las entradas continuarán siendo válidas mientras se define el nuevo día para el concierto - crédito Fenix Producciones

“La devolución del dinero, podrán hacerlo a través de los canales oficiales de la taquilla autorizada, en los tiempos y condiciones que serán informados próximamente”, se afirmó en el comunicado.

Los detalles sobre los plazos y el procedimiento exacto para la devolución serán comunicados próximamente por los organizadores. Por ahora, no se ha fijado un día específico para la reprogramación del concierto.

Nueva fecha y mensaje de los organizadores

Los promotores remarcaron que se hicieron todos los esfuerzos posibles para cumplir con los requisitos necesarios y llevar adelante el evento según las exigencias del espectáculo. Subrayaron que los inconvenientes logísticos fueron consecuencia exclusiva del entorno externo al equipo organizador, ya que el bloqueo de carreteras afectó la movilidad tanto del público como del personal del concierto.

Está previsto que la nueva fecha del show se comunique en el menor tiempo posible, para que los seguidores puedan organizar su asistencia en condiciones de seguridad. Los responsables del evento agradecieron el respaldo demostrado ante esta situación que escapa a su control.

Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook
Los manifestantes se concentran en puntos estratégicos de la vía, impidiendo el paso de vehículos como forma de presión frente al aumento del impuesto predial - crédito Siete TV/Facebook

Finalmente, los organizadores aseguraron que mantienen el compromiso de ofrecer próximamente un espectáculo que cumpla con las expectativas de los fanáticos y asistentes.

El aeropuerto de Bucaramanga retoma operaciones tras bloqueo de campesinos

El Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga reanudó operaciones normales la tarde de este viernes, tras un cierre temporal de dos días provocado por el bloqueo de accesos realizado por campesinos, según informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Debido al bloqueo iniciado el jueves, que se originó por la protesta de campesinos contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) por el incremento del impuesto a las propiedades rurales, el aeropuerto tuvo que aplicar protocolos especiales.

Durante la mañana, la terminal operó bajo la modalidad de “aeropuerto no controlado”, lo que obligó a adoptar medidas de seguridad y llevó a demoras, reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, de acuerdo con los datos de Aerocivil.

La gestión del tráfico aéreo y la seguridad de las instalaciones se vieron afectadas por la ausencia de equipos de emergencia y control, como consecuencia directa de la protesta social- crédito Aeropuerto Palonegro de Santander
La gestión del tráfico aéreo y la seguridad de las instalaciones se vieron afectadas por la ausencia de equipos de emergencia y control, como consecuencia directa de la protesta social- crédito Aeropuerto Palonegro de Santander

La protesta impidió la llegada de personal fundamental al aeropuerto de Bucaramanga, incluido el equipo de controladores aéreos, bomberos aeronáuticos y la logística de apoyo.

Para contrarrestar esta situación, el gobernador de Santander Juvenal Díaz facilitó un helicóptero que transportó a los controladores, lo que permitió retomar la operatividad habitual, según la comunicación oficial.

Aerocivil recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas y revisar el estado de las vías antes de dirigirse a la terminal, para evitar contratiempos en los viajes.

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