Cabezas de lista al Senado exponen en Infobae sus principales propuestas: desde un tribunal para juzgar a los funcionarios de la salud hasta un sistema para evaluar proyectos con inteligencia artificial

El 8 de marzo de 2026 los colombianos acudirán a las urnas para determinar no solo el futuro de los aspirantes que se encuentran en las consultas presidenciales, sino la composición del Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

A diferencia de las elecciones de 2018 y 2022, los 284 puestos del Congreso (103 de Senado y 182 de Cámara de Representantes) están en juego, debido a que las curules otorgadas al partido político Comunes (movimiento derivado del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc en 2016) serán eliminadas, tras la expedición de los decretos oficiales por parte del Gobierno nacional.

La función legislativa constituye la tarea más visible en el país. A través de ella, sus miembros redactan, interpretan, modifican o derogan las normas que rigen la vida nacional, desde aspectos cotidianos hasta transformaciones profundas en materia de salud, educación, seguridad o tributación.

Infobae Colombia entrevistó a los aspirantes ubicados en los primeros lugares de las listas de los partidos políticos, quienes expusieron sus propuestas con la intención de liderarlas en la corporación legislativa en caso de resultar elegidos en los comicios.

Andrés Forero - Centro Democrático

Andrés Forero, actual congresista por Bogotá, pasará de la Cámara de Representantes al Senado encabezando la lista cerrada del Centro Democrático, partido que lidera naturalmente el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Forero se ha hecho notar en el Congreso por su intenso control político sobre temas de salud y fue protagonista de varias confrontaciones con el ministro Guillermo Jaramillo durante el gobierno de Gustavo Petro, por lo que sostuvo que una de sus banderas será la reestructuración del sistema.

“Esa reconstrucción pasa por recuperar la confianza de los actores en el sistema. Hoy lo que ha hecho el Gobierno ha sido una generación de incertidumbre que evita que los actores le sigan apostando, sigan invirtiendo en el sistema y además ha generado una grave crisis de liquidez (...) nosotros vamos a seguir denunciando lo que ha hecho el señor Jaramillo al desfinanciar la atención en salud para dedicar esa plata a la politiquería”, señaló Forero a este medio de comunicación.

Así mismo, manifestó que se promoverá una iniciativa enfocada en la reducción del Estado, argumentando que la administración actual ha tenido uno de los mayores presupuestos y que, en palabras de él, lo ha derrochado en otros asuntos de interés nacional.

“En medio de la supuesta emergencia económica decretada inconstitucionalmente por parte del presidente y su Gobierno, vimos funcionarios con camionetas último modelo. Lo que nosotros decimos es que sí tiene que haber un Estado, pero un Estado que no sea un estado bajo en burocracia, un estado que se adelgace y que con esos recursos puedan realmente llegar a los colombianos”, dijo.

De igual manera, Andrés Forero mencionó que la seguridad es parte fundamental de las propuestas que su partido político tendrá en cuenta en la nueva configuración del Congreso a partir de mediados del 2026.

“Tristemente con el Gobierno de Gustavo Petro ha tenido un retroceso prácticamente 30 años. El presidente Petro nos ha devuelto al pasado. Y por eso creemos que tiene que haber un giro total en esa política de paz total que ha mostrado su rotundo fracaso”, expresó.

Carlos Fernando Motoa - Cambio Radical

Por el partido Cambio Radical, la cabeza de lista será Carlos Fernando Motoa, abogado y político nacido en Palmira (Valle del Cauca), que ha construido una carrera legislativa de varios periodos como senador desde el 2010.

En declaraciones a Infobae Colombia, el congresista recalcó que la salud y la vivienda son los ejes fundamentales que buscaría impulsar en el legislativo.

Frente al primer aspecto, Motoa manifestó la necesidad de impulsar una iniciativa que, para él, pueda reestructurar el sistema, a raíz de las políticas impulsadas por el Gobierno Petro.

“Somos senadores que tenemos cierta experiencia, trayectoria, que estamos cualificados, y podemos en el próximo cuatrienio, si nos elegimos, revertir el daño que ha generado este Gobierno (...) debemos presentar una reforma a la salud que corrija los problemas del sistema que lamentablemente existe, pero sin destruir lo que se ha logrado en los últimos décadas, que es lo que tiene ese del Gobierno Gustavo Petro”, exclamó.

En materia de vivienda, el hoy congresista de oposición enfatizó en la necesidad de impulsar una política que había sido fundamental en gobiernos anteriores.

“Necesitamos convertir la política de vivienda ‘Mi Casa Ya’ como una política de Estado. No que dependa del querer o la voluntad de un Gobierno como está pasando con el actual, que dejó a muchos colombianos sin esa posibilidad de tener vivienda en la propiedad”, recalcó.

Incluso, sostuvo que propondrá una política para el deporte y la educación, al considerar que “hay que seguir promoviendo esa formación académica de los jóvenes tanto en universidades como en colegios”.

Enrique Gómez - Salvación Nacional

Tras su participación en las elecciones presidenciales de 2022, Enrique Gómez buscará ser elegido al Senado, liderando la lista abierta del movimiento Salvación Nacional, colectividad que dio respaldo institucional a la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella.

En su paquete de propuestas, se contempla un proyecto que contemplen sanciones penales contra dirigentes de la salud, ya que, para Gómez, existe cierta responsabilidad en los funcionarios de la actual administración.

“Hay que revivir el Consejo Nacional de Salud para impedir que ministros politiqueros y bandidos se tomen el sistema y acaben con la salud de la gente. Vamos a introducir un sistema, una forma de Gobierno que impida que cualquier gobierno de cualquier naturaleza pueda hacer politiquería con la salud y robarse los recursos de la salud para atender su agenda electoral”, precisó.

Además, recalcó que un aspecto clave que debe tener en cuenta el próximo Congreso debe ser una reforma política que responda a los intereses de la ciudadanía y no al beneficio personal.

“Tenemos que tener una reforma política fundamental y transformar esta política que crea un estado que solo le sirve a la reelección de los políticos. Tenemos que transformar esa política para que el estado le sirva primero y ante todo a los ciudadanos y a sus necesidades”, reseñó.

Así mismo, indicó que promoverá una reforma al sistema judicial colombiano, con el fin de que impacte verdaderamente la criminalidad en el país.

“Aquí si nos volvemos a enredar en las reformas de justicia de los poderosos, seguimos mamándole gallo a los ciudadanos que están sometidos a la criminalidad más espantosa, ante la indiferencia del poder judicial y ante la indiferencia de los entes del Estado encargados de la política criminal”, manifestó.

Juan Felipe Lemos - Partido de la U

Desde su llegada al Senado en 2018, tras ocho años previos en la Cámara de Representantes, Juan Felipe Lemos contempla llegar a su tercer periodo consecutivo en el legislativo, siendo la cabeza de lista del Partido de la U, movimiento que se declaró en independencia al Gobierno Petro.

Entre sus propuestas se contemplan proyectos en beneficio del sector agropecuario, al tanto que mencionó que liderará una bancada que promueva siete iniciativas para este sector.

“Vamos a impulsar aspectos como la creación del contrato agropecuario del jornal agropecuario, el establecimiento de una política pública de seguros de cosecha para proteger a los pequeños y medianos campesinos, convertir en política pública de Estado lo que antes se denominaba como ‘caminos vecinales’ para que se disponga unas partidas anuales en el presupuesto para acompañar a los municipios del país frente al mantenimiento de las vías terciarias y rurales”, precisó.

También, aseguró que es necesario impulsar una reforma que garantice la seguridad de la población, señalando que, durante el Gobierno Petro, se han evidenciado el poder de los grupos al margen de la ley.

“El próximo Congreso y el próximo Gobierno tienen que llegar a adelantar una reforma que devuelva la tranquilidad y seguridad a los colombianos. Volviéndole a dar herramientas a la fuerza pública a los policías, volviendo a garantizar la movilidad de la tropa, recuperar la inteligencia que se perdió, entre otros temas”, complementó.

Miguel Barreto - Partido Conservador

En las filas del Partido Conservador se encuentra David Barguil como cabeza de lista del Senado, en la que intenta retornar al legislativo después de su retiro en 2022. Posteriormente, aparecen los senadores Nadia Blel y Miguel Angel Barreto, que ocuparán el segundo y tercer lugar en la lista conservadora.

Este último compartió a este medio sus propuestas clave que impulsaría en su eventual tercer periodo como senador, remarcando que Colombia enfrenta una polarización sin precedentes.

“El país hoy está muy polarizado, muy dividido y yo creo que nos toca trabajar muy fuerte en lo fundamental, en lo estructural que requiere país. El país no requiere entre más populismo, más polarización, si no requiere resultados reales”, mencionó.

Barreto recalcó que una de las iniciativas que promoverá en el Senado será el tema minero energético, al catalogarlo como de vital importancia para los colombianos. “Hay que revisar muy bien el mercado de energético en Colombia, el tema del gas, el tema de la soberanía energética, los costos de las tarifas, en fin, son temas que nos preocupan mucho y que hay que ahondar en el Congreso”, opinó.

También, precisó que la priorización de recursos para las regiones y una política económica enfocada en el turismo podrían ser objeto de discusión en el nuevo Congreso.

“Hoy las regiones en Colombia tienen autonomía en funciones, pero más no en recursos. Este es un país demasiado centralista (...) debemos retomar la propuesta que hicimos durante la emergencia del covid-19 que fue bajar el costo de los tiquetes aéreos en Colombia, del 19 al 5%, y eso aumentó que la gente utilizara más aviones, aumento de extranjeros no residentes en Colombia e incentivo la economía con motor en el turismo”, insistió.

Juan Sebastián Gómez - Coalición Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad

Con una trayectoria política en el departamento de Caldas, Juan Sebastián Gómez González, actual primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, liderará la lista de la coalición Nuevo Liberalismo, Partido Mira y Dignidad y Compromiso.

“Yo soy una persona que busca consenso, soy una persona que está buscando que realmente construyamos un propósito de país, no que está buscando las diferencias ni que está buscando a diferencia de otros”, resaltó a este medio de comunicación.

Entre sus propuestas de campaña, el congresista anunció que impulsará una ley que redefina la distribución de los recursos para todos los municipios del país.

“Considero que hay que debatir y discutir la ley de competencias, o sea, cómo volvemos a redistribuir los recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías para que lleguen los municipios, sobre todo de cuarta, quinta y sexta categoría”, explicó.

También, recalcó la necesidad de reestructurar el sistema de salud que, a su consideración, está en sus peores tiempos.

“Tenemos que trabajar de manera conjunta las diferentes bancadas y con el Gobierno nacional de turno para recuperar el sistema de salud, un sistema de salud que si bien tenía problemas, hoy está peor que antes; Colombia tenía la alianza público-privada más grande de Latinoamérica”, sostuvo.

Luis Eduardo Garzón - Alianza por Colombia

Tras 10 años retirado de la escena política, Luis Eduardo Garzón retorna al escenario democrático, encabezando la lista al Senado de la Alianza por Colombia, coalición que integra a los partidos Alianza Verde, En Marcha, Partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente y el partido ASI.

Dentro de su plan para ingresar por primera vez al Senado, ‘Lucho’ Garzón considera que su prioridad en el legislativo es el fortalecimiento de las regiones, por lo que no descarta impulsar una reforma al Sistema General de Participaciones.

“Creo que es el empoderamiento regional, lo que sería un buen escenario de paz, un nivel de gobernanza diferente con regiones autónomas, con más presupuesto y quitando el centralismo”, dijo.

Así mismo, el exalcalde de Bogotá enfatizó en la necesidad de que se promueva una nueva reforma pensional, teniendo en cuenta que la sancionada por el presidente Gustavo Petro, enfrenta riesgos de ser tumbada por la Corte Constitucional.

“Si esa reforma decae en la Corte Constitucional, tenemos que ver cómo logra superar ese impase tan terrible que podría ser en función de la agencia federal o potenciarla en el Congreso. Por eso, esta es una que está ahí también pendiente”, resaltó.

Gustavo García - Frente Amplio

Luego de su participación en las elecciones legislativas de 2022 por Alianza Verde, Gustavo García Figueroa lidera la lista al Senado del Frente Amplio Unitario, una coalición de partidos de centro-izquierda con la que buscan dar continuidad a las reformas del Gobierno Petro, pero manteniendo cierta distancia con el Pacto Histórico.

Tras su experiencia en el Ministerio del Interior como viceministro y ministro encargado (2025), García considera que tiene las capacidades para impulsar las propuestas que beneficien a la población colombiana.

“Yo tengo esa convicción de que el país está cansado de tanto de tanto bochinche, tanto tropel, de tanto trino y quiere unas discusiones más serias, y por eso, aprovechando esa formación, el conocimiento que tengo, pues lo quiero poner a disposición de la gente”, resaltó.

Su campaña se basa en tres ejes principales como el poder a los barrios, fortalecer el agro y la paz cotidiana. En el primer punto, García señaló que esta iniciativa pretende darle herramientas a las zonas que dependen de las alcaldías y gobernaciones del país.

“Creo que el Estado debe promover más trabajo con las juntas de acción comunal, más trabajo, más herramientas jurídicas para poder recuperar los caminos vecinales, los acueductos comunitarios, el saneamiento básico, los mejoramientos de vivienda. No vamos a tener un mejor barrio si no participamos y si no integramos a las comunidades a ese gasto y si esperamos que el Gobierno lo solucione todo, cuando eso no va a pasar”, explicó.

Con el lema ‘Tierra para vivir, tierra para producir’, el aspirante al Senado enfatizó en la necesidad de que se promueva una reforma rural integral donde, en palabras del exviceministro, los ciudadanos tengan acceso a propiedad rural para la producción.

“Hoy en día Colombia no es un país de propietarios. Tenemos que hacer que la gente tenga propiedad, tenga arraigo y que tenga condiciones de productividad. Se ha iniciado un buen proceso en la reforma rural integral, los indicadores de agro y de la economía están muy altos, y hay que seguir profundizando ese camino”, remarcó.

Por último, destacó que, de llegar a ser elegido en el Senado, fortalecerá la política de ‘Paz Total’, impulsada por el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de que no solo se trate de finalizar conflictos con grupos armados, sino que se brinden herramientas para evitar el recrudecimiento de la violencia.

“Hay que tener una paz que sea sustentada en el cambio territorial, que los jóvenes puedan estar en actividades legales, lícitas, que les permitan sus ingresos y que eso desincentive esas esas opciones de irse a los grupos armados o de entrar en el narcotráfico. Si nosotros logramos integrar mayor presencia territorial, mejores condiciones económicas para la gente, vamos a cambiar el territorio, vamos a hacer que la gente tenga mayor legalidad y que se desplace la seguridad”, concluyó.

Gloria Gaitán - Fuerza Ciudadana

Tras varias décadas alejada de la esfera política, Gloria Gaitán Jaramillo, reconocida principalmente por ser la hija del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en 1948, retorna al ejercicio político.

A diferencia de su experiencia en la Cámara de Representantes en los años 70’s y su candidatura presidencial en 1994, ahora busca ocupar una curul en el Senado por el partido Fuerza Ciudadana.

Inicialmente, la escritora manifestó que su intención de participar en estas elecciones no estaba en su radar. “Yo iba a votar en blanco para presidente, pero vi que Carlos Caicedo se lanzó como candidato a la presidencia y entonces con un compañero fuimos a felicitarlo y yo me ofrecí a ayudarle. Y él me dijo: ‘pues precisamente eh yo quiero que tú encabeces la lista para Senado’. Y acá estamos”, expresó.

Frente a sus propuestas, Gaitán señaló que impulsará un mecanismo con la que se respaldara de la opinión de los colombianos para cualquier aspecto, ya sea de salud, economía, social, entre otros.

“Yo he tomado una metodología, para la cual me ha ayudado la inteligencia artificial, y es que los ciudadanos que tengan un proyecto de ley lo sometan a un grupo nuestro, y nosotros lo valoramos colectivamente si el proyecto de ley puede funcionar y entonces lo presentaría al Congreso, a nombre de quien no puede hacerlo porque los ciudadanos en la democracia representativa no tenemos derechos ciudadanos parlamentarios (...) quiero ser vocera de la opinión ciudadana, no de la opinión gubernamental”, detalló.

Otros temas en cuestión

Reforma política

Frente a la posibilidad realizar una reforma política en el Congreso, los candidatos manifestaron:

Andrés Forero: depende de cuál sea la reforma política. Yo no me puedo comprometer desde ya con una reforma cuyo texto no conozco. Pero sí se requiere una reforma, sobre todo pues por lo que hemos visto en casos de corrupción durante este Gobierno; dos ministros que están en prisión preventiva, un presidente de la Cámara y un presidente del Senado que también están encarcelados.

Carlos Fernando Motoa: ese debe ser uno de los elementos que sí se deben discutir. Hoy vemos como la comisión de acusaciones es inoperante, es el órgano más cuestionado de todos los de nivel nacional. Y el Consejo Nacional Electoral también requiere una modificación profunda.

Juan Felipe Lemos: es necesario hacer una reforma política. Un país requiere transparencia en las elecciones públicas, garantizar que exista verdadera independencia en ramas del poder público, particularmente entre el Congreso y y el presidencialismo, porque el Congreso termina siendo un apéndice del presidente de turno y por eso la gran mayoría de decisiones que afectan o benefician a los colombianos no obedecen a un ejercicio de rigor académico, sino un ejercicio de conveniencia de parlamentarios que se entregan por una prebenda a la voluntad del Gobierno de turno.

Miguel Ángel Barreto: sí, se debe hacer una reforma política. Hoy los partidos en Colombia no representan unas tesis claras, no representan a los colombianos.

Juan Sebastián Gómez: necesitamos buscar consensos entre las diferentes bancadas y hacer una reforma política, porque hoy definitivamente la gente no se siente representada ni interpretada en nuestro sistema electoral y en nuestro sistema de partidos políticos. Hoy estamos en el último nivel de aceptación de las personas, casi que al nivel de los grupos al margen de la ley, y esto hay que recomponerlo a través de una reforma construida con la gente.

Luis Eduardo Garzón: necesitamos una reforma política que incorpore, sobre todo, un sistema de legitimidad y legalidad de los partidos, de la manera de hacer política, porque la gente está escéptica, la gente no cree en que los partidos que presenten una opinión colectiva parecidas, seguras, con certezas, y es ahí donde creo una reforma política con todos los elementos que le faltó a la Constitución de 1991 y desarrollar el acuerdo de paz del 2016.

Gustavo García: yo creo que es necesaria. Necesitamos mejorar las autoridades electorales, necesitamos fortalecer los esquemas de democracia de los partidos. Hoy los partidos políticos no están representando lo que dicen representar, y se presenta es precisamente porque no hay un esquema político serio. Y yo creo que la reforma política tiene que ser un asunto, que no es tan taquillero, que la gente no le pone mucho cuidado, pero que sí tiene mucho que ver con eh la forma como está funcionando el Estado.

Nueva ley de financiamiento

En cuanto a la posibilidad de que se presente una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria en el Congreso, esto dijeron los candidatos:

Andrés Forero: antes que una reforma tributaria hay que exigirle al Gobierno que entre que haga un ejercicio de apretarse, de ajustarse el cinturón, la necesidad de hacer una rebaja en los impuestos.

Carlos Fernando Motoa: más que nuevas reformas tributarias, lo que se requiere es de redireccionar bien los recursos existentes, lo que se requiere es digamos apretar el cinturón del Gobierno nacional, disminuir el gasto de funcionamiento. Y hay que comenzar a fortalecer la economía de los departamentos, por lo que sí corresponde hacer una reforma constitucional para que el 80% de los recursos que administra el Gobierno central, le traiga un porcentaje importante a los municipios y departamentos.

Enrique Gómez: no más reformas tributarias. Al contrario, lo que vamos a buscar es la reducción de los impuestos, la reducción del estado en más del 40% de sus gastos de funcionamiento para que queden los recursos libres para la inversión social, la inversión en infraestructura que tanto necesitan el sector productivo y los ciudadanos en el país. Vamos a repotenciar la explotación petrolera y minera energética del país para que con las riquezas y las regalías y el control fiscal, sobre todo en la evasión del oro, podamos recuperar la sanidad y el equilibrio fiscal del presupuesto nacional.

Juan Felipe Lemos: lo que hay que hacer es una reforma tributaria que reduzca impuestos a los contribuyentes, que nos permita recuperar el fisco nacional porque no necesariamente aumentar impuestos genera más ingresos y ya eso quedó probado en este cuatrienio.

Miguel Barreto: antes de cualquier reforma tributaria, los Gs que lleguen tienen que disminuir el estado. Yo creo que hay ministerios y entidades que no cumplen ningún una función, por lo que hay que hacer unos recortes en los gastos antes de poner a pagar más impuestos a los colombianos que están afectados.

Juan Sebastián Gómez: este no es un momento para hacer una reforma tributaria, creo que el estado tiene que primero apretarse el cinturón. Tenemos el estado más más costoso de los últimos años y allí hay que hacer ajustes.

Luis Eduardo Garzón: yo creo que este país, en la situación fiscal con las calificadoras de riesgo, como lo están señalando, con la situación de incertidumbre con Ecopetrol, no tiene posibilidad que hacer una reforma tributaria, no a cuenta gotas, no al detal ni al por mayor.

Gustavo García: claro que en Colombia se necesita una reforma tributaria. Y tiene que ser una reforma muy seria. Tenemos que transparentar la tributación en nuestro país, hacerla más sencilla, generar un recaudo más efectivo y sobre todo incentivar a los sectores que realmente están produciendo eh riqueza para el país. Una reforma tributaria incluso puede tener un menor porcentaje de tributación, si se logra combatir la evasión, la elusión y la efectividad en el recaudo.

Infobae Colombia intentó comunicarse con los candidatos Carolina Corcho (Pacto Histórico), Lidio García (Partido Liberal), Betzy Martínez (Con Toda por Colombia) y Juliana Gutiérrez (Creemos), pero hasta la fecha de la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta de los aspirantes.

En su momento, Infobae Colombia realizó este ejercicio con Sofía Gaviria Correa, que para la fecha en la que se desarrolló la entrevista, figuraba como cabeza de lista al Senado por el partido Oxígeno. Sin embargo, el 16 de febrero de 2026, comunicó su decisión de retirarse de su postulación por diferencias políticas con la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.