Colombia

Como “descarado” y “sin vergüenza”, así calificaron en redes sociales a ‘el Costeño’, el capturado en Tolima que posó sonriente en rueda de prensa

Camilo Andrés Carrera Martínez se hizo famoso en las plataformas digitales por cuenta de su actitud desafiante y aparentemente despreocupada

Guardar
La captura de alias el
La captura de alias el Costeño se dio junto a uno de sus compinches, alias Churri - crédito Policía Metropolitana de Ibagué

Un caso que ha provocado reacciones por parte de usuarios en redes sociales dejó la captura de un delincuente en Ibagué, capital del departamento del Tolima.

El hecho que se reportó a través de varios medios regionales la tarde y noche del jueves 19 de febrero, y que hizo que el hoy detenido, identificado como Camilo Andrés Carrera Martínez, alias el Costeño, se hiciera famoso, fue la sonrisa con la que posó para los registros fotográficos del proceso judicial, mientras el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, brindaba detalles de su caída.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin un ápice de arrepentimiento quedó captado por parte de medios de comunicación locales, y fue puesto a disposición de la autoridad judicial, pendiente de que se resuelva su situación.

La captura ocurrió tras ser sorprendido por uniformados y presentado para su judicialización.

El historial de “El Costeño” incluye tres anotaciones judiciales: dos por tráfico de estupefacientes y una por porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento generó comentarios debido a la actitud risueña del detenido durante su presentación ante las autoridades, a tal punto que algunos de los usuarios dejaron comentarios en el que lo señalaron de ser un “sin vergüenza” y “descarado”.

El hombre había sido aprehendido en 2025, pero recuperó la libertad pocos días después.

Durante la diligencia que , uno de los oficiales le advirtió que en esta ocasión podría enfrentar una medida de aseguramiento en centro carcelario y no acceder a beneficios como libertad o detención domiciliaria.

Camilo Andrés Carrera Martínez es procedente de Cartagena (Bolívar) - crédito ENP - El Nuevo Periodismo/Facebook | Policía Metropolitana de Ibagué

Temas Relacionados

Captura IbaguéAlias El CosteñoCriminal sonrienteRueda de prensaPolicía Metropolitana de IbaguéVideo viralRedes socialesColombia-Noticias

Más Noticias

Identifican a ‘Medio Labio’ como hombre clave en el lavado de activos del Clan del Golfo: más de $137.000 millones movilizados y vínculos con redes en Europa

La Guardia Civil Española le atribuyó a González Herrera la participación directa en el envío de más de 44 toneladas de estupefacientes a destinos internacionales, las cuales iban ocultas entre cargamentos de frutas

Identifican a ‘Medio Labio’ como

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: no estaba nominado

Un mecanismo de eliminación implementado en forma sorpresiva modificó la convivencia en el ‘reality’, al exponer a los concursantes a la percepción directa del público y redefinir las estrategias del grupo tras el resultado inesperado

Votación especial provocó la salida

“Hay que emputarse para que las cosas funcionen”: empresario cuya esposa se encadenó frente a Bancolombia en Villavicencio por millonario retiro no autorizado

El hombre confirmó que la entidad bancaria asumió la responsabilidad por el caso, ocurrido en la sucursal del centro comercial Primavera Urbana, en la capital del Meta

“Hay que emputarse para que

Capo francés del narcotráfico estaría dirigiendo red criminal desde cárcel La Picota y coordinando envíos entre Bogotá y Lyon

La revelación fue hecha por el diario francés Le Monde, que publicó una investigación basada en expedientes judiciales y fuentes policiales sobre una red que reclutaba exmilitares colombianos para ejecutar homicidios y cobros violentos

Capo francés del narcotráfico estaría

Petro hizo sorprendente pedido a los colombianos para su último día como presidente de la República: “Me pego una escapada”

El primer mandatario sostuvo que para lograr un ambiente festivo será necesario que vuelva a ganar el programa de su gobierno y “mejorarlo”

Petro hizo sorprendente pedido a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Votación especial provocó la salida

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

‘Influencer’ francesa calificó entre “elegantes” y “vulgares” estas famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

Premios Lo Nuestro 2026: Karol G y Bad Bunny fueron protagonistas, Juanes fue homenajeado, y Maluma recordó a Yeison Jiménez

Deportes

Fiebre de pádel en Colombia:

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país

Polémica por posible regreso de Falcao a la selección Colombia en el Mundial de 2026: habría hablado con Néstor Lorenzo

Este fue el error de la portera Luisa Agudelo que le costó la derrota a la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino ante Brasil

Cómo ver los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 en Colombia

Brasil ahogó a la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: ganó por 1-0 en el hexagonal final