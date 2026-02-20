Como “descarado” y “sin vergüenza”, así calificaron en redes sociales a ‘el Costeño’, el capturado en Tolima que posó sonriente en rueda de prensa

La captura de alias el Costeño se dio junto a uno de sus compinches, alias Churri - crédito Policía Metropolitana de Ibagué

Un caso que ha provocado reacciones por parte de usuarios en redes sociales dejó la captura de un delincuente en Ibagué, capital del departamento del Tolima.

El hecho que se reportó a través de varios medios regionales la tarde y noche del jueves 19 de febrero, y que hizo que el hoy detenido, identificado como Camilo Andrés Carrera Martínez, alias el Costeño, se hiciera famoso, fue la sonrisa con la que posó para los registros fotográficos del proceso judicial, mientras el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, brindaba detalles de su caída.

Sin un ápice de arrepentimiento quedó captado por parte de medios de comunicación locales, y fue puesto a disposición de la autoridad judicial, pendiente de que se resuelva su situación.

La captura ocurrió tras ser sorprendido por uniformados y presentado para su judicialización.

El historial de “El Costeño” incluye tres anotaciones judiciales: dos por tráfico de estupefacientes y una por porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento generó comentarios debido a la actitud risueña del detenido durante su presentación ante las autoridades, a tal punto que algunos de los usuarios dejaron comentarios en el que lo señalaron de ser un “sin vergüenza” y “descarado”.

El hombre había sido aprehendido en 2025, pero recuperó la libertad pocos días después.

Durante la diligencia que , uno de los oficiales le advirtió que en esta ocasión podría enfrentar una medida de aseguramiento en centro carcelario y no acceder a beneficios como libertad o detención domiciliaria.

Camilo Andrés Carrera Martínez es procedente de Cartagena (Bolívar) - crédito ENP - El Nuevo Periodismo/Facebook | Policía Metropolitana de Ibagué