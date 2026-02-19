Colombia

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 18 de febrero

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Guardar
Conoce los resultados del sorteo
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del país (Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Caribeña se distingue como una de las más populares en el país. Noche tras noche, quienes participan en este juego suman oportunidades para ganar premios de diverso valor.

A las 22:00 horas de cada noche, miles de colombianos esperan expectantes los resultados. El funcionamiento sencillo de esta lotería atrae tanto a los jugadores nuevos como a quienes ya tienen experiencia, ya que solo deben escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999 y determinar el monto de su apuesta.

Los billetes se pueden adquirir en las agencias autorizadas, cuya ubicación exacta se encuentra publicada en la página web oficial de la Lotería Caribeña.

En este espacio, encontrará los números ganadores correspondientes al sorteo de la noche del 18 de febrero. Si resulta premiado, conserve su boleto, ya que es el único documento que le permite cobrar el premio.

Los números ganadores de este miércoles 18 de febrero de 2026

Los pasos para jugar
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Números sorteados: 3953

Quinta: 1

¿Cómo jugar la Lotería Caribeña?

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia
Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se empezó a jugar la lotería en el país

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

Temas Relacionados

La Caribeña nocheResultado la Caribeña Noche HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaChance Caribeña Noche Colombia

Más Noticias

Katherine Miranda denuncia 19 “elefantes blancos” hospitalarios del gobierno de Petro: más de medio billón en riesgo

La congresista advirtió que varias obras presentan 0% de avance pese a millonarios anticipos, señaló posibles irregularidades en la contratación y pidió a los organismos de control investigar el destino de 157.000 millones de pesos ya desembolsados

Katherine Miranda denuncia 19 “elefantes

Resultados Lotería de Meta 18 de febrero: números ganadores del premio mayor del sorteo 3286

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados Lotería de Meta 18

Resultados Super Astro Luna miércoles 18 de febrero, número y signo ganador del último sorteo

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultados Super Astro Luna miércoles

Estos son los cortes de la luz del 19 de febrero en Santander

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo en tu localidad

Estos son los cortes de

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 19 de febrero

Esto le interesa si va a manejar por las calles de ciudad este jueves

Pico y Placa en Cartagena:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Grupo Niche confirmó fecha en

Grupo Niche confirmó fecha en el prestigioso Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a Natti Natasha

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Deportes

Triunfo agónico de Junior ante

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

La ambición de Luis Javier Suárez tras sus premios con Sporting de Lisboa: “Mi juego y mis goles están ayudando al equipo”

Luis Díaz es mejor que Lamine Yamal y Vinicius Junior en el mundo: los superó en reconocido listado

Directivo de Junior desmintió a James Rodríguez y negó que las negociaciones fueran “chismes”