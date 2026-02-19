Colombia

Mujer explicó cómo se enteró que fue designada jurado de votación en el último minuto: “Revisen la página todo el tiempo”

Según el relato, cualquier persona puede ser convocada aunque en la página no aparezca la designación oficial, por lo que pidió revisar todo el tiempo

Según el relato, la mujer creyó que ya no sería citada, hasta que su universidad le avisó de la convocatoria - crédito maestefa88 / TikTok

La convocatoria de jurados de votación en Colombia suele ser motivo de inquietud cada cuatro años. Las bromas entre amigos abundan cuando alguien recibe la notificación, pues muchos desean evitar este compromiso.

Sin embargo, la Registraduría Nacional realiza llamados adicionales cerca de la fecha electoral, sorprendiendo incluso a quienes creían haber quedado exentos.

Un caso reciente ilustra esta dinámica: Estefanía Gutiérrez, usuaria de TikTok, relató su experiencia tras celebrar que no había sido elegida.

“Resulta que yo pensaba que no me habían escogido como jurado de votación y quedé como una payasa”, narró. Explicó que, tras la publicación de la primera lista, se burló de sus compañeros seleccionados: “Me burlé de todos mis amiguitos y todos mis compañeros que habían quedado. Les mandé sus respectivos ‘jajas’, sus respectivas caras de payasos.”

La sorpresa llegó días después, cuando recibió una notificación inesperada: “Me llega un correo, no de la Registraduría, sino de la universidad. Yo trabajo en una universidad pública y me llegó correo directamente de la universidad: ‘Recuerde que usted ha sido escogida como jurado de votación’. Y yo: ‘¿Qué?’”.

Al consultar la página oficial, el sistema aún no reflejaba el llamado. “Entré a la página de la Registraduría y no aparecía designada. De hecho, decía: ‘Usted no ha sido designado’”.

Finalmente, en una capacitación, obtuvo la explicación: “El capacitador me dice: ‘Sí, lo que pasa es que esta semana hubo nuevo sorteo, porque hubo muchas inhabilitaciones y lo que pasa es que las nuevas personas que han sido designadas todavía no se han cargado la página de la Registraduría’”.

Gutiérrez advirtió: “Por favor, si usted cree que ya se salvó de este hermoso deber, que es ser jurado de votación, siga revisando… para que no quede con cara de payaso como quedé yo”.

