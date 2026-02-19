Colombia

La Registraduría trasladó 22 puestos de votación en Córdoba para garantizar el derecho al voto ante emergencia invernal: así quedaron reubicados

El organismo electoral definió nuevas sedes para las mesas de sufragio en municipios como Montería, Cereté, Lorica y Tierralta, tras registrar afectaciones en la infraestructura y movilidad, debido a los daños causados por las lluvias

Miles de ciudadanos de Montería, Cereté, Lorica y Tierralta se ven beneficiados por la reubicación de puestos electorales debido a las lluvias - crédito composición fotográfica @Registraduria / X

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el traslado de 22 puestos de votación en el departamento de Córdoba con el objetivo de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados por la fuerte emergencia invernal.

Esta decisión responde al deterioro de la infraestructura y las complicaciones de movilidad ocasionadas por las lluvias e inundaciones recientes, principalmente en Montería, Cereté, Lorica y Tierralta. Según informó la entidad, la medida busca que ningún habitante quede excluido del proceso electoral previsto para el 8 de marzo.

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, enfatizó en un comunicado: “Debemos garantizar los derechos políticos de los ciudadanos afectados por la ola invernal en Córdoba. Por esta razón, se trasladarán 22 puestos de votación para que los ciudadanos cuenten con todas las condiciones y garantías para ejercer su derecho al voto”.

La Registraduría Nacional traslada 22 puestos de votación en Córdoba para garantizar el derecho al voto ante la emergencia invernal - crédito @Registraduria / X

Detalles de los traslados y municipios impactados

De acuerdo con la información oficial, Montería será la ciudad más impactada, con el traslado de 19 puestos de votación: 15 en la zona urbana y 4 en el área rural. En Cereté, Lorica y Tierralta, se moverá un puesto de votación en cada municipio. En total, la reubicación afectará a 298 mesas en Montería y 14 mesas adicionales en los demás municipios.

Entre los cambios más relevantes, la Registraduría detalló que el puesto de Rancho Grande pasará al Centro Integrado CIS, moviéndose 31 mesas, mientras que el puesto de La Ribera se trasladará a la Universidad Santo Tomás, con 24 mesas.

El puesto de Los Colores, con 25 mesas, pasará a la Normal Superior Juan XXIII. En la zona rural, el puesto del corregimiento Martinica será reubicado en Leticia sede primaria.

Montería concentra 19 de los 22 puestos de votación trasladados, con impacto en 298 mesas solo en la capital cordobesa - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil / Sitio web

En Cereté, el puesto de La Severa se moverá a la vereda Berengena, mientras que en Lorica las tres mesas de Cotoca Arriba se trasladarán a Isla de Saba y en Tierralta el puesto de Los Pollos pasará a San Clemente.

Un contexto marcado por la emergencia humanitaria

La emergencia invernal en Córdoba generó un alto número de damnificados. Según datos de la Registraduría Nacional, el censo asciende a 43.511 personas y 14.752 familias. Las autoridades reportan 11.634 viviendas no habitables y 995 destruidas. El impacto humanitario llevó a la organización electoral a implementar medidas excepcionales para salvaguardar los derechos políticos de la población.

El registrador nacional visitó personalmente varias zonas afectadas para verificar el estado de los puestos de votación y supervisar las jornadas gratuitas de documentación.

La Registraduría recomienda consultar los nuevos puestos de votación antes del 8 de marzo, fecha clave para elecciones y consultas nacionales - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil / Sitio web

“Entendemos que, definitivamente, en una tragedia de esta naturaleza, con la que basta echar una mirada a las calles, hay que trasladar los sitios de escrutinio, ante las inundaciones registradas en los lugares en los que, generalmente, se instalan puestos de votación, como es el caso de algunos colegios”, explicó Penagos a Noticias RCN.

Jornadas especiales de documentación para garantizar participación

Ante la pérdida de documentos de identidad por parte de numerosos damnificados, la Registraduría inició jornadas especiales para la entrega de cédulas y tarjetas de identidad.

Penagos detalló que ya se entregaron más de 980 documentos y las actividades continúan en los municipios más afectados. La autoridad electoral subrayó la importancia de que la ciudadanía cuente con su documento de identificación no solo para acceder a servicios, sino también para ejercer sus derechos políticos en las próximas elecciones.

El registrador nacional, Hernán Penagos, supervisa personalmente los cambios y asegura condiciones para los afectados por la emergencia climática - crédito @Registraduria / X

Llamado a consultar los nuevos puestos de votación

La Registraduría Nacional recomendó a los ciudadanos consultar previamente su lugar de votación, a fin de verificar posibles cambios derivados de la reubicación y evitar contratiempos el día de la elección.

La entidad precisó que los ajustes son resultado de un proceso de monitoreo y evaluación interinstitucional, en respuesta a la emergencia climática causada por el frente frío en la región.

Es preciso recordar que, el proceso electoral del 8 de marzo incluye la elección del Congreso y de tres consultas interpartidistas: la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones. Las autoridades reiteraron que todas las acciones buscan preservar la participación democrática en un contexto de crisis humanitaria y climática.

