Colombia

Judicializan a responsable de explotar sexualmente a adultos con discapacidad: los grababa y difundía el material

El criminal es señalado engañar a las víctimas con promesas laborales

Guardar
El delincuente quedó en manos
El delincuente quedó en manos de las autoridades y debe responder por sus actos con persona incapaz de resistir - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo, que fue investigado bajo la acusación de explotación sexual de una pareja de adultos con discapacidad en El Espinal, Tolima, en hechos que ocurrieron entre abril de 2025 y enero de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el implicado admitió su responsabilidad, por lo que debe enfrentarse a medida de aseguramiento en centro carcelario tras confirmarse su responsabilidad en el delito que fue comprobado luego de que un familiar de las víctimas alertara a las autoridades tras recibir uno de los videos de los abusos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte oficial del caso indica que las agresiones fueron grabadas en video con el objetivo de difundir los contenidos a través de plataformas de mensajería instantánea.

Los videos eran difundidos a
Los videos eran difundidos a través de las plataformas digitales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el ente acusador, el proceso penal busca reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y sancionar de forma ejemplar los delitos de explotación humana en la región.

Y es que la investigación indica que Serrano Trujillo engañó a las víctimas ofreciéndoles falsas oportunidades de empleo en actividades rurales y, tras ganarse su confianza, sometió a la mujer a actos de abuso de tipo sexual frente a su esposo. La condición cognitiva de ambos adultos impidió que percibieran el carácter delictivo de los hechos y que denunciaran por sus propios medios lo que les estaba ocurriendo.

La captura del agresor

Las autoridades judiciales informaron que Serrano Trujillo se encontraba en una vía pública del municipio El Espinal, cuando fue descubierto en una acción conjunta que fue adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, tras la denuncia del entorno familiar.

Después de quedar en manos de los uniformados, el procesado fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de trata de personas agravado.

La comunidad pide la pena
La comunidad pide la pena máxima para el señalado de abusar de la pareja - crédito Colprensa

Alerta por ola de violencia contra las personas con discapacidad

Andrés Godoy Martínez, un joven de 24 años con discapacidad mental, fue hallado sin vida en una zona boscosa cerca de la empresa Argos, en el barrio Arroz Barato, en Cartagena, durante la madrugada del lunes 16 de febrero de 2026, según confirmó su familia al diario local El Universal.

Los allegados a la víctima señalaron que presentaba signos de violencia por varios impactos de bala, por lo que consideran el hecho como un homicidio. El hallazgo ocurrió después de que el joven desapareciera el sábado 14 de febrero, cuando salió de la casa de sus padres en el barrio Puerta de Hierro, tras pasar la tarde viendo televisión: “Nosotros pensábamos que estaba por ahí jugando, dando vueltas, pero él no se perdía por tantas horas”, indicó uno de los hermanos del joven que fue encontrado muerto, en diálogo con el medio local.

Los familiares de la víctima
Los familiares de la víctima exigen justicia - crédito Colprensa

Del mismo modo, se explicó que, inicialmente, la víctima ingresó a la morgue como Cuerpo No Identificado, ya que no portaba documentos, pero su familia pudo reconocerlo en Medicina Legal antes de la sepultura: “Era un pelado que pasaba era rebuscándose haciendo mandados, echando arena, tirando pala por cualquier suma de dinero”, explicó el hermano mayor, que aprovechó el espacio para hacer un enfático llamado a las autoridades, pues sus allegados esperan a que se identifiquen a los responsables y se aclare lo sucedido.

Entre tanto, la Policía Metropolitana aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el crimen, por lo que los padres y hermanos que siguen afectados por la pérdida están a la espera de avances en la investigación para esclarecer los motivos detrás de la muerte de Andrés Godoy.

Temas Relacionados

Explotación sexualYoimar Gonzalo Serrano TrujilloEl EspinalTolimaColombia-Noticias

Más Noticias

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Inter de Bogotá y Deportivo Pasto siguen liderando el balompié colombiano, en una fecha marcada por resultados sorpresivos, cambios en los banquillos y una lucha cada vez más reñida por los puestos de privilegio

Triunfo agónico de Junior ante

Iván Cepeda marcó una elevada ventaja frente a Abelardo de la Espriella y lidera proyecciones para la primera vuelta, según Polymarket

El registro en tiempo real de la plataforma estadounidense de predicción con criptomonedas mantiene una probabilidad de más del 50% al candidato del Pacto Histórico

Iván Cepeda marcó una elevada

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

Con gol agónico del atacante desde el punto penal, por una polémica falta que causó enojo en los escarlatas, los rojiblancos superaron a los rojos con varias intervenciones del VAR

Teófilo Gutiérrez le dio el

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

El reality de talentos musicales de Caracol Televisión volvió a las pantallas tras cinco años de ausencia

‘A Otro Nivel’ hizo su

Maltratadores de perros fueron judicializados en Bogotá, uno de los imputados arrojó a un cachorro por un balcón

El organismo judicial formuló acusaciones formales tras analizar pruebas en dos casos distintos ocurridos en la ciudad, donde las víctimas fueron caninos sometidos a actos de violencia que resultaron en lesiones graves y muerte respectivamente

Maltratadores de perros fueron judicializados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

‘A Otro Nivel’ hizo su

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

Deportes

Triunfo agónico de Junior ante

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

La ambición de Luis Javier Suárez tras sus premios con Sporting de Lisboa: “Mi juego y mis goles están ayudando al equipo”

Luis Díaz es mejor que Lamine Yamal y Vinicius Junior en el mundo: los superó en reconocido listado

Directivo de Junior desmintió a James Rodríguez y negó que las negociaciones fueran “chismes”