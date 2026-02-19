Judicializan a responsable de explotar sexualmente a adultos con discapacidad: los grababa y difundía el material

El delincuente quedó en manos de las autoridades y debe responder por sus actos con persona incapaz de resistir - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Yoimar Gonzalo Serrano Trujillo, que fue investigado bajo la acusación de explotación sexual de una pareja de adultos con discapacidad en El Espinal, Tolima, en hechos que ocurrieron entre abril de 2025 y enero de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el implicado admitió su responsabilidad, por lo que debe enfrentarse a medida de aseguramiento en centro carcelario tras confirmarse su responsabilidad en el delito que fue comprobado luego de que un familiar de las víctimas alertara a las autoridades tras recibir uno de los videos de los abusos.

El reporte oficial del caso indica que las agresiones fueron grabadas en video con el objetivo de difundir los contenidos a través de plataformas de mensajería instantánea.

Según el ente acusador, el proceso penal busca reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y sancionar de forma ejemplar los delitos de explotación humana en la región.

Y es que la investigación indica que Serrano Trujillo engañó a las víctimas ofreciéndoles falsas oportunidades de empleo en actividades rurales y, tras ganarse su confianza, sometió a la mujer a actos de abuso de tipo sexual frente a su esposo. La condición cognitiva de ambos adultos impidió que percibieran el carácter delictivo de los hechos y que denunciaran por sus propios medios lo que les estaba ocurriendo.

La captura del agresor

Las autoridades judiciales informaron que Serrano Trujillo se encontraba en una vía pública del municipio El Espinal, cuando fue descubierto en una acción conjunta que fue adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, tras la denuncia del entorno familiar.

Después de quedar en manos de los uniformados, el procesado fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de trata de personas agravado.

Alerta por ola de violencia contra las personas con discapacidad

Andrés Godoy Martínez, un joven de 24 años con discapacidad mental, fue hallado sin vida en una zona boscosa cerca de la empresa Argos, en el barrio Arroz Barato, en Cartagena, durante la madrugada del lunes 16 de febrero de 2026, según confirmó su familia al diario local El Universal.

Los allegados a la víctima señalaron que presentaba signos de violencia por varios impactos de bala, por lo que consideran el hecho como un homicidio. El hallazgo ocurrió después de que el joven desapareciera el sábado 14 de febrero, cuando salió de la casa de sus padres en el barrio Puerta de Hierro, tras pasar la tarde viendo televisión: “Nosotros pensábamos que estaba por ahí jugando, dando vueltas, pero él no se perdía por tantas horas”, indicó uno de los hermanos del joven que fue encontrado muerto, en diálogo con el medio local.

Del mismo modo, se explicó que, inicialmente, la víctima ingresó a la morgue como Cuerpo No Identificado, ya que no portaba documentos, pero su familia pudo reconocerlo en Medicina Legal antes de la sepultura: “Era un pelado que pasaba era rebuscándose haciendo mandados, echando arena, tirando pala por cualquier suma de dinero”, explicó el hermano mayor, que aprovechó el espacio para hacer un enfático llamado a las autoridades, pues sus allegados esperan a que se identifiquen a los responsables y se aclare lo sucedido.

Entre tanto, la Policía Metropolitana aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el crimen, por lo que los padres y hermanos que siguen afectados por la pérdida están a la espera de avances en la investigación para esclarecer los motivos detrás de la muerte de Andrés Godoy.