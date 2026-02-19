Colombia

Gobierno coordinó acciones con 25 alcaldes de Córdoba por inundaciones: inversión supera $13.000 millones

La estrategia incluye rehabilitación de vías, intervención de puntos críticos de desbordamiento y acompañamiento psicosocial a las comunidades afectadas

Encuentro en Montería reunió a
Encuentro en Montería reunió a autoridades nacionales y locales para definir la hoja de ruta tras la emergencia invernal. - crédito Ungrd

El Gobierno coordinó con los alcaldes de 25 municipios de Córdoba acciones para enfrentar los impactos de las inundaciones recientes, con una inversión que sobrepasa los $13.000 millones. El encuentro se realizó en Montería, en vísperas de la Cumbre de Gobernadores, y reunió a 18 entidades del orden nacional, con el propósito de estructurar una respuesta articulada y avanzar en la recuperación del territorio.

El frente frío que afectó a Córdoba dejó viviendas inundadas, cultivos destruidos, carreteras rurales intransitables y miles de familias damnificadas. La gravedad de la emergencia obligó a una intervención directa del Gobierno nacional, dado que la respuesta local resultó insuficiente ante la magnitud de los daños en áreas rurales y urbanas.

Durante la reunión, se presentó un balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que lidera la operación humanitaria en el departamento. De acuerdo con el informe, la entidad ha destinado más de $13.000 millones a la atención de la emergencia, lo que incluye la entrega de aproximadamente 223 toneladas de asistencia humanitaria, despliegue de maquinaria amarilla y apoyo psicosocial a las comunidades afectadas.

Autoridades acordaron seguimiento técnico permanente
Autoridades acordaron seguimiento técnico permanente para acelerar la ejecución de las medidas. - crédito Cruz Roja

Prioridades y coordinación institucional

Las autoridades municipales expusieron las necesidades más urgentes entre las cuales estan los alimentación, rehabilitación de vías terciarias, maquinaria para limpieza de canales y fortalecimiento de los sistemas de drenaje. El Gobierno, a través de la Ungrd, ha distribuido ayuda humanitaria compuesta por alimentos, kits de aseo, colchonetas y otros elementos básicos para las familias afectadas, además de maquinaria para la remoción de sedimentos y adecuación de jarillones.

Carlos Manzur, alcalde de Lorica, resaltó: “Agradecemos al Gobierno nacional que ha venido pendiente, y a la Ungrd que ha estado desde el primer momento. Sin ese acompañamiento no hubiéramos podido atender a los afectados”. Las autoridades también destacaron el acompañamiento permanente de los equipos técnicos y el despliegue coordinado para responder a la crisis.

Reconocimiento a la labor de la Ungrd y retos para la recuperación

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, subrayó el trabajo conjunto con la Ungrd y las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Señaló: “Tenemos gratitud con el Gobierno nacional por realizar el Consejo de Ministros y hoy atender el llamado de los afectados para recuperar esfuerzos. Gracias a la UNGRD y a las entidades operativas por su apoyo para atender a las comunidades”.

La reunión permitió identificar proyectos prioritarios de mediano plazo, como la intervención en puntos críticos vulnerables a desbordamientos, el fortalecimiento de drenajes pluviales y la actualización de los planes municipales de gestión del riesgo. El objetivo es que la atención de la emergencia avance hacia una recuperación sostenible y una disminución de la vulnerabilidad ante futuros fenómenos climáticos.

Seguimiento, presencia institucional y necesidades adicionales

El Gobierno anunció la permanencia de la presencia institucional y la coordinación técnica en el territorio, con el fin de monitorear la ejecución de los recursos y el avance de las obras. A pesar de los esfuerzos, persisten áreas rurales donde las comunidades permanecen incomunicadas y la infraestructura productiva continúa afectada.

La emergencia en Córdoba ya cumple 18 días y las autoridades locales consideran que, aunque la inversión supera los $13.000 millones, se requerirán recursos adicionales para la reconstrucción definitiva y la reactivación de los sectores productivos.

El plan de acción acordado en la reunión incluye el fortalecimiento del acompañamiento psicosocial y la orientación para que las familias accedan a las ayudas estatales. El compromiso de las entidades nacionales y municipales es transformar la respuesta inmediata en una estrategia integral que permita reducir la vulnerabilidad y restablecer las condiciones de vida en el departamento.

