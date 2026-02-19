Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, contó detalles del accidente y cómo identificaron el cuerpo del congresista: “Lo protegieron”

Dina Riveros, esposa de Diógenes Quintero, aseguró que los viajes como el de Cúcuta-Ocaña eran comunes en su familia - crédito Lucas Molet/Reuters

Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, representante a la Cámara que falleció en un accidente aéreo el 28 de enero de 2026, reveló detalles de los hechos, que consternaron al país y que enlutan a las familias de los 13 pasajeros y 2 tripulantes que viajaban en la aeronave, cuyo vuelo estaba bajo el control de la aerolínea Satena.

El avión cubría la ruta Cúcuta–Ocaña (Norte de Santander) y, según la pareja del congresista fallecido, ese tipo de viajes cortos eran muy comunes para ellos. “Para nosotros era una rutina, esos viajes, inclusive los hacíamos juntos. Estábamos muy contentos de tener la oportunidad de que ya Ocaña estuviera conectada con estos trayectos", detalló Riveros en el programa de entrevistas Relatos al Límite, de Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con su relato, ese vuelo duraba apenas 17 minutos, por lo que no suponía ningún problema para la familia. Sin embargo, ese corto recorrido se convirtió en horas de incertidumbre, debido a que el avión perdió toda comunicación y no fue posible ubicarlo en los radares. Los medios de comunicación empezaron a emitir las noticias sobre la desaparición de la aeronave, pero Riveros no se enteró al instante.

El avión desapareció durante horas de los radares. Fue hallado por la comunidad tras haberse accidentado - Suministrada a Infobae

“A la una y media recibo la primera llamada, que es de un amigo, mi compadre, él me pregunta por Diógenes. Yo le digo: ‘No, él está en Ocaña, él viajó a Ocaña’. Dijo: ‘Pero, ¿ya habló con él?’. Y yo le dije: ‘No, no he hablado con él, porque él tenía una agenda muy apretada, pero tuvo que haber llegado hace rato, porque ese vuela superrápido, ya llegó, él ya tiene que estar allá’“, contó.

Esa persona no le informó sobre lo que estaba pasando y solo colgó la llamada. Luego, le escribió la esposa de un compañero de fórmula de Quintero. La conversación fue normal y tampoco mencionó nada al respecto. “Ella dice: ‘No, yo me di cuenta que no sabías, no fui capaz’”, detalló.

La última llamada que recibió fue de un amigo, el padrino de Diógenes Quintero, del municipio de Acarí. El hombre abordó el tema de inmediato: “¿Qué pasó con Chiche (Diógenes), el avión? Es que, que no aparece“, preguntó. Ahí, Riveros supo que su esposo no aparecía y que las autoridades estaban buscando el avión.

Dina Riveros aseguró que se enteró de lo que estaba pasando debido a la llamada de un amigo - crédito Lucas Molet/Reuters

Entonces, se enfrascó en una búsqueda de información en redes sociales y medios de comunicación. También buscó en una aplicación para revisar la ubicación del avión, pero “aparecía dando vueltas en Ábrego. Luego, como si hubiese tomado otra ruta”.

Posteriormente, le informaron que hallaron la aeronave y que habían encontrado dos cuerpos. Indicaron que había unas personas heridas y Rivaros guardó la esperanza de que alguna de ellas fuera su pareja. No fue así. “Me comunican desde la Gobernación, que estaban en el PMU. El señor gobernador me dice: ‘Diana, efectivamente el avión se estrelló y no hay sobrevivientes”.

El cuerpo de Diógenes Quintero fue hallado gracias a las labores de búsqueda de varias personas que llegaron hasta allá para encontrar a sus seres queridos. Un tatuaje fue clave para identificar su cuerpo.

“Un hermano de Diógenes lo encuentra, lo identifica porque Diógenes tenía un tatuaje grande de la cara del papá de él, que había muerto en esa fecha, ese día, 28 de enero, 12 años atrás. El tatuaje estaba destapado y era lo único que no tenía huellas del accidente”, indicó.

13 viajeros y 2 tripulantes murieron en el accidente - crédito Juan Manuel Vargas/Europa Press

En su ropa encontraron “números de cómo votar por su fórmula y por él” y su billetera, donde tenía su cédula de ciudadanía.

Las personas que lo hallaron también se dedicaron a cuidar su cuerpo, evitando que los curiosos lo grabaran. “Lo protegieron y es algo que valoro, Dios mío, eternamente, porque muchos querían grabar, tomar fotografías, y ellos se pelearon con todos, lo taparon, lo protegieron, buscaron la manera de guardar esa dignidad”, dijo.