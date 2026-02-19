Colombia

Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, contó detalles del accidente y cómo identificaron el cuerpo del congresista: “Lo protegieron”

El representante a la Cámara falleció el 28 de enero de 2026, en Norte de Santander, en un vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña

Guardar
Dina Riveros, esposa de Diógenes
Dina Riveros, esposa de Diógenes Quintero, aseguró que los viajes como el de Cúcuta-Ocaña eran comunes en su familia - crédito Lucas Molet/Reuters

Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, representante a la Cámara que falleció en un accidente aéreo el 28 de enero de 2026, reveló detalles de los hechos, que consternaron al país y que enlutan a las familias de los 13 pasajeros y 2 tripulantes que viajaban en la aeronave, cuyo vuelo estaba bajo el control de la aerolínea Satena.

El avión cubría la ruta Cúcuta–Ocaña (Norte de Santander) y, según la pareja del congresista fallecido, ese tipo de viajes cortos eran muy comunes para ellos. “Para nosotros era una rutina, esos viajes, inclusive los hacíamos juntos. Estábamos muy contentos de tener la oportunidad de que ya Ocaña estuviera conectada con estos trayectos", detalló Riveros en el programa de entrevistas Relatos al Límite, de Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con su relato, ese vuelo duraba apenas 17 minutos, por lo que no suponía ningún problema para la familia. Sin embargo, ese corto recorrido se convirtió en horas de incertidumbre, debido a que el avión perdió toda comunicación y no fue posible ubicarlo en los radares. Los medios de comunicación empezaron a emitir las noticias sobre la desaparición de la aeronave, pero Riveros no se enteró al instante.

El avión desapareció durante horas
El avión desapareció durante horas de los radares. Fue hallado por la comunidad tras haberse accidentado - Suministrada a Infobae

A la una y media recibo la primera llamada, que es de un amigo, mi compadre, él me pregunta por Diógenes. Yo le digo: ‘No, él está en Ocaña, él viajó a Ocaña’. Dijo: ‘Pero, ¿ya habló con él?’. Y yo le dije: ‘No, no he hablado con él, porque él tenía una agenda muy apretada, pero tuvo que haber llegado hace rato, porque ese vuela superrápido, ya llegó, él ya tiene que estar allá’“, contó.

Esa persona no le informó sobre lo que estaba pasando y solo colgó la llamada. Luego, le escribió la esposa de un compañero de fórmula de Quintero. La conversación fue normal y tampoco mencionó nada al respecto. “Ella dice: ‘No, yo me di cuenta que no sabías, no fui capaz’”, detalló.

La última llamada que recibió fue de un amigo, el padrino de Diógenes Quintero, del municipio de Acarí. El hombre abordó el tema de inmediato: “¿Qué pasó con Chiche (Diógenes), el avión? Es que, que no aparece“, preguntó. Ahí, Riveros supo que su esposo no aparecía y que las autoridades estaban buscando el avión.

Dina Riveros aseguró que se
Dina Riveros aseguró que se enteró de lo que estaba pasando debido a la llamada de un amigo - crédito Lucas Molet/Reuters

Entonces, se enfrascó en una búsqueda de información en redes sociales y medios de comunicación. También buscó en una aplicación para revisar la ubicación del avión, pero “aparecía dando vueltas en Ábrego. Luego, como si hubiese tomado otra ruta”.

Posteriormente, le informaron que hallaron la aeronave y que habían encontrado dos cuerpos. Indicaron que había unas personas heridas y Rivaros guardó la esperanza de que alguna de ellas fuera su pareja. No fue así. “Me comunican desde la Gobernación, que estaban en el PMU. El señor gobernador me dice: ‘Diana, efectivamente el avión se estrelló y no hay sobrevivientes”.

El cuerpo de Diógenes Quintero fue hallado gracias a las labores de búsqueda de varias personas que llegaron hasta allá para encontrar a sus seres queridos. Un tatuaje fue clave para identificar su cuerpo.

“Un hermano de Diógenes lo encuentra, lo identifica porque Diógenes tenía un tatuaje grande de la cara del papá de él, que había muerto en esa fecha, ese día, 28 de enero, 12 años atrás. El tatuaje estaba destapado y era lo único que no tenía huellas del accidente”, indicó.

13 viajeros y 2 tripulantes
13 viajeros y 2 tripulantes murieron en el accidente - crédito Juan Manuel Vargas/Europa Press

En su ropa encontraron “números de cómo votar por su fórmula y por él” y su billetera, donde tenía su cédula de ciudadanía.

Las personas que lo hallaron también se dedicaron a cuidar su cuerpo, evitando que los curiosos lo grabaran. “Lo protegieron y es algo que valoro, Dios mío, eternamente, porque muchos querían grabar, tomar fotografías, y ellos se pelearon con todos, lo taparon, lo protegieron, buscaron la manera de guardar esa dignidad”, dijo.

Temas Relacionados

Diana RiverosDiógenes QuinteroAvión de SatenaAccidenteNorte de SantanderColombia-Noticias

Más Noticias

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Inter de Bogotá y Deportivo Pasto siguen liderando el balompié colombiano, en una fecha marcada por resultados sorpresivos, cambios en los banquillos y una lucha cada vez más reñida por los puestos de privilegio

Triunfo agónico de Junior ante

Iván Cepeda marcó una elevada ventaja frente a Abelardo de la Espriella y lidera proyecciones para la primera vuelta, según Polymarket

El registro en tiempo real de la plataforma estadounidense de predicción con criptomonedas mantiene una probabilidad de más del 50% al candidato del Pacto Histórico

Iván Cepeda marcó una elevada

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

Con gol agónico del atacante desde el punto penal, por una polémica falta que causó enojo en los escarlatas, los rojiblancos superaron a los rojos con varias intervenciones del VAR

Teófilo Gutiérrez le dio el

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

El reality de talentos musicales de Caracol Televisión volvió a las pantallas tras cinco años de ausencia

‘A Otro Nivel’ hizo su

Maltratadores de perros fueron judicializados en Bogotá, uno de los imputados arrojó a un cachorro por un balcón

El organismo judicial formuló acusaciones formales tras analizar pruebas en dos casos distintos ocurridos en la ciudad, donde las víctimas fueron caninos sometidos a actos de violencia que resultaron en lesiones graves y muerte respectivamente

Maltratadores de perros fueron judicializados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

‘A Otro Nivel’ hizo su

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Zambrano respondió a las acusaciones del uso de santería para ganar el ‘Desafío Siglo XXI’

Maluma relató cómo conoció a Yeison Jiménez y por qué decidió lanzar ‘Con el corazón’ tras su fallecimiento: “Tu música va a vivir por siempre”

Zambrano defendió su título como campeón del ‘Desafío Siglo XXI’: “El ganador soy yo, no se puede quitar el nombre”

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

Deportes

Triunfo agónico de Junior ante

Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Teófilo Gutiérrez le dio el triunfo a Junior de Barranquilla: venció al América por 2-1 en la Liga BetPlay

La ambición de Luis Javier Suárez tras sus premios con Sporting de Lisboa: “Mi juego y mis goles están ayudando al equipo”

Luis Díaz es mejor que Lamine Yamal y Vinicius Junior en el mundo: los superó en reconocido listado

Directivo de Junior desmintió a James Rodríguez y negó que las negociaciones fueran “chismes”