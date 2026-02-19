Colombia prendió las alarmas y ya importa el 21% del gas que consume mientras crece la dependencia

El 21% del gas consumido en Colombia en enero fue importado, reflejando una creciente dependencia energética exterior - crédito Enercer S.A.

Aunque el país atraviesa una temporada de lluvias que elevó los niveles de los embalses, el debate energético no gira solo en torno al agua. En enero, el 21% del gas consumido en Colombia provino del exterior, una cifra que confirma la creciente dependencia de las importaciones en un contexto de menores reservas locales.

Los datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) muestraron que la participación del gas importado aumentó tres puntos porcentuales frente a enero de 2025, cuando representaba 18%. El salto puede parecer moderado, pero se da en medio de advertencias del sector. Naturgas ya había señalado que para 2026 las compras externas podrían cubrir 26% de la demanda nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las importaciones de gas en Colombia aumentaron tres puntos porcentuales en comparación con enero de 2025, según datos de la Upme - crédito Colprensa

Detrás de esta tendencia hay un factor estructural, la reducción de reservas. Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, explicó a La República que las reservas probadas de gas natural cayeron 64% en los últimos 13 años, lo que debilitó la capacidad de producción interna. A esa disminución se suma una oferta doméstica en retroceso. Según el académico, el suministro local pasó de niveles superiores a 1.000 gigas BTU por día (Gbtud) en años anteriores a 667 Gbtud en 2026, “lo que incrementa la dependencia del gas importado”.

El impacto no se queda en las cifras técnicas. Cabrales advirtió que una mayor participación de gas traído del exterior encarece el costo del suministro. Ese aumento terminó reflejándose en la tarifa que pagan hogares e industrias. En otras palabras, el cambio en la composición del abastecimiento tiene efectos directos en el bolsillo de los usuarios y plantea interrogantes sobre la seguridad energética.

Sin embargo, la historia no es únicamente de menor oferta. La demanda también cambió. El experto explicó que, “varios usuarios industriales migraron hacia otros energéticos, lo que generó una reducción en el consumo del combustible”. Este viraje en la matriz energética respondió a condiciones de precio y disponibilidad y, en consecuencia, “lo que terminó moderando la presión sobre la demanda de gas natural”.

La disminución de las reservas probadas de gas natural en Colombia alcanza el 64% en los últimos 13 años, según expertos - crédito Colprensa

A ello se suma el comportamiento del sector termoeléctrico. Con embalses en niveles altos, la generación hidráulica ganó terreno y desplazó el uso de plantas térmicas a gas. Eso significa menos consumo de este combustible para producir electricidad. De hecho, la demanda del sector termoeléctrico se encuentra en mínimos, precisamente por la abundancia de agua disponible.

Las lluvias asociadas a un frente frío, inusual para esta época, contribuyeron a ese escenario. Hasta el 15 de febrero, el nivel promedio de llenado de los embalses del Sistema Interconectado Nacional se ubicaba en 77,97%. De los 24 embalses, siete superaban el 90% de su capacidad. Urrá, Ituango y Calima figuraban entre los más altos, aún por encima de 99%.

Esa holgura hídrica reduce la presión inmediata sobre el gas destinado a generación eléctrica. No obstante, no resuelve el problema de fondo, la caída sostenida de reservas y producción nacional. Si la tendencia continúa, la proporción de importaciones podría seguir creciendo, tal como anticipa el gremio del sector.

El consumo de gas en el sector termoeléctrico colombiano cayó a mínimos debido a altos niveles de generación hidroeléctrica - crédito Alcaldía de Bogotá

El debate, entonces, combina variables de corto y largo plazo. Por un lado, un sistema eléctrico respaldado por embalses llenos que disminuye temporalmente la necesidad de gas para generación. Por otro, una base productiva debilitada que obliga a mirar cada vez más hacia el mercado internacional.

La fotografía de enero con 21% del consumo cubierto por importaciones es un indicador de esa transición. No es todavía el escenario proyectado para fin de año, pero sí una señal clara de hacia dónde se mueve la balanza energética del país.