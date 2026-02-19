Colombia

Así le fue en ‘rating’ al primer capítulo de ‘A otro nivel’: se llevó por delante a ‘La casa de los famosos’

La apertura del programa musical enfrentó a dos conocidas por la popularidad en televisión: Carla Giraldo y Cristina Hurtado, que tuvieron algunos problemas en su paso por la primera temporada del ‘reality’ del Canal RCN

El cierre de Desafío Siglo XXI marcó un cambio de ciclo en la parrilla nocturna de la televisión colombiana.

Con el final de ese formato de competencias físicas, Caracol Televisión apostó por el regreso de A Otro Nivel, que debutó en el horario estelar y captó la atención de quienes siguen los grandes realities en el país.

Durante el estreno, el reality musical que contó con la presentación de Cristina Hurtado como nueva integrante del formato, logró ubicarse como el programa más visto de la jornada, con un 8,40 puntos de audiencia, según los datos publicados por Kantar Ibope Media para el miércoles 18 de febrero de 2026.

Esta cifra lo posicionó en primer lugar por encima de las demás producciones tanto de Caracol Televisión como de RCN , aunque todavía se encuentra lejos de los registros históricos que alcanzaron algunos capítulos finales de su antecesor en la franja.

Caracol TV y RCN TV: la competencia por el horario estelar

La medición de audiencia de la noche reflejó un claro dominio de del canal. El noticiero de las 7:00 p. m. se ubicó en el segundo puesto con 7,67 puntos, seguido de la telenovela La Reina del Flow con 5,64 y la edición del mediodía del informativo, que alcanzó un 4,48.

Por parte de RCN, el mejor resultado llegó con Las de Siempre con 4,08 puntos, seguido por la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 4,06 ubicándolos en séptimo y octavo lugar respectivamente, después de las novelas de la tarde de su competencia.

El top 10 de la noche se completó con Tormenta de Pasiones (3,27%), emitida por Caracol TV.

A Otro Nivel: horarios y novedades

El estreno de A Otro Nivel se produjo justo después del noticiero en su emisión central, manteniendo la estrategia de esa casa televisiva de fortalecer su bloque nocturno.

Caracol confirmó que el reality musical se transmitirá de lunes a viernes a las 8:00 p. m., lo que asegura continuidad para la audiencia que sigue los formatos de talento y competencia.

En esta temporada, el jurado está integrado por el reconocido productor Kike Santander, el cantante Felipe Peláez y el compositor peruano Gian Marco.

La nueva presentadora del programa expresó su entusiasmo por liderar el proyecto, destacando el valor de reunir a la familia colombiana y brindar oportunidades a personas con talento y sueños claros. La presentadora señaló que el programa busca no solo descubrir grandes voces, sino también apoyar a quienes luchan por mantenerse “a otro nivel” y hacer felices a muchas familias.

La presencia de estos nombres aporta peso a la propuesta, que busca consolidarse como uno de los grandes eventos televisivos del año.

Los resultados de la noche muestran que, pese al cierre de un ciclo, Caracol TV mantiene el liderazgo en el prime time, mientras que el Canal RCN apuesta por una combinación de dramas y formatos internacionales para mantenerse en la pelea.

Uno de los cambios más relevantes en esta temporada es la incorporación de desafíos grupales. Ahora los participantes deberán formar bandas para competir por el ascenso en el icónico ascensor musical, dejando atrás el enfoque estrictamente individual de años anteriores. El jurado también presenta novedades, con un panel de lujo conformado por el productor Kike Santander, el cantautor vallenato Felipe Peláez y el artista peruano Gian Marco.

El premio mayor para el ganador será de 600 millones de pesos y la oportunidad de realizar una gira nacional, reconociendo tanto la calidad vocal como la capacidad de interpretación y la conexión emocional con el público.

