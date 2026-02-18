Marcela Reyes habló de su vida sentimental y de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Fui más viral que cuando di la patada en la puerta”

La DJ paisa respondió a sus seguidores aspectos reveladores de su vida privada y de su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marcelareyes/Instagram

El último año de la empresaria y DJ Marcela Reyes ha resultado particularmente intenso. Desde los señalamientos de los que fue víctima tras la muerte de su expareja B-King en México, debido a la pelea pública que sostuvo con su expareja meses atrás, hasta su breve paso por La casa de los famosos Colombia y su sorpresiva renuncia poco después de iniciado el reality show; la llamda “reina de la guaracha” se mantuvo en boca de las redes sociales.

Durante la semana, la paisa realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram en la que despejó inquietudes relacionadas con su vida como celebridad y hasta algunos aspectos de su intimidad.

Una de las preguntas que contestó Marcela se relacionó con el ejemplo que le estaría dando a su hijo Valentino luego de terminar su relación con B King y estar con su pareja actual, nombre que la influenciadora tapó con unos emoticones, pero que haría referencia a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi.

En respuesta, Reyes escribió: “Creo en las segundas oportunidades. Creo que todos tenemos derecho a cambiar y a empezar de nuevo. En mis otras relaciones intenté dar oportunidades, pero esas personas no quisieron tomarlas. Aun así, aprendí que el pasado de alguien no define su presente. Si me demuestran, con hechos, que quieren cambiar y ser mejores cada día, ahí estaré yo, de la mano, construyendo algo bonito juntos. Porque todos merecemos crecer, sanar y volver a creer... sin miedo, pero con el corazón abierto”.

La "reina de la guaracha" abordó aspectos de su vida privada, rechazando la posiblidad de hacer contenido para adultos y refiriéndose a la filtración de videos íntimos con B-King - crédito @marcelareyes/Instagram

Otra pregunta se relacionó con la posibilidad de que Marcela hiciera contenido para adultos, especialmente tomando en cuenta que en su día se extranjeron videos íntimos de la época en que estaba con B-King y habrían sido el detonante para su salida de La casa de los famosos.

“Nunca he trabajado haciendo ese tipo de contenido ni lo haría JAMÁS”, remarcó inicialmente. “Pero sí entraron a las cámaras de mi casa y extrajeron videos íntimos con mi ex esposo con el que duré casi 7 años, por eso no me afecta porque quién no tiene intimidad dentro de su casa con su pareja. ESO ES SÚPER NORMAL”, agregó.

Sobre su participación en el programa del Canal RCN, Marcela aseguró sentirse satisfecha con el resultado de la experiencia, a pesar de lo poco que duró, remitiéndose a las cifras que generó. Cuando un usaurio le escribió que abandonar la casa estudio fue “lo mejor que te pudo pasar”, esta respondió:

“Mi trabajo quedó listo, por algo fui la última participante mostrada. En pocos días logré 100 millones de vistas. Fui más viral que incluso cuando di la patada en la puerta. Fue una linda experiencia y agradezco al canal por elegirme para ser una de las fichas claves para esta temporada. Fue corto pero sustancioso, pero lo mío son los escenarios, ser empresaria y sobre todo estar con MI FAMILIA”.

Marcela Reyes expresa satisfacción por su paso en el reality y agradeció a los productores por considerarla una figura central en el programa - crédito @marcelareyes/Instagram

La DJ también confirmó el buen momento que vive en el plano sentimental. Ante la pregunta “¿Estás felizmente enamorada?”, Reyes contestó: “VERDADERO”.

Marcela Reyes estará en los Premios Lo Nuestro 2026

Marcela Reyes confirmó su presencia en los Premios Lo Nuestro 2026, y se dejó ver en un concierto exclusivo de Juanes, previo al evento - crédito @marcelareyes/Instagram

En sus publicaciones más recientes, la DJ confirmó que se encuentra en Miami, acompañada de su equipo de trabajo, y presentó algunas imágenes mientras posaba en la escenografía de la gala que se celebrará en el Kaseya Center de la Ciudad del Sol, el próximo jueves 19 de octubre a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana).

La DJ incluso confirmó que asistió a una presentación exclusiva de Juanes, que recibirá un premio como homenaje a su carrera musical durante la gala.