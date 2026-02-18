Colombia

Luisa Fernanda W revela el doloroso motivo que la alejó de las redes sociales por unos días

La ‘influencer’ paisa compartió con sus seguidores cómo un mal movimiento durante su rutina de ejercicios terminó en una dolorosa lesión que la obligó a buscar ayuda profesional en su propia casa

La creadora de contenido aseguró que el médico la diagnosticó con el síndrome del manguito rotador - crédito @enlamovidacol/IG

Luisa Fernanda W se encuentra en proceso de recuperación tras ser diagnosticada con el síndrome del manguito rotador, una condición que le ha causado un fuerte dolor en el hombro y que la obligó a recibir atención médica en su domicilio.

El diagnóstico llegó después de que la creadora de contenido, actualmente radicada en México, sufriera molestias debido a un mal movimiento durante una de sus rutinas de ejercicio, lo que le impidió continuar con su actividad habitual en redes sociales.

Ella misma compartió los detalles de su estado de salud a través de una publicación en Instagram, donde explicó que el dolor la llevó a buscar ayuda profesional para determinar el origen de la molestia.

De acuerdo con lo publicado
De acuerdo con lo publicado por la influenciadora, el primer paso para superar una ruptura es permitir que las emociones fluyan sin reprimirlas - crédito @luisafernandaw/IG

Un médico acudió a su casa y, tras examinarla, Luisa Fernanda W contó que empezó a sentir una incomodidad creciente en el hombro sin comprender al principio la causa.

La revisión confirmó el diagnóstico de síndrome del manguito rotador, una afección que, según especialistas, se produce por movimientos inadecuados o un sobreesfuerzo durante la rutina física. Esta explicación subraya la importancia de prestar atención a la técnica empleada durante el ejercicio para evitar lesiones.

En su publicación, la influencer paisa señaló: “Esta semana no había podido hacer videos como me encanta, porque resulta que empecé con un dolorcito por acá en el hombro que yo no sabía, y no entendía. Me tocó llamar al médico en casa y me di cuenta de que, por un mal ejercicio, me dio el síndrome del manguito rotador”.

Luisa Fernanda W encendió las
Luisa Fernanda W encendió las redes sociales al presumir su escultural cuerpo - crédito @luisafernandaw/Instagram

Añadió también: “Tengo un dolorcito que el que haya pasado por lo mismo me entenderá. Entonces siempre hay que cuidar muy bien la forma en la que hacemos los ejercicios, pero, bueno, ya me activé”.

El síndrome del manguito rotador es una alteración frecuente que suele manifestarse con dolor profundo en el hombro, el cual puede intensificarse durante la noche y afectar el descanso.

Entre los síntomas más habituales se encuentran la dificultad para levantar el brazo, debilidad en la parte superior del brazo y la presencia de ruidos o chasquidos al mover la articulación.

A pesar de que el dolor persiste,Luisa Fernanda W afirmó que está enfocada en su recuperación y ha comenzado a retomar sus actividades de manera progresiva, recurriendo a tratamientos como paños calientes para aliviar los síntomas.

La experiencia espiritual de Luisa Fernanda W

La creadora de contenido Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores una experiencia que calificó como “divina” durante la realización del Santo Rosario. Según relató en sus redes sociales, mientras oraba con fe, notó que un brillo similar a escarcha apareció en sus manos.

Decidió grabar el fenómeno para mostrarlo, asegurando que mientras realizaba la oración el efecto era aún más intenso.

Las imágenes generaron reacciones inmediatas en su comunidad, quienes compartieron testimonios de vivencias similares, interpretándolas como señales de bendición. Varios seguidores relataron episodios personales en los que observaron escarcha tras rezar o leer la Biblia.

La empresaria colombiana compartió con sus seguidores un hecho que la sorprendió - crédito @letengoelchisme/IG

En un contexto de alta exposición pública, Luisa Fernanda W también abordó las críticas frecuentes que recibe por su imagen y estilo de vida. Para la empresaria, estos comentarios reflejan más a quienes los emiten que a ella misma. Según afirmó, la crítica puede transformarse en una oportunidad de crecimiento personal, siempre que se filtre la perspectiva desde la que se realiza.

La youtuber defendió su derecho a evolucionar, señalando que experimentar cambios no implica estar perdida. Invitó a sus detractores a reflexionar sobre sus propias inseguridades y recalcó que el apoyo de su familia, en especial su pareja Pipe Bueno y sus hijos, representa su mayor fortaleza en medio de la exposición mediática.

