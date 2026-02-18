Colombia

Karina García reveló que continúa en celibato pese a pesar de tener una relación con Kris R: “No hemos detonado”

Durante una transmisión en vivo, la modelo abordó sin filtros las preguntas sobre su vida íntima y la diferencia de edad con Kris R, dejando claro que atraviesa una etapa de plenitud personal y que los comentarios no la afectan

Guardar
Karina García revela que sigue
Karina García revela que sigue en celibato a pesar de tener pareja: así reaccionó Kris R - crédito @krisrofficial/ Instagram

Karina García, presentadora y creadora de contenido, volvió a captar la atención del público tras hablar abiertamente sobre su nueva relación con el rapero antioqueño Kris R y los comentarios que han surgido a raíz de la diferencia de edad entre ambos.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, la presentadora respondió con franqueza a preguntas de sus seguidores y aclaró aspectos íntimos de su vida personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante la pregunta de un usuario sobre si ya había “detonado” con su pareja, Karina respondió de manera directa: “No”. Kris R intervino y preguntó: “¿Cómo es que se llama eso?”, a lo que ella contestó que se encuentra en celibato. “Sí, amor, la gente piensa pues que nos mantenemos en esas, tan horribles, ¿no?”, añadió la presentadora, desmintiendo rumores sobre su vida sexual.

Durante una transmisión en vivo, Karina García respondió con humor a la pregunta sobre si ya había “detonado” con Kris R - crédito @rechismes/ Instagram

La conversación tomó un giro divertido cuando Karina cuestionó el uso de la palabra “detonar” para referirse a las relaciones sexuales. “¿Y usted tan chiquito, quién le enseñó esas cosas?”, dijo entre risas, aludiendo con humor a la diferencia de edad con su pareja.

La relación ha sido tema de conversación no solo por la exposición mediática de ambos, sino también por el hecho de que Kris R es 11 años menor que Karina. En respuesta a quienes critican la diferencia generacional, la presentadora fue enfática: “No importa la edad que yo tenga, siento que la edad es solamente un número. Mi alma está joven, mi cuerpo está joven y saludable, entonces a mí no me ofenden cuando me dicen que soy mayor”.

Karina García y Kris R
Karina García y Kris R se roban las miradas en Bogotá y encienden las redes sociales con su romance - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Las declaraciones de Karina generaron opiniones encontradas en redes sociales. Mientras algunos seguidores la apoyaron por su actitud genuina, otros continuaron cuestionando la relación. Sin embargo, ella dejó claro que atraviesa una etapa de plenitud y madurez.

“Me siento tan feliz. Estoy en el mejor momento de mi vida física y emocionalmente. Me siento súper madura en muchos aspectos. Para otros sí parezco una niña y creo que no voy a cambiar, pero me siento bien y eso es lo más importante”, sostuvo Karina García.

Kris R contó cómo inició su romance con Karina García

Kris R compartió recientemente detalles sobre cómo comenzó su relación con Karina García. En medio de rumores y especulaciones en redes sociales por las constantes apariciones públicas juntos, la pareja confirmó su vínculo sentimental tras asistir al concierto de Bad Bunny en Medellín, evento donde se mostraron como pareja ante el público.

El primer acercamiento entre ambos se produjo durante el rodaje del video musical de Ganas. Karina fue contratada como modelo para el proyecto y apareció en la portada del sencillo. Sin embargo, según relató Kris R en una transmisión en la plataforma Kick, en ese momento solo existía una buena relación profesional. “La verdad, todo empezó con el video de Ganas. Hicimos el video y en ese momento nada, nos caíamos súper bien, pero después de eso nos mandamos mensajitos”, explicó el artista.

El cantante confesó que la relación comenzó a fluir cuando Karina le mencionó que viajaría a Cartagena. “Un día ella me dijo que iba para Cartagena y yo le dije que yo también tenía que ir, pero era mentira, yo no tenía que ir, pero yo dije eso porque ya había empezado a fluir la vuelta”, contó entre risas. Según Kris R, tras ese viaje, el contacto se hizo más frecuente y comenzaron a hablar por videollamada, consolidando una conexión sincera y cercana.

El cantante de trap cómo
El cantante de trap cómo empezó a conquistar a Karina García - crédito captura de pantalla Kris R / Youtube

Kris R destacó la madurez y comprensión de Karina, afirmando que esta relación ha sido diferente a las anteriores. “Estamos llevando la vuelta muy chimba, me siento muy bien porque yo siento que los dos nos apoyamos mucho y a mí me ha tocado con gente que no entiende lo que estoy viviendo (musicalmente), pero ella es muy madura y entiende todo lo que me está pasando”, aseguró el cantante.

La relación ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han manifestado su apoyo a través de comentarios en redes sociales. Karina, por su parte, también ha demostrado públicamente su cariño hacia Kris R. Durante una transmisión, intentó contactarlo para felicitarlo por su cumpleaños y, al no lograrlo, decidió enviarle un audio en el que le cantó el feliz cumpleaños y le expresó: “Te deseo toda la felicidad del mundo, éxitos en tu vida, te felicito por haberme encontrado jaja, mentiras, me siento muy afortunada de haberte encontrado en mi vida, te deseo la felicidad más grande porque te la mereces”.

Temas Relacionados

Karina GarcíaKris RKarina y Kris RCelibatoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Niños y jóvenes de la fundación africana se robaron el show en redes con una espectacular coreografía al ritmo de la música colombiana, emocionando a miles y resaltando el alcance universal del espíritu salsero creado en Cali

Desde Uganda hasta Cali: niños

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo que es local en el estadio de Ibagué jugará los primeros 90 minutos de visitante en el estadio Pueblo Nuevo de Tachira, por un cupo en la fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

La modelo y empresaria vallecaucana conversó con Infobae Colombia acerca de esta situación, la cual llevó al comunicador, exjefe de prensa y comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a eliminar sus perfiles en Instagram y Facebook

Elizabeth Loaiza habló sobre el

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

El primer título de las competencias Conmebol se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), de Buenos Aires, y contará con la presencia de Jorge Carrascal

Lanús vs. Flamengo: hora y

Presidencia confirmó contrato de amiga de Verónica Alcocer y aseguró que apoya la organización de eventos presidenciales: “Es una necesidad institucional”

La contratación busca concentrar en una sola persona la coordinación de eventos oficiales y la logística de la agenda presidencial, según explicó la entidad

Presidencia confirmó contrato de amiga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Desde Uganda hasta Cali: niños

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

Sara Uribe y Marilyn Patiño criticaron a Karola: las contundentes palabras que le lanzaron tras reaccionar al episodio de ‘La casa de los famosos Colombia’

Ignoraron a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Telemundo’ y así reaccionó la colombiana frente a la situación

Por qué Jhovanoty afirmó que “el primer therian de la humanidad” fue Gustavo Petro: “Me autopercibo como jaguar”

Deportes

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

Alberto Gamero fijó el objetivo en Deportivo Cali: “La meta es clasificar a cuadrangulares, no pensar en el descenso”

Colombia vs. Brasil: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Fase Final del Sudamericano Femenino Sub-20

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, rival de la selección Colombia, explicó cómo es dirigir a Cristiano Ronaldo: “Es un verdadero ejemplo”