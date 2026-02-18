Colombia

Gustavo Petro sacó pecho por salvar la vida de los niños en La Guajira, en medio de la controversia por la muerte de Kevin Acosta

El presidente de la República, en sus redes sociales, destacó cómo sus programas en este departamento han disminuido los índices de mortalidad infantil, pese a que es blanco de duras críticas por el deceso del niño que sufría de hemofilia y que había dejado de recibir sus medicamentos por parte de Nueva EPS

Guardar
El presidente Gustavo Petro estuvo
El presidente Gustavo Petro estuvo en la jornada del martes 17 de febrero en La Guajira, en donde entregó obras a la comunidad - crédito Joel González/Presidencia

La muerte de Kevin Acosta, un niño de 13 años que falleció debido a un trauma craneoencefálico, que se habría agravado por la falta de medicamentos para controlar la hemofilia, tiene en medio de la tormenta mediática al presidente de la República, Gustavo Petro. Sus recientes declaraciones en el Consejo de Ministros adelantado el lunes 16 de febrero, en el que habría insinuado que el deceso se produjo por culpa de un descuido con el menor, encendieron la polémica.

“Dos causas agravantes: el que no había tomado el medicamento y el que se monta en una bicicleta y se cae”, indicó el primer mandatario, que acto seguido pidió investigar lo sucedido con la entrega de sus medicinas. “¿La causa por la cual no le dieron el medicamento es que se perdió su conexión?. Hay que investigarlo. Si no es así, hay personas responsables individuales que no fueron lo suficientemente eficaces en entregar el medicamento”, advirtió Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pero lo más polémico vino después. “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir...Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe;las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, agregó el jefe de Estado en sus declaraciones.

El presidente advirtió posibles responsabilidades individuales en la muerte del niño Kevin Acosta - crédito Presidencia

En respuesta a lo afirmado, el primer mandatario habría preferido hacerle el quite al asunto y destacó en su perfil de X los avances de su Gobierno en la lucha contra la desnutrición infantil en La Guajira. A pesar de la conmoción generada por el fallecimiento del niño, el mandatario de los colombianos se refirió a las cifras de gestión de su Gobierno y a la expansión del acceso a agua potable para defender el enfoque de su administración, en materia de salud e infancia.

Petro reivindicó resultados en salud infantil tras la polémica por Kevin Acosta

En efecto, en respuesta a la controversia por la muerte de Acosta, Petro eligió poner en primer plano los logros de su gestión. “Es por esto que hemos salvado miles de vidas de niños en nuestro Gobierno”, destacó el presidente, que respaldó sus palabras con datos concretos, como que se “ha bajado a la mitad la mortalidad de menores de edad de cinco años por desnutrición”, con lo que quiso desmarcarse de los cuestionamientos sobre el papel ejecutado por su despacho.

Con esta publicación en X,
Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro destacó logros en La Guajira, pese a críticas a su Gobierno por la muerte del niño Kevin Acosta - crédito @petrogustavo/X

Para el gobernante, la ampliación de la cobertura en servicios básicos ha sido la clave de este descenso. “El remedio: agua potable donde no había”, dijo Petro en su perfil de X, en el que resaltó la importancia de la infraestructura hídrica. Durante un acto en la población Yotojoro, Petro reseñó el impacto que tiene en la población el acceso al agua, la misma que prometieron llevar a través de la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a inicios de 2024.

“En Yotojoroin (sic), Uribia, Guajira, entrego en beneficio de 5.000 personas, este kit de desalinización de pozos subterráneos”, destacó Petro en su publicación. El mandatario de los colombianos, en consecuencia, ofreció una cifra acumulada de beneficiarios. “Ya van 150.000 personas beneficiadas. Agua potable, vida de la niñez en Colombia”, sostuvo Petro, sobre el que han recaído toda clase de comentarios de sus críticos, en su intento de ‘calmar las aguas’.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que el niño “sufrió un accidente” y recalcó la necesidad de investigar el caso - crédito Presidencia

Y es que lo dicho por Petro tras la muerte de Kevin Acosta generó fuertes reproches. Sectores políticos y sociales lo acusaron de restar gravedad a la crisis y de desplazar la responsabilidad estatal, por lo que en respuesta a este suceso, Nueva EPS alegó que el retraso en la entrega de la medicina se debería a un cambio de domicilio solicitado por la madre, y no a una falla sistémica del Gobierno; una versión que respalda el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Temas Relacionados

Gobierno PetroGobierno nacionalKevin AcostaMuerte Kevin AcostaPresidente PetroNiños en La GuajiraLa GuajiraColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Suprema negó tutela a Sandra Ortiz relacionada con la solicitud de libertad por vencimiento de términos

La ex consejera Presidencial para las Regiones es investigada por el caso de corrupción de la Ungrd. Un juzgado negó su petición de libertad

Corte Suprema negó tutela a

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ va empatando en Uruguay

El cuadro antioqueño busca salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: camino a Cartagena Rata y Valentina fueron sancionados

El concurso planteó un reto inesperado para Rata, Valentina, Zambrano y Myriam, que se disputan el premio mayor

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Bloqueos en la autopista Sur: transportadores en Soacha se cansaron de ser extorsionados

Conductores afirmaron que el 18 de febrero se mantendrán las manifestaciones para pedir garantías de seguridad para ejercer su labor

Bloqueos en la autopista Sur:

Denuncian sobrecostos de más 300% en contratación de medicamentos en la red pública de salud de Bogotá

El concejal Rubén Torrado señaló diferencias de precios injustificadas, contratos prorrogados por años y concentración de proveedores

Denuncian sobrecostos de más 300%
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre el silencio y el

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

ENTRETENIMIENTO

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: camino a Cartagena Rata y Valentina fueron sancionados

Laura G se sumó a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: así fue su ingreso en el programa inaugural

La cadena “Mi Promesa” de Yeison Jiménez vuelve a brillar: así reaccionó la esposa del cantante tras la restauración de la joya

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

Tina arremetió contra Zambrano por su desempeño en la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ va empatando en Uruguay

Otro entrenador quedó desempleado en la Liga BetPlay: este es el quinto técnico despedido por malos resultados

Junior vs. América de Cali: fecha, hora y dónde ver el partido

Ni Hugo Rodallega ni Alfredo Morelos: este es el futbolista que rompió todos los récords de búsqueda en febrero en Colombia

El narcotráfico vuelve a golpear al fútbol colombiano: fue arrestado un exjugador del Deportivo Cali