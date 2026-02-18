Gustavo Petro sacó pecho por salvar la vida de los niños en La Guajira, en medio de la controversia por la muerte de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro estuvo en la jornada del martes 17 de febrero en La Guajira, en donde entregó obras a la comunidad - crédito Joel González/Presidencia

La muerte de Kevin Acosta, un niño de 13 años que falleció debido a un trauma craneoencefálico, que se habría agravado por la falta de medicamentos para controlar la hemofilia, tiene en medio de la tormenta mediática al presidente de la República, Gustavo Petro. Sus recientes declaraciones en el Consejo de Ministros adelantado el lunes 16 de febrero, en el que habría insinuado que el deceso se produjo por culpa de un descuido con el menor, encendieron la polémica.

“Dos causas agravantes: el que no había tomado el medicamento y el que se monta en una bicicleta y se cae”, indicó el primer mandatario, que acto seguido pidió investigar lo sucedido con la entrega de sus medicinas. “¿La causa por la cual no le dieron el medicamento es que se perdió su conexión?. Hay que investigarlo. Si no es así, hay personas responsables individuales que no fueron lo suficientemente eficaces en entregar el medicamento”, advirtió Petro.

Pero lo más polémico vino después. “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir...Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe;las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, agregó el jefe de Estado en sus declaraciones.

El presidente advirtió posibles responsabilidades individuales en la muerte del niño Kevin Acosta - crédito Presidencia

En respuesta a lo afirmado, el primer mandatario habría preferido hacerle el quite al asunto y destacó en su perfil de X los avances de su Gobierno en la lucha contra la desnutrición infantil en La Guajira. A pesar de la conmoción generada por el fallecimiento del niño, el mandatario de los colombianos se refirió a las cifras de gestión de su Gobierno y a la expansión del acceso a agua potable para defender el enfoque de su administración, en materia de salud e infancia.

Petro reivindicó resultados en salud infantil tras la polémica por Kevin Acosta

En efecto, en respuesta a la controversia por la muerte de Acosta, Petro eligió poner en primer plano los logros de su gestión. “Es por esto que hemos salvado miles de vidas de niños en nuestro Gobierno”, destacó el presidente, que respaldó sus palabras con datos concretos, como que se “ha bajado a la mitad la mortalidad de menores de edad de cinco años por desnutrición”, con lo que quiso desmarcarse de los cuestionamientos sobre el papel ejecutado por su despacho.

Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro destacó logros en La Guajira, pese a críticas a su Gobierno por la muerte del niño Kevin Acosta - crédito @petrogustavo/X

Para el gobernante, la ampliación de la cobertura en servicios básicos ha sido la clave de este descenso. “El remedio: agua potable donde no había”, dijo Petro en su perfil de X, en el que resaltó la importancia de la infraestructura hídrica. Durante un acto en la población Yotojoro, Petro reseñó el impacto que tiene en la población el acceso al agua, la misma que prometieron llevar a través de la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a inicios de 2024.

“En Yotojoroin (sic), Uribia, Guajira, entrego en beneficio de 5.000 personas, este kit de desalinización de pozos subterráneos”, destacó Petro en su publicación. El mandatario de los colombianos, en consecuencia, ofreció una cifra acumulada de beneficiarios. “Ya van 150.000 personas beneficiadas. Agua potable, vida de la niñez en Colombia”, sostuvo Petro, sobre el que han recaído toda clase de comentarios de sus críticos, en su intento de ‘calmar las aguas’.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que el niño “sufrió un accidente” y recalcó la necesidad de investigar el caso - crédito Presidencia

Y es que lo dicho por Petro tras la muerte de Kevin Acosta generó fuertes reproches. Sectores políticos y sociales lo acusaron de restar gravedad a la crisis y de desplazar la responsabilidad estatal, por lo que en respuesta a este suceso, Nueva EPS alegó que el retraso en la entrega de la medicina se debería a un cambio de domicilio solicitado por la madre, y no a una falla sistémica del Gobierno; una versión que respalda el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.