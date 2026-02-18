Colombia

Álvaro Uribe sorprendió en Huila al presentar un burro como símbolo del partido y compararlo con Paloma Valencia: “Queridos Uribestias”

El expresidente encendió el ambiente en Pitalito al subir a un burro a la tarima y resaltar el trabajo de la candidata presidencial, generando risas y comentarios sobre la peculiar elección

Un burro con camiseta del Centro Democrático y el apodo 'Uribestias' desató risas y debates luego de que Uribe elogiara así la dedicación de Paloma Valencia en la campaña - crédito laboyanos.com_ / Instagram

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez generó sorpresa durante un evento político en Pitalito, en el departamento de Huila, al presentar a un burro como símbolo del Centro Democrático y comparar públicamente a la senadora Paloma Valencia con el animal.

El hecho se produjo durante un acto de campaña en el que participaron simpatizantes y candidatos del partido, en el desarrollo de las actividades previas a las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

Durante la intervención, Uribe recibió un burro en la tarima, al que vistió con una camiseta alusiva a los colores del Centro Democrático. “Este es el burrito ‘Uribestias’, el burrito que trabaja todo el día, el burrito que carga el agua, que lleva la leche, lleva los niños al colegio, trae la leña y no se cansa, descansa un poquito”, expresó el exmandatario ante los asistentes.

Álvaro Uribe sorprende en Pitalito
Álvaro Uribe sorprende en Pitalito al presentar un burro como símbolo del Centro Democrático durante acto político en Huila - crédito composición fotográfica: laboyanos.com_; gabrieljvallejo / Instagram

La curiosa escena llamó la atención no solo por la presencia del animal, sino también por el uso del término “Uribestias”, habitualmente empleado de manera despectiva por críticos del uribismo y resignificado por el propio líder político durante la jornada.

Esta analogía pública no solo puso en primer plano el estilo directo y polémico del exmandatario, también sirvió para posicionar a la senadora como una figura central en la estrategia electoral del partido.

Paloma Valencia, en el centro de la comparación

El momento más comentado del evento llegó cuando Uribe decidió trasladar las características que atribuía al burro a la figura de Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático.

“Así es el Centro Democrático. Paloma trabaja todo el día por Colombia, en ella tendrán una trabajadora de todas las horas por Colombia, queridos ‘uribestias’”, afirmó el expresidente, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

Uribe comparó públicamente a la
Uribe comparó públicamente a la senadora Paloma Valencia con el burro, destacando su dedicación y rol central en la estrategia electoral del partido - crédito @PalomaValenciaL/X

La declaración, que generó risas y algunas expresiones de asombro en el público, fue interpretada como un intento de destacar la entrega y el esfuerzo de Valencia.

“Pero mire, hay que tratarlo con mucho cariño y enseguida sobarlo aquí en estos hoyuelitos sobre los ojos y en el pecho. Aquí, mire, aquí. Muy, muy querido burro y muy bonito. Muchas gracias por traer el burrito, Uribestias”, agregó el expresidente.

Jornada política intensa en Huila

La visita de Uribe y Valencia al Huila formó parte de una agenda política que abarcó varios municipios del departamento. Los dirigentes del Centro Democrático recorrieron Neiva y Pitalito, donde mantuvieron encuentros con empresarios, jóvenes y líderes sociales.

La gira incluyó la presencia de candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado, como Miguel Perdomo, en sesiones destinadas a recoger inquietudes y propuestas de la comunidad.

Durante las reuniones, los participantes abordaron las principales preocupaciones de la región, con énfasis en la situación del sistema de salud y la seguridad ciudadana. “La crisis del sistema hospitalario y las deficiencias en la atención médica afectan a los habitantes de Neiva y de todo el departamento”, señalaron algunos representantes gremiales ante la comitiva del partido.

Durante la gira, Uribe y
Durante la gira, Uribe y Valencia visitaron municipios como Neiva y Pitalito, dialogando con empresarios, jóvenes y líderes sociales sobre temas locales - crédito @AlvaroUribeVel / X

Salud y seguridad, reclamos de la comunidad huilense

Uno de los puntos más discutidos durante la jornada política fue el estado del sistema de salud en el Huila. Los ciudadanos y representantes de hospitales y EPS expusieron ante los líderes del Centro Democrático las dificultades que enfrentan para recibir atención oportuna y de calidad. La necesidad de una reforma estructural fue un clamor recurrente en los diferentes espacios de diálogo.

La seguridad también ocupó un lugar protagónico en la agenda. Habitantes y empresarios expresaron su preocupación por los episodios de violencia y la percepción de inseguridad que persisten en la región.

“Se requieren políticas más efectivas para garantizar la protección de los ciudadanos y el desarrollo económico local”, manifestaron algunos de los asistentes.

