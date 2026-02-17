Colombia

Yaya Muñoz reveló que la mamá de Karola le hizo fuerte advertencia por su trabajo y así le contestó la panelista: “No puedo”

La presentadora contó que recibió un mensaje directo por parte de la madre de la participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ y compartió lo que le decía, mientras le aclaraba lo que iba a hacer al respecto

Yaya Muñoz responde con firmeza
Yaya Muñoz responde con firmeza a la advertencia de la madre de Karola en La casa de los famosos Colombia - crédito @yayamuñoz/IG

En medio de la creciente polémica que envuelve la participación de Karola Alcendra en el famoso reality La casa de los famosos Colombia, la presentadora y exparticipante Yaya Muñoz reveló que recibió una advertencia directa de la madre de la creadora de contenido, lo que agregó un nuevo capítulo al intenso debate mediático en torno al programa.

Aunque el entorno digital y las redes sociales continúan mostrando opiniones divididas acerca de la influencia de Karola dentro del programa, Muñoz afirmó que la reacción de la familiar no alterará su forma de trabajar ni su postura frente al contenido.

Durante su reciente intervención en el programa Tamo en Vivo de Dímelo King, Yaya Muñoz explicó que la madre de Karola la contactó a través de un mensaje directo enviado por las redes sociales y le hizo una fuerte advertencia tras escuchar sus opiniones públicas sobre la permanencia y el papel de su hija en la competencia.

La presentadora relató: “La mamá de Karola me mandó un mensaje en el que me decía que le bajara dos y que si me veía en la calle me iba a quitar el pelo, pues, lo dijo en otros términos y otras palabras, yo lo estoy diciendo con mucho respeto”.

La madre de Karola Alcendra sale en defensa de su hija y lanza advertencia a Yaya Muñoz por sus comentarios - crédito @tamoenvivo.co/IG

Este mensaje generó preocupación en algunos seguidores del programa, los cuales señalaron la intensidad de las reacciones externas que pueden generar los comentarios en pantallas sobre los participantes y la severidad con la que la señora se habría referido a Yaya por hacer su trabajo, el mismo que Karola estuvo haciendo meses atrás.

Karola Alcendra participó en el programa Tamo en vivo, junto a Dedimar Gamez y Dímelo King por varias semanas en el 2025, pero dejó el espacio digital para irse a participar en el reality La casa de Alofoke, en República Dominicana, luego de eso se quedó trabajando en ese país como panelista de otros formatos similares al colombiano mencionado.

Durante su participación como panelista en Medellín, que es donde está ubicado el set de Dímelo King, su trabajo era comentar sobre temas coyunturales de entretenimiento, dar cifras, datos e información, y dentro de esos temas estaban las celebridades que se encontraban compitiendo en La casa de los famosos Colombia, temporada 2.

Allí Karola se encargó, sin filtros y de manera directa, de opinar respecto a lo que a su parecer fue la actuación de cada uno de los famosos que hicieron parte del formato presentado por el Canal RCN.

La polémica de Karola divide
La polémica de Karola divide a la audiencia de La casa de los famosos Colombia y sacude a los panelistas - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

Es por esto que Muñoz, pese a la advertencia recibida, no dejó pasar la oportunidad para enfatizar en que continuará ejerciendo su labor de panelista, la cual consiste justamente en emitir sus puntos de vista de manera abierta y franca, tal como lo hizo en su momento la hija de la señora que se tomó el tiempo de escribirle y advertirla.

En las palabras que emitió en la transmisión en vivo, Yaya sostuvo que no tiene intención de omitir el nombre de Karola de sus análisis y comentarios, argumentando que la participante también opinó sobre ella en una edición anterior del mismo reality, comentario con el que estuvo de acuerdo el propio Dímelo King.

Y es que, pues, mi señora, yo no puedo hacerlo porque tengo que opinar. Trabajo en un panel y además de eso, pues, en algún momento su hija también lo hizo.“, expresó Yaya Muñoz. A lo que Dímelo King dijo: ”Opinó de ti".

De acuerdo con sus declaraciones, su trabajo exige mantener el mismo nivel de franqueza y análisis, independientemente de las reacciones de terceros.

La advertencia a Yaya Muñoz
La advertencia a Yaya Muñoz que reavivó la polémica - crédito @dahianlorena/IG

“Karol ppinó de mí. Igual, yo no soy de las que pago mal con mal, pero en este momento tengo aquí este set en donde tengo que hablar, tengo que opinar y lo voy a hacer”, puntualizó la también creadora de contenido.

