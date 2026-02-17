Vicky Dávila cuestionó al ministro de Salud por sus declaraciones sobre el menor que murió esperando un medicamento: “Lo más indolente”

Vicky Dávila, candidata presidencial e integrante de la Gran Consulta por Colombia; Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud - crédito Colprensa

La candidata presidencial Vicky Dávila cuestionó las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la muerte de Kevin Acosta, menor de siete años con hemofilia que falleció en la unidad de cuidados intensivos del hospital La Misericordia, en Bogotá, tras sufrir un accidente y mientras esperaba un medicamento que no recibía desde el 2 de diciembre de 2025.

El jefe de la cartera de Salud explicó que el niño “sufrió un accidente craneoencefálico” después de caerse de una bicicleta y señaló que las personas con este tipo de enfermedades no deberían realizar actividades de “riesgo”.

Al respecto, la periodista y candidata presidencial afirmó que el funcionario y el Gobierno nacional “son lo más indolente que se haya conocido”, calificando a Jaramillo como “estúpido”.

“Fue la falta de medicamento, “estúpido”. Este Gobierno corrupto y su ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo son lo más indolente que se haya conocido. Ahora dice. Que Kevin Arley murió por accidente en bicicleta", expresó Jaramillo.

Para Vicky Dávila, el Gobierno nacional “mató” al menor, recordando las denuncias que realizó la madre desde hace dos meses.

“La madre del niño de 7 añitos, denunció que su hijo con hemofilia llevaba 2 meses sin que la EPS, en manos del Gobierno, le diera los medicamentos. El Gobierno lo mató”, afirmó Vicky Dávila.

Vicky Dávila aseguró que el Gobierno nacional “mató” al menor de siete años, recordando las denuncias que realizó la madre desde hace dos meses - crédito @VickyDavilaH/X

En otra publicación, la candidata presidencial criticó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la familia también tiene responsabilidad en la prevención de estos hechos.

Para Vicky Dávila, el mandatario colombiano y todo su gabinete son un “monumento a la infamia”.

“Petro y su Gobierno corrupto son el monumento a la infamia. Ahora la madre es la culpable de la muerte del niño Kevin Arley”, señaló Dávila.

Vicky Dávila insistió que el Gobierno nacional “mató” al menor de siete años por la falta de medicamentos.

“No, Petro, la EPS, hoy intervenida por el Gobierno suyo, no le dio los medicamentos para la hemofilia al niño. O sea, el Gobierno lo mató Gustavo Petro”, aseveró la periodista y candidata presidencial.

Vicky Dávila insistió que el Gobierno nacional “mató” al menor de siete años por la falta de medicamentos - crédito @VickyDavilaH/X

¿Qué dijo Guillermo Alfonso Jaramillo?

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió al fallecimiento de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia que murió en la unidad de cuidados intensivos del hospital La Misericordia, en Bogotá.

El funcionario explicó que el menor sufrió un accidente craneoencefálico tras caer de una bicicleta. Señaló que quienes padecen hemofilia deben evitar actividades catalogadas como riesgosas, por el peligro que representan para su salud.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, aseveró el ministro de Salud.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió al fallecimiento de Kevin Arley Acosta - crédito Colprensa

Jaramillo relató que Kevin estuvo internado inicialmente en un hospital público del Huila antes de ser trasladado en avioneta a Bogotá. Destacó que el hospital La Misericordia es un centro de referencia para casos complejos y que el traslado se realizó siguiendo los protocolos establecidos. Expresó la importancia de restringir ciertas actividades a pacientes con enfermedades como la hemofilia, para minimizar el riesgo de lesiones graves.

El ministro informó que el caso está bajo investigación y que el resultado de la autopsia será clave para entender las causas del fallecimiento. Indicó que se busca claridad sobre el proceso de atención y sobre los factores que influyeron en el desenlace. Jaramillo insistió en que el Ministerio de Salud ha cumplido con los pagos del régimen subsidiado y contributivo, y que los recursos para la atención ya habían sido girados antes del incidente.

Finalmente, Jaramillo rechazó las versiones que sugieren falta de financiamiento en el sistema de salud. Afirmó que los pagos se realizan de manera anticipada y que tanto el régimen subsidiado como el contributivo reciben los recursos correspondientes cada mes, según los plazos fijados por el Gobierno.