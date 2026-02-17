Colombia

Partidos de oposición harán réplica a la alocución de Petro sobre la suspensión del salario mínimo

Cambio Radical y Centro Democrático manifestarón que su derecho a controvertir las declaraciones del mandatario colombiano se encuentra establecido en el Estatuto de Oposición

En una alucoción emitida en la noche del domingo 15 de febrero de 2026, el presidente cuestionó la decisión del Consejo de Estado frente a la suspensión del decreto que estableció el salario mínimo para 2026 - crédito Presidencia de Colombia

Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático anunciaron que ejercerán su derecho a la réplica de la alocución presidencial emitida el domingo 15 de febrero de 2026, en la que el presidente Gustavo Petro se refirió a la suspensión provisional del decreto que establecía un aumento del 23,7% en el salario mínimo.

En una carta dirigida a Rtvc Sistema de Medios Públicos (Radio Televisión Nacional de Colombia), los partidos declarados en oposición señaló que utilizarán el espacio, teniendo en cuenta lo estipulado en el Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018) con la que el movimiento político podrá controvertir las declaraciones del mandatario nacional frente al tema en particular.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018), por ser partido declarado en oposición, tenemos el derecho a controvertir la alocución del presidente de la República. Por lo anterior, a razón que este domingo 15 de febrero de 2026 hubo alocución, haremos uso, a ese espacio al que tenemos derecho”, expresó Cambio Radical en la misiva firmada por su director Germán Córdoba.

Así mismo, el partido Centro Democrático no descarta que también participe en el espacio televisivo. Incluso, se ha conocido que en dicho espacio estaría la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, en representación del partido político.

De igual manera, fuentes consultadas por La FM manifestaron que por el partido Cambio Radical se espera que la réplica sea realizada por los congresistas Carlos Fernando Motoa y Julio Cesar Triana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) será el encargado de avalar o no su derecho a replicar contra las alocuciones presidenciales.

