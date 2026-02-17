Muerte de Kevin Acosta: su madre respondió a Petro y responsabilizó al sistema de salud, “el niño murió por falta de medicamento, no por una caída”

La madre de Kevin Arley Acosta Pico responsabiliza al sistema de salud colombiano por la muerte de su hijo debido a la demora en la entrega de Emicizumab - crédito Ministerio de Salud/Redes sociales

El fallecimiento de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años con hemofilia A severa, ha generado polémica sobre las responsabilidades del sistema de salud en Colombia.

Su madre, Yudy Katherine Pico, sostiene que la muerte de su hijo se debió a la falta de un medicamento esencial y no a un accidente, como insinuó el presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los hechos han puesto en el centro del debate la gestión de medicamentos de alto costo y las respuestas de las entidades de salud.

La madre de Kevin rechazó de forma tajante la versión oficial que atribuía el deceso a un accidente en bicicleta.

“El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, afirmó Pico en entrevista con Blu Radio. Utilizó como ejemplo el caso del ciclista británico Alex Dowsett, quien padece la misma enfermedad y compite profesionalmente gracias a un tratamiento constante.

Kevin Acosta sufrió demoras de más de 24 horas y falta de acceso al medicamento vital durante traslados por tres hospitales entre La Plata, Pitalito y Bogotá - crédito Redes sociales

A su juicio, el accidente fue usado como excusa oficial para deslindar responsabilidades. “No se vengan a lavar las manos así tan fácilmente... el niño murió por falta de un medicamento”, destacó.

Pico también rechazó la insinuación presidencial sobre una posible negligencia materna, recordando su experiencia con la hemofilia dentro de su familia: “Él juzga sin saber... yo soy consciente de la enfermedad que él tiene”.

La madre enfatizó que la muerte de su hijo debe servir para mejorar la atención a otros niños con hemofilia. “Que esto sirva para que otros niños, incluidos sus propios primos que hoy esperan medicina, no corran la misma suerte”, pidió.

El sistema de salud y la demora en el tratamiento

El desenlace fatal comenzó cuando Kevin, tras resbalar de su bicicleta, fue llevado a un centro médico y luego remitido a Pitalito, en Santander. Su madre relató que, a pesar de llegar estable, la falta de tratamiento agravó su condición: “Me lo demoraron las 24 horas sin medicamentos, sin atención, o sea, solamente con oxígeno”.

Habitantes de Charalá, Santander, despidieron al niño de 7 años, quien murió esperando de la Nueva EPS - crédito Captura video

La situación se complicó aún más cuando se negó el traslado inmediato del niño a otro hospital. Las autoridades de salud argumentaron que no había camas disponibles y que la EPS no había autorizado el procedimiento. El traslado a Bogotá solo se realizó cuando Kevin ya se encontraba en estado crítico.

La cadena de demoras incluyó el paso por varios centros médicos, entre ellos La Plata y finalmente el Hospital La Misericordia en Bogotá, donde Kevin perdió la vida.

Pico denunció que la continuidad en el suministro del medicamento se interrumpió desde el 12 de diciembre: “En estos momentos hay otros hemofílicos que tienen derrames y sangrados. Ellos están hospitalizados por falta de medicamentos. Kevin tenía una vida normal”.

La madre explicó que la crisis comenzó realmente el 31 de diciembre, cuando la EPS terminó el convenio con la IPS Medicarte, responsable de suministrar Emicizumab, el medicamento de Kevin. Posteriormente, la familia fue remitida a otra entidad, Integración Solux, pero el convenio también fue cancelado en enero.

Frente a la ausencia de alternativas, la respuesta de las entidades era repetitiva: “Tocaba esperar porque hasta no hubo contrato”. Pico enfatizó que la EPS siempre estuvo al tanto de la ubicación de Kevin y que el problema no fue un descuido familiar sino las trabas administrativas. El fármaco tenía un costo de 35 millones de pesos por dosis, una cifra inalcanzable para la familia.

La madre de Kevin denunció que las ‘barreras administrativas’ y la falta de soluciones por parte de la EPS impidieron el acceso al medicamento indispensable para tratar la hemofilia A severa - crédito Jcomp

“A mí no me dieron ninguna alternativa, ninguna solución; solo que tocaba esperar. El medicamento valía 35 millones de pesos, pero yo soy una persona de bajos recursos y no tenía para comprarlo. ¿De dónde los iba a sacar?”, cuestionó la madre durante la entrevista.

Declaraciones de Petro

Durante su alocución, el presidente Gustavo Petro sobre la prevención y los riesgos en niños con hemofilia desató una ola de reacciones tanto en el ámbito médico como entre familiares de pacientes. El mandatario vinculó la responsabilidad de evitar accidentes principalmente a la educación familiar, aludiendo a la necesidad de restringir ciertas actividades para disminuir el peligro.

En una intervención televisada, Petro sostuvo que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos; es un tema de prevención”.

La hemofilia es un trastorno de la coagulación que requiere cuidados específicos, pero los avances en el tratamiento han permitido que muchos pacientes lleven vidas activas. Diversas organizaciones médicas han subrayado la importancia de equilibrar la protección con la promoción de la independencia y el bienestar psicológico.