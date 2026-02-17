Colombia

Hermana de Karol G aclaró rumores tras polémica publicación sobre indirecta a Feid: “El narcisista”

En medio de rumores sobre la vida sentimental de Karol G y Feid, la hermana de la cantante se vio obligada a salir al paso de interpretaciones sobre su actividad en Instagram

Guardar
Verónica Giraldo, influenciadora y hermana
Verónica Giraldo, influenciadora y hermana de Karol G, enfrentó comentarios y aclaró el verdadero sentido de una reflexión que compartió en sus historias - crédito @verogiraldonavarro/ Instagram

La vida personal de Karol G y Feid ha estado en el centro de la atención pública durante las últimas semanas, alimentando rumores sobre una posible ruptura.

En medio de este escenario, una publicación realizada por Verónica Giraldo, hermana de la cantante, desató una ola de especulaciones en redes sociales, al punto de que la propia influenciadora tuvo que intervenir para aclarar la situación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Verónica Giraldo compartió en sus historias de Instagram una reflexión sobre el narcisismo que decía: “El narcisista nunca contará la historia desde el momento que te hizo daño, lo hará desde el momento en el que tú explotaste y así él quedará como víctima”. Aunque la frase parecía formar parte de su contenido habitual, varios usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta dirigida a Feid, especialmente a raíz de los rumores sobre la vida sentimental de su hermana y el cantante.

La publicación se viralizó rápidamente, siendo replicada en diferentes páginas de entretenimiento y convirtiéndose en tema de conversación. Ante el aumento de comentarios y la insistencia de quienes aseguraban que el mensaje estaba dirigido a la relación de Karol G y Feid, Verónica decidió emitir una aclaración pública.

“Ustedes se pasan sinceramente, no sabía que había salido en tantas páginas por publicar una imagen que era para mí y mi vida sentimental, y qué pena decirlo así, pero es la verdad”, manifestó la influenciadora, visiblemente molesta por las interpretaciones que circulaban en internet. Verónica fue enfática al señalar que lo que comparte en su cuenta responde únicamente a sus propias experiencias y no tiene relación con la vida de terceros.

“Yo tengo vida como para estar interfiriendo en la de los demás... O sea, ¿que mi Instagram se basa en la vida personal de los demás?, qué pena, niños. Mi vida personal y mi Instagram, y yo no tengo que mencionar, publicar o estar pendiente de la vida de los demás y si publiqué esa vida de los narcisistas es porque está pasando con mi vida no con los demás, ¿listo?”, agregó.

El pronunciamiento generó respaldo entre muchos de sus seguidores, quienes recordaron que no todo lo que publica una figura pública debe entenderse como una referencia a otras personas del entorno mediático. No obstante, algunos usuarios continuaron especulando sobre el contexto del mensaje.

El mensaje de Verónica desató reacciones en redes sociales. “Linda, si tú quieres, que te respeten tu vida privada y personal... déjala en personal“. ”Ella lo que quiere explicar es que eso tiene que ver con ella, no con Karol y Feid", “Lo mismo dijo cuando salió con la música de AA”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, ni Karol G ni Feid han confirmado o desmentido los rumores sobre su relación y las ideas que se han hecho virales en redes sociales sobre una ruptura atropellada, por lo que los fanáticos de ambos están a la espera.

No es la primera vez que Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se ve envuelta en controversias relacionadas con publicaciones en redes sociales que involucran indirectamente a la cantante.

En octubre de 2025, Verónica fue blanco de críticas tras compartir un video usando una canción de Anuel AA, expareja de Karol G. Ante la reacción de los seguidores, que cuestionaron su elección por la historia mediática entre los artistas, la empresaria respondió: “Que hayan pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar un tema de Emanuel. Yo a mi hermana la respeto y la admiro. Ustedes son los que siempre ven lo malo”.

En aquella ocasión, Verónica también tuvo que salir a defender su postura y pidió que no se amplificaran diferencias familiares por temas personales. “En mi familia todo está muy bien, simplemente es una canción y no entiendo por qué les perjudicó tanto”, afirmó. Incluso, Karol G le envió un mensaje de apoyo privado, publicado por Verónica, en el que la cantante le aconsejaba no prestar atención a los comentarios ajenos y confiar en las intenciones de su corazón: “La gente puede decir lo que quiera, pero sí tú sabes que no lo hiciste con mala intención, ahí muere todo”.

Temas Relacionados

Karol GFeidHermana de Karol GVerónica GiraldoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Sociedad Colombiana de Pediatría lamentó la muerte del niño Kevin Acosta: pidió investigaciones ante denuncias por falta de suministro de su medicamento

La sociedad médica remarcó que existen versiones encontradas acerca de las causas del deceso y defendió la importancia de investigar a fondo para identificar cualquier posible responsabilidad

Sociedad Colombiana de Pediatría lamentó

Bad Bunny logró su primer número uno en la lista ‘Billboard Hot 100′ con una canción en solitario tras presentación en el Super Bowl

Luego de 9 años, una canción mayormente cantada en español regresó a la cima del prestigioso listado, desbancando a ‘Despasito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee

Bad Bunny logró su primer

Esta es la moto que se ganó José Manuel ‘Rata’ Maldonado en la primera fase de la final del ‘Desafío’: cuesta más de $18 millones

El premio se obtuvo tras superar pruebas físicas y estratégicas en la etapa inicial de la final, asegurando además ventaja para Cartagena

Esta es la moto que

Turista estadounidense se sorprendió con el tamaño de los centros comerciales de Colombia y lo que ofrecen: “Tienen de todo”

La mujer relató que mientras estos complejos han desaparecido en Estados Unidos, en el país cada vez se hacen más grandes y con más locales

Turista estadounidense se sorprendió con

Qué buscan los colombianos antes de las elecciones de marzo: estos son los temas que dominan Google

La proximidad de los comicios para definir al nuevo Congreso de la República durante los próximos cuatro años, además de las consultas interpartidistas para definir candidatos a la presidencia, han despertado el interés de los colombianos en temas electorales

Qué buscan los colombianos antes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz reveló que la

Yaya Muñoz reveló que la mamá de Karola le hizo fuerte advertencia por su trabajo y así le contestó la panelista: “No puedo”

La Liendra respondió a las críticas que recibió por supuestamente estar “apagado” en redes sociales

J Balvin destaca en el reciente listado de Forbes Colombia con 26 líderes del 2026: es el único artista

Luisa Chima expllicó cómo divide los gastos con su esposo y encendió el debate en redes sociales: “No todas las parejas pueden”

Luisa Fernanda W llamó la atención sobre cuáles son sus ‘red flags’: “Hay procesos que se viven en privado”

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Así detalla la prensa catalana el buen momento de Yerry Mina en el Cagliari de Italia: “Nunca es fácil destacar”

Óscar Córdoba reveló que tuvo fuerte cruce con Edwin Cardona: “No nos fuimos a los puños porque somos personas civilizadas”

Jhon Jáder Durán fue amonestado en su debut en Rusia: se peleó con rival en su primer partido

Director deportivo de Millonarios le envió mensaje a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar”