Hermana de Karol G aclaró rumores tras polémica publicación sobre indirecta a Feid: “El narcisista”

Verónica Giraldo, influenciadora y hermana de Karol G, enfrentó comentarios y aclaró el verdadero sentido de una reflexión que compartió en sus historias - crédito @verogiraldonavarro/ Instagram

La vida personal de Karol G y Feid ha estado en el centro de la atención pública durante las últimas semanas, alimentando rumores sobre una posible ruptura.

En medio de este escenario, una publicación realizada por Verónica Giraldo, hermana de la cantante, desató una ola de especulaciones en redes sociales, al punto de que la propia influenciadora tuvo que intervenir para aclarar la situación.

Verónica Giraldo compartió en sus historias de Instagram una reflexión sobre el narcisismo que decía: “El narcisista nunca contará la historia desde el momento que te hizo daño, lo hará desde el momento en el que tú explotaste y así él quedará como víctima”. Aunque la frase parecía formar parte de su contenido habitual, varios usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta dirigida a Feid, especialmente a raíz de los rumores sobre la vida sentimental de su hermana y el cantante.

La publicación se viralizó rápidamente, siendo replicada en diferentes páginas de entretenimiento y convirtiéndose en tema de conversación. Ante el aumento de comentarios y la insistencia de quienes aseguraban que el mensaje estaba dirigido a la relación de Karol G y Feid, Verónica decidió emitir una aclaración pública.

“Ustedes se pasan sinceramente, no sabía que había salido en tantas páginas por publicar una imagen que era para mí y mi vida sentimental, y qué pena decirlo así, pero es la verdad”, manifestó la influenciadora, visiblemente molesta por las interpretaciones que circulaban en internet. Verónica fue enfática al señalar que lo que comparte en su cuenta responde únicamente a sus propias experiencias y no tiene relación con la vida de terceros.

“Yo tengo vida como para estar interfiriendo en la de los demás... O sea, ¿que mi Instagram se basa en la vida personal de los demás?, qué pena, niños. Mi vida personal y mi Instagram, y yo no tengo que mencionar, publicar o estar pendiente de la vida de los demás y si publiqué esa vida de los narcisistas es porque está pasando con mi vida no con los demás, ¿listo?”, agregó.

El pronunciamiento generó respaldo entre muchos de sus seguidores, quienes recordaron que no todo lo que publica una figura pública debe entenderse como una referencia a otras personas del entorno mediático. No obstante, algunos usuarios continuaron especulando sobre el contexto del mensaje.

El mensaje de Verónica desató reacciones en redes sociales. “Linda, si tú quieres, que te respeten tu vida privada y personal... déjala en personal“. ”Ella lo que quiere explicar es que eso tiene que ver con ella, no con Karol y Feid", “Lo mismo dijo cuando salió con la música de AA”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, ni Karol G ni Feid han confirmado o desmentido los rumores sobre su relación y las ideas que se han hecho virales en redes sociales sobre una ruptura atropellada, por lo que los fanáticos de ambos están a la espera.

No es la primera vez que Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se ve envuelta en controversias relacionadas con publicaciones en redes sociales que involucran indirectamente a la cantante.

En octubre de 2025, Verónica fue blanco de críticas tras compartir un video usando una canción de Anuel AA, expareja de Karol G. Ante la reacción de los seguidores, que cuestionaron su elección por la historia mediática entre los artistas, la empresaria respondió: “Que hayan pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar un tema de Emanuel. Yo a mi hermana la respeto y la admiro. Ustedes son los que siempre ven lo malo”.

En aquella ocasión, Verónica también tuvo que salir a defender su postura y pidió que no se amplificaran diferencias familiares por temas personales. “En mi familia todo está muy bien, simplemente es una canción y no entiendo por qué les perjudicó tanto”, afirmó. Incluso, Karol G le envió un mensaje de apoyo privado, publicado por Verónica, en el que la cantante le aconsejaba no prestar atención a los comentarios ajenos y confiar en las intenciones de su corazón: “La gente puede decir lo que quiera, pero sí tú sabes que no lo hiciste con mala intención, ahí muere todo”.