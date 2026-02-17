Colombia

Daniel Briceño arremetió contra Gustavo Petro por muerte de Kevin Acosta, el niño con hemofilia: “Es un miserable”

El exconcejal y candidato a la Cámara señaló directamente al Presidente y a la Nueva EPS por la falta de medicinas que, según la familia del menor de 7 años, derivó en su muerte

Guardar
Daniel Briceño enfrenta a Petro
Daniel Briceño enfrenta a Petro tras fallecimiento de Kevin Acosta y lo acusa de eludir responsabilidades - crédito @Danielbricen/X/Presidencia

La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia, generó conmoción en Colombia y desató un intenso debate público tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros.

El menor falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá, luego de complicaciones derivadas de un golpe en la cabeza, según informaron fuentes oficiales. Su sepelio se realizó en el municipio de Charalá, en el departamento de Santander.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La familia del menor aseguró que la Nueva EPS, entidad responsable de prestar los servicios de salud, no entregó a tiempo los medicamentos necesarios para el tratamiento de la hemofilia.

En respuesta, Petro abordó el tema durante la reunión con su gabinete al señalar que “el esfuerzo está en prevenir”. Estas palabras fueron interpretadas por muchos ciudadanos y políticos como si estuviera culpando a la madre por la muerte de su hijo.

Críticas de Daniel Briceño a
Críticas de Daniel Briceño a Petro por declaraciones sobre el caso Kevin Acosta agitan debate nacional - crédito @Danielbricen

En su intervención, el mandatario afirmó: “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues, en primer lugar, obviamente la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir”.

El presidente también sostuvo que “si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos”.

Durante la sesión con ministros, Petro enfatizó la importancia de la prevención y la educación en contextos familiares vulnerables. “Es un tema de prevención, pero hay que saber, pues, si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, expresó el mandatario.

Tras el pronunciamiento de Petro, el aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó las palabras del jefe de Estado.

“Kevin, un niño con hemofilia, murió porque la Nueva EPS controlada por Petro y Jaramillo no le dieron sus medicamentos”, publicó el exconcejal en la red social X, donde el caso adquirió relevancia nacional.

Daniel Briceño lanzó pullas contra
Daniel Briceño lanzó pullas contra Petro por muerte de menor de siete años con hemofilia - crédito @Danielbricen

Briceño reiteró en su cuenta de X: “La respuesta de Petro es echarle la culpa a la familia por dejarlo montar en bicicleta. Petro es un miserable”.

En otro pronunciamiento por medio de un video en X, el exconcejal aseguró que Kevin sufría hemofilia severa, condición que afecta la coagulación de la sangre y requiere tratamientos específicos.

Tras el accidente, el menor fue trasladado a una clínica donde, según la familia, necesitaba el medicamento Emicizumab. El costo del fármaco, estimado entre 36 y 40 millones de pesos, superó la capacidad económica de sus allegados. Briceño afirmó que la Nueva EPS no suministró el medicamento, lo que habría derivado en el desenlace fatal.

La familia describió a Kevin como un “niño alegre” que tenía aspiraciones de superación. La denuncia se amplificó luego de que el presidente Gustavo Petro atribuyera la responsabilidad a los cuidadores por permitir que el menor montara bicicleta, hecho que originó el accidente.

Briceño calificó esa postura como “absolutamente miserable” y aseguró que “el señor Petro y el señor Jaramillo intervinieron las EPS, entregándolas a los peores corruptos”.

Daniel Briceño responsabiliza a Petro por muerte de niño hemofílico y cuestiona gestión de la Nueva EPS - crédito @Danielbricen

El exconcejal enfatizó que la intervención estatal en las entidades prestadoras de salud, implementada bajo el gobierno actual, provocó una crisis institucional.

En sus palabras, “juegan con la plata y la vida de la gente”, y sostuvo que el sistema se encuentra “colapsado”. La muerte de Kevin, insistió, reflejaría las fallas estructurales tras la reforma y la gestión directa de la Nueva EPS.

“Tenemos que cambiar eso”, expresó, pidiendo acciones legislativas y una revisión del modelo de atención.

La situación ha generado reacciones en distintos sectores. Briceño instó a que casos similares no se repitan y solicitó al Congreso y al próximo presidente priorizar la solución de los problemas en el sistema de salud.

La controversia subraya el debate nacional sobre la administración de las EPS y la protección de menores con enfermedades de alto costo, mientras la familia de Kevin exige respuestas sobre la falta de acceso a tratamientos vitales.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoGustavo PetroNiño con hemofiliaKevin AcostaSistema de salud en ColombiaReforma a la saludGuillermo Alfonso JaramilloColombia-Noticias

Más Noticias

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este martes 17 de febrero 2026

La restricción vehicular cambia constantemente, por lo que es fundamental mantenerse informado

Pilas: Así rotará el Pico

Pico y Placa en Villavicencio este martes 17 de febrero de 2026

Cuáles son los automóviles que que no pueden transitar hoy, chécalo y evita una multa

Pico y Placa en Villavicencio

Accidente de estudiantes del Liceo Antioqueño: dos familias de las víctimas solicitan investigación penal contra Precoltur

Las personas afectadas exigen que la responsabilidad por el siniestro supere el ámbito administrativo, proponiendo incorporar hallazgos de la Superintendencia de Transporte para profundizar las pesquisas sobre directivos y técnicos

Accidente de estudiantes del Liceo

Estos serían los mensajes de WhatsApp que la Corte Suprema analiza tras denuncia contra Berenice Bedoya por supuestas exigencias económicas

El alto tribunal estudia una denuncia basada en supuestas solicitudes irregulares de dinero destinadas a allegados de la congresista, las cuales habrían sido respaldadas con mensajes, fotografías y registros bancarios según los documentos del caso

Estos serían los mensajes de

Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el cantante, hijo de Diomedes Díaz, está bajo observación y su equipo dio detalles del estado de salud

El hijo del reconocido ‘cacique de La Junta’ sigue internado en la clínica Reina Catalina, donde recibe atención especializada y permanece a la espera de nuevos exámenes médicos

Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el

Diomedes Dionisio continúa hospitalizado: el cantante, hijo de Diomedes Díaz, está bajo observación y su equipo dio detalles del estado de salud

Yina Calderón desató polémica en México antes de ingresar a La casa de los famosos: “Sigo siendo participante”

Aida Victoria Merlano respondió a seguidor que la criticó por dejarse deslumbrar por los hombres: “Estamos rotas”

Lokillo Flórez reveló el nombre de la mujer que le gusta: “Ese día la vi muy sexy”

Gesto de Shakira ante una foto de Gerard Piqué se volvió viral: conquistó a usuarios en redes sociales

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20 tras la derrota de Colombia ante Ecuador

James Rodríguez se hace viral en Minnesota tras aceptar corte de cabello con barbero local

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

Jhon Arias sorprende en Palmeiras: su debut sería antes de lo previsto