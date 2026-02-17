Cathy Juvinao insiste en que la campaña de Carolina Corcho podría estar plagada de irregularidades: “Es inexplicable”

Juvinao exige respuestas claras de Corcho sobre la procedencia de los $43 millones de pesos que Moreno aportó a su campaña - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Verde, lanzó serias acusaciones contra Carolina Corcho, exministra de Salud y actual candidata al Senado por el Pacto Histórico, al involucrar al vocero financiero de su campaña, Juan Manuel Moreno Becerra, en una serie de irregularidades financieras que incluyen múltiples demandas, deudas millonarias y la posible financiación ilegal de la campaña.

A través de sus redes sociales, Juvinao expuso su denuncia en un video en el que presentó detalles alarmantes sobre la trayectoria de Moreno Becerra. Según la congresista, el hombre, que también se encargaba de las finanzas de la campaña de Corcho, fue demandado en 23 ocasiones desde 1995 por deudas no pagadas.

Además, la legisladora sostiene que Moreno estaría vinculado a empresas fantasmas, lo que pone en duda el origen de los recursos utilizados en la campaña. Aunque la denuncia se viralizó rápidamente en las redes sociales, la situación no terminó allí; Juvinao continuó con sus acusaciones a través de una serie de publicaciones adicionales, en las que persistió en cuestionar la coherencia de Carolina Corcho y su vinculación con los hechos denunciados.

Las publicaciones con las que Juvinao insiste en que Corcho debe responder a las autoridades y al país

La congresista cuestionó cómo una persona con tal historial de problemas financieros podría contribuir con millonarios aportes a la campaña de la exministra. “¿Cómo es posible que alguien con semejante carga de deudas pueda hacer aportes por 43 millones de pesos y donar 6 millones en efectivo?”, destacó Juvinao.

A lo largo de su denuncia, la representante sugirió que las contribuciones podrían haber sido canalizadas de manera ilegal, a través de cuentas asociadas a empresas no registradas o inactivas, lo que violaría las normativas sobre financiación electoral.

Juvinao no se limitó a presentar hechos y evidencias, sino que redobló su postura al exigir que la legisladora aclarara públicamente su relación con este hombre con tantas denuncias en su contra: “Candidata @carolinacorcho, usted se caracteriza por ser una mujer frentera y elocuente. Es inexplicable que no lo sea cuando se trata de explicar la financiación de su campaña. Usted debe aclararle al país y a las autoridades su relación con el señor Juan Manuel Moreno Becerra (sic)”.

La congresista presentó una serie de preguntas dirigidas directamente a Corcho y a su equipo de campaña, con el objetivo de esclarecer el origen de los fondos de la campaña y su vinculación con el controvertido Moreno.

Entre las interrogantes, destacó las siguientes: “¿Los dineros aportados por el señor Moreno Becerra a su campaña provienen de préstamos impagos? ¿Cómo puede ser que un hombre que se declara insolvente aporte grandes sumas de dinero a una campaña política? ¿De dónde provienen las donaciones hechas a través de un Nequi asociado a una empresa fantasma?”.

El cuestionamiento de Juvinao no solo se centra en la persona de Moreno Becerra, sino en el manejo de los recursos dentro de la campaña. La congresista recordó que la ley electoral colombiana establece que las donaciones deben ser claras, directas y registradas ante las autoridades, algo que, según su versión, podría no haberse cumplido en este caso.

Además, Juvinao puso de manifiesto una serie de transacciones en las que el número de Nequi vinculado a Moreno Becerra fue utilizado para recibir aportes a la campaña, lo que podría constituir una infracción a la Ley 1475 de 2011, que regula la financiación de las campañas electorales.

Otro aspecto que provocó controversia es la relación de Moreno Becerra con el caso de los $742 millones en refrigerios que, según informes compartidos por ella, fueron supuestamente reportados por el restaurante Gusteau Chefcito, el cual, de acuerdo con la congresista, ya no existe.

Juvinao cuestionó el rol que Moreno, como “coordinador financiero” de la campaña, jugó en esta operación. “¿Qué papel jugó el señor Moreno en el cuestionado reporte de los $742 millones?”, insistió la congresista, quien advirtió que esta situación podría estar relacionada con una posible malversación de fondos.

La denunciante también detalló el historial de Moreno Becerra, al asegurar que este, a pesar de declararse insolvente, tiene un largo historial de demandas y embargos. En 2017, por ejemplo, él fue demandado por el Fondo de Empleados del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) debido a un préstamo de $46 millones que nunca pagó.

Posteriormente, el juzgado decretó el embargo de un apartamento de su propiedad en Bogotá. Juvinao recordó que, gracias a su declaración de insolvencia, Moreno evitó el pago de estas deudas. La congresista mencionó, además, que el proceso de insolvencia le permitió evadir otras demandas, como la de la empresa Bayport, que también reclamaba una deuda pendiente.

“¿Cómo puede ser que una persona que se declara insolvente, con semejante historial de deudas, esté en capacidad de hacer aportes de $30 millones, $6.5 millones y otra donación por $6.5 millones?”, se preguntó Juvinao, al poner en duda la legalidad y la transparencia del financiamiento de la campaña.

Finalmente, la congresista no solo exigió respuestas de Corcho, sino que anunció su intención de llevar el caso ante las autoridades correspondientes: “Voy a solicitar una investigación al Consejo Nacional Electoral y a la Fiscalía, con el fin de que se aclare el origen de estos recursos y si han ocurrido violaciones a la ley”.