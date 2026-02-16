Petro desafió las proyecciones de inflación del Banco de la República: “Sería una estupidez nacional rebajar el salario vital”

En un mensaje directo a los economistas críticos, Petro afirmó que no cederá ante la presión de reducir el salario mínimo - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza a las declaraciones del economista Camilo Rey sobre las proyecciones del Banco de la República en la inflación tras el aumento del salario mínimo para 2026, que alcanzó los $2.000.000 (incluido el auxilio de transporte), al que el mandatario califica como “salario vital”, y que actualmente está siendo revisado por el Consejo de Estado.

A través de su cuenta en la red social X, Petro defendió la medida adoptada por su Gobierno, al afirmar que la decisión de incrementar el salario mínimo en un 23,7% es crucial para garantizar una vida digna para los colombianos y para fomentar el crecimiento económico del país.

El debate comenzó cuando Camilo Rey, conocido economista y académico colombiano, publicó en sus redes sociales un análisis sobre las proyecciones de inflación para 2026, en el cual alertaba sobre el impacto que tendría el aumento propuesto.

Rey destacó que el 2026 sería el año con el mayor incremento real del salario mínimo en la historia del país, con una diferencia notable entre el porcentaje de aumento del salario y la inflación proyectada, que se calcula en 6,4%.

El presidente Gustavo Petro respondió a las proyecciones del Banco de la República sobre la inflación para 2026, que fueron divulgadas por el economista Camilo Rey -crédito Banco de la República

Rey compartió un gráfico basado en datos del Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al mostrar la evolución del salario mínimo real desde 1986. En dicha estadística, se evidenciaba que el aumento real del salario mínimo para 2026 superaría la inflación estimada, lo que indicaría una mejora sustancial en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, el economista hizo una advertencia sobre los efectos de un aumento tan elevado, al sugerir que podría generar presiones inflacionarias.

El economista Camilo Rey alertó sobre el posible impacto de la medida sobre la inflación, proyectando que el aumento del 23,7% podría generar presiones inflacionarias - crédito @camilorey/X

La respuesta del presidente Petro fue inmediata, pues en su publicación, enfatizó que “aun con una inflación del 6.4% como pronostica el Banco de la República, el crecimiento de los salarios sería el más grande de la historia y marcaría un cambio hacia mayor producción nacional y, por esta vía, mayor riqueza y aumento de la productividad (sic)”.

Además, Petro no dudó en rechazar las proyecciones de quienes consideran que este aumento podría ser contraproducente para la economía. “Sería una estupidez nacional rebajar el salario vital”, insistió el presidente, al reafirmar su postura de que el aumento del salario mínimo es un paso necesario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos y reducir la desigualdad social.

Asimismo, destacó que, a pesar de las advertencias de los analistas económicos, el Gobierno escuchará las opiniones de los grandes empresarios, pero no retrocederá en su decisión.

El presidente Petro señaló que el aumento del salario mínimo no tiene nada que ver con los datos de inflación proyectados para 2026 - crédito @petrogustavo/X

El ‘salario vital’ y la decisión judicial

El aumento del salario mínimo para 2026 fue uno de los principales anuncios del Gobierno de Petro, el cual fue aprobado mediante el Decreto 1469 de 2025. La medida fue celebrada por sectores sindicales, que la vieron como un avance hacia una mayor justicia social, especialmente en un contexto de alta inflación y creciente pobreza.

Sin embargo, la decisión también generó críticas por parte de ciertos sectores empresariales y expertos económicos, que consideraban que el incremento podría afectar la competitividad de las empresas y contribuir a un aumento generalizado de los precios.

Un fallo del Consejo de Estado del 13 de febrero de 2026 suspendió provisionalmente dicho decreto, bajo el argumento de que el Gobierno no cumplió con los requisitos técnicos establecidos por la Ley 278 de 1996 para determinar el salario mínimo. El tribunal señaló que la medida no había sido sustentada adecuadamente con base en factores objetivos como la inflación, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

El presidente Gustavo Petro sigue firme en su decisión de fijar el salario mínimo en $2.000.000, pese a las alertas de los analista - crédito Colprensa

Ante esta situación, el mandatario expresó que acataría la decisión y que presentaría toda la justificación respaldada por datos para validar el porcentaje que había decretado. Sin embargo, dejó claro que no reduciría el porcentaje del “salario vital”.