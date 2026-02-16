Colombia

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre la divulgación de los chats con el artista

Se trata de Sebastián Galeano, quien afirmó que las conversaciones que la joven mantuvo con el artista sobrepasan los límites que deben respetarse en una relación y aseguró que todo lo expuesto está respaldado por su versión de los hechos

Guardar
El joven reapareció en sus redes sociales tras las recientes declaraciones de Blessd y Valdivieso - crédito @sebastiangaleano58/TikTok

Una serie de filtraciones de mensajes ha sacudido el entorno digital del reguetonero colombiano Blessd, luego de que circularan supuestos chats de tono íntimo entre él y Ángela Valdivieso, una reconocida modelo de OnlyFans.

El material, que rápidamente se viralizó, fue expuesto a través de un video en el que se observa el acceso al perfil oficial de Instagram del cantante y la posterior migración de la conversación a WhatsApp.

De acuerdo con las conjeturas que se generaron en redes sociales, las fechas de los mensajes coinciden con el periodo entre el 7 y el 21 de enero de 2026, justo cuando Blessd hacía pública la noticia del embarazo de su pareja, Manuela QM.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

La reciente filtración incluye capturas de conversaciones entre Blessd y una modelo de OnlyFans, que habrían tenido lugar en enero de 2026, periodo en que el artista anunció públicamente el embarazo de su pareja - crédito @k_psmj/ X

Recientemente, Sebastián Galeano, que sería la expareja de la modelo de OnlyFans, se pronunció a través de un corto video en su cuenta de TikTok en el que aseguró que lo que pasó con la filtración de los chats entre Valdivieso y Blessd corresponden a la verdad que él vivió en esa relación con la joven creadora de contenido para adultos.

Bueno, este video lo hago porque nunca afirmé nada de lo que no haya pasado por mi propia experiencia con mi expareja, Ángela Valdivieso. Lo que compartí nace de conversaciones y situaciones que, desde mi lugar están fuera del límite de una relación", dijo inicialmente el afectado.

Posteriormente, indicó que cada persona que haya visto el video viral “lo puede interpretar a su manera. Yo solo voy a hablar desde lo que viví y sentí en su momento”, lo que para muchos fue el argumento del dolor que le generó haberse enterado de la situación y justificando la manera en la que se enteró de lo ocurrido.

Entre las reacciones a la publicación de Galeano, destacan: “Tiene miedo, en sus ojitos se ven los nervios, seguro lo amenazaron ya”; “él está diciendo que no afirmó algo que no pasó, entonces que no está mintiendo con lo que pasó”, entre otros.

Las declaraciones de Valdivieso

Ángela Valdivieso, la modelo implicada,
Ángela Valdivieso, la modelo implicada, negó conocer a Blessd y afirmó que el video fue publicado por su expareja con la intención de hacerle daño - crédito @soyangelaval1/ Instagram

La polémica tomó un giro inesperado cuando la propia Ángela Valdivieso intervino en redes sociales para rechazar la versión difundida. Según sus palabras, “ese video lo publicó mi expareja con la intención de hacerme daño y no es verdad lo que dice”.

Valdivieso enfatizó que las capturas “fueron tomadas de un chat con mi mejor amiga en una conversación privada”, negando cualquier vínculo real con el artista.

El caso se agravó porque en el video se expuso su número personal, lo que desató una ola de mensajes de odio y amenazas en su contra. La creadora de contenido respondió: “Estoy tranquila en mi casa. La gente que me está amenazando por WhatsApp, no pierdan su tiempo porque no les presto atención. No crean en todo lo que ven redes sociales.”

Mientras tanto, la reacción de Blessd se hizo esperar, pero finalmente decidió pronunciarse en sus historias de Instagram. El cantante buscó frenar los rumores y reafirmó su situación familiar: “No crean en chismes, ni en mentiras, que yo estoy bien en mi hogar con mi mujer y mi familia y esperando a mi muchacho”, escribió.

El cantante colombiano Blessd aprovecha su concierto para desmentir las recientes capturas de pantalla que circulan en redes, asegurando que son producto de la IA - crédito @fanaticada19/TikTok

En paralelo, usuarios de redes notaron que Manuela QM dejó de seguir al artista en Instagram, lo que algunos interpretaron como un indicio de distanciamiento. El episodio ha generado un intenso debate sobre la privacidad y la responsabilidad en la difusión de contenido no verificado, mientras la controversia sigue activa en el entorno digital.

Por ahora, los seguidores siguen a la espera de la reacción de Manuela QM respecto a la decisión que tomará si mantiene su relación o finalmente, decide alejarse por completo del joven cantante y dar por terminada su relación tras las acusaciones de infidelidad.

Temas Relacionados

BlessdÁngela ValdiviesoSebastián GaleanoExpareja Ángela ValdiviesoInfidelidad BlessdManuela QMColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Renovación del Atanasio Girardot de Medellín dio importante paso: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

El estadio pasara a tener una capacidad de 60.000 personas y cumplirá con los estandares para acoger los partidos de Conmebol y de la FIFA

Renovación del Atanasio Girardot de

Así fue la pelea que se armó tras la batalla de las flores en el carnaval de Barranquilla

El hecho se presentó fuera del tradicional estadero La Troja, donde la multitud se concentró para seguir la fiesta

Así fue la pelea que

‘La Gata’, cabecillas bandas criminales y capos del narcotráfico podrían recuperar sus predios: demanda tumbaría las medidas cautelares

El retiro de la protección administrativa a cerca de 20.000 activos deja al Estado ante un posible colapso operativo y reactivaría estrategias legales entre abogados de cabecillas históricos

‘La Gata’, cabecillas bandas criminales

Turista sueco denunció que fue drogado y robado por un falso guía en Medellín: “Hasta los policías se rieron de mí”

El incidente involucra el uso de bebidas alteradas para facilitar el acceso a dinero y objetos personales pertenecientes al ciudadano europeo

Turista sueco denunció que fue

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor femenina juvenil inicia la última fase del campeonato que se juega en Paragay como favorita al título y a quedarse con uno de los cupos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se jugará en Polonia, luego de ser líderes del grupo A

Colombia vs. Ecuador - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Yina Calderón ya no ingresaría a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, según publicación en sus redes sociales: “Las colombianas somos mucho calibre”

La ‘Barbie colombiana’ aseguró que, si hubiera ingresado a ‘La casa de los famosos’, la habrían ‘funado’: “No tengo filtro”

Deportes

Renovación del Atanasio Girardot de

Renovación del Atanasio Girardot de Medellín dio importante paso: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Kevin Mier volverá a las canchas con Cruz Azul, pero no al equipo principal: cómo va su recuperación

Hora y dónde ver el partido de Benfica vs. Real Madrid en la Champions League: Richard Ríos podría volver a sumar minutos

Cayó el cuarto técnico de la Liga BetPlay 2026: Boyacá Chicó anunció el despido de Flabio Torres