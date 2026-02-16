Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre la divulgación de los chats con el artista

El joven reapareció en sus redes sociales tras las recientes declaraciones de Blessd y Valdivieso - crédito @sebastiangaleano58/TikTok

Una serie de filtraciones de mensajes ha sacudido el entorno digital del reguetonero colombiano Blessd, luego de que circularan supuestos chats de tono íntimo entre él y Ángela Valdivieso, una reconocida modelo de OnlyFans.

El material, que rápidamente se viralizó, fue expuesto a través de un video en el que se observa el acceso al perfil oficial de Instagram del cantante y la posterior migración de la conversación a WhatsApp.

De acuerdo con las conjeturas que se generaron en redes sociales, las fechas de los mensajes coinciden con el periodo entre el 7 y el 21 de enero de 2026, justo cuando Blessd hacía pública la noticia del embarazo de su pareja, Manuela QM.

La reciente filtración incluye capturas de conversaciones entre Blessd y una modelo de OnlyFans, que habrían tenido lugar en enero de 2026, periodo en que el artista anunció públicamente el embarazo de su pareja - crédito @k_psmj/ X

Recientemente, Sebastián Galeano, que sería la expareja de la modelo de OnlyFans, se pronunció a través de un corto video en su cuenta de TikTok en el que aseguró que lo que pasó con la filtración de los chats entre Valdivieso y Blessd corresponden a la verdad que él vivió en esa relación con la joven creadora de contenido para adultos.

“Bueno, este video lo hago porque nunca afirmé nada de lo que no haya pasado por mi propia experiencia con mi expareja, Ángela Valdivieso. Lo que compartí nace de conversaciones y situaciones que, desde mi lugar están fuera del límite de una relación", dijo inicialmente el afectado.

Posteriormente, indicó que cada persona que haya visto el video viral “lo puede interpretar a su manera. Yo solo voy a hablar desde lo que viví y sentí en su momento”, lo que para muchos fue el argumento del dolor que le generó haberse enterado de la situación y justificando la manera en la que se enteró de lo ocurrido.

Entre las reacciones a la publicación de Galeano, destacan: “Tiene miedo, en sus ojitos se ven los nervios, seguro lo amenazaron ya”; “él está diciendo que no afirmó algo que no pasó, entonces que no está mintiendo con lo que pasó”, entre otros.

Las declaraciones de Valdivieso

Ángela Valdivieso, la modelo implicada, negó conocer a Blessd y afirmó que el video fue publicado por su expareja con la intención de hacerle daño - crédito @soyangelaval1/ Instagram

La polémica tomó un giro inesperado cuando la propia Ángela Valdivieso intervino en redes sociales para rechazar la versión difundida. Según sus palabras, “ese video lo publicó mi expareja con la intención de hacerme daño y no es verdad lo que dice”.

Valdivieso enfatizó que las capturas “fueron tomadas de un chat con mi mejor amiga en una conversación privada”, negando cualquier vínculo real con el artista.

El caso se agravó porque en el video se expuso su número personal, lo que desató una ola de mensajes de odio y amenazas en su contra. La creadora de contenido respondió: “Estoy tranquila en mi casa. La gente que me está amenazando por WhatsApp, no pierdan su tiempo porque no les presto atención. No crean en todo lo que ven redes sociales.”

Mientras tanto, la reacción de Blessd se hizo esperar, pero finalmente decidió pronunciarse en sus historias de Instagram. El cantante buscó frenar los rumores y reafirmó su situación familiar: “No crean en chismes, ni en mentiras, que yo estoy bien en mi hogar con mi mujer y mi familia y esperando a mi muchacho”, escribió.

El cantante colombiano Blessd aprovecha su concierto para desmentir las recientes capturas de pantalla que circulan en redes, asegurando que son producto de la IA - crédito @fanaticada19/TikTok

En paralelo, usuarios de redes notaron que Manuela QM dejó de seguir al artista en Instagram, lo que algunos interpretaron como un indicio de distanciamiento. El episodio ha generado un intenso debate sobre la privacidad y la responsabilidad en la difusión de contenido no verificado, mientras la controversia sigue activa en el entorno digital.

Por ahora, los seguidores siguen a la espera de la reacción de Manuela QM respecto a la decisión que tomará si mantiene su relación o finalmente, decide alejarse por completo del joven cantante y dar por terminada su relación tras las acusaciones de infidelidad.