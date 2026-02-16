Consejo de Estado ya definió fecha y hora para la audiencia en la que se definirá el futuro político de la senadora Isabel Zuleta

La senadora antioqueña Isabel Zuleta ya tiene fecha para conocer la decisión del Consejo de Estado en su caso - crédito Colprensa

El Consejo de Estado ya le puso fecha al futuro político de Isabel Zuleta en el caso que afronta por la demanda radicada por el alto tribunal, en la que se pidió la destitución y llamada “muerte política” de la senadora del Pacto Histórico, en el ojo del huracán por controversiales declaraciones en las que habría aceptado destinar parte de sus honorarios para apoyar candidaturas políticas, a lo que se sumaría el ‘Tarimazo’.

La audiencia pública quedó marcada en el calendario para el 23 de febrero de 2026, a las 2:30 p. m., como estableció el documento firmado por el consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Se espera que en la mencionada diligencia judicial se sepa si contra la parlamentaria se tomarán o no acciones penales, teniendo en cuenta la gravedad de los procesos que cursan en estos despachos, uno de ellos radicado por el abogado William Quintero Villareal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de esta comunicación, el Consejo de Estado fijó fecha para pronunciarse en uno de los procesos contra la senadora Isabel Zuleta - crédito Infobae Colombia

Zuleta afronta acusaciones de abuso de función pública y tráfico de influencias. El proceso más reciente, que se conoció como el ‘Tarimazo’, indaga sobre los hechos ocurridos el 21 de junio de 2025 en Medellín, pues según el expediente, se cuestiona la actuación de la senadora, que habría gestionado el traslado de al menos nueve cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí hasta una tarima oficial, en la que estaba el presidente Gustavo Petro.

“La senadora Isabel Cristina Zuleta López, con su actitud, trasgrede el ordenamiento jurídico y afecta el normal desempeño de funcionarios públicos, prevaleciendo su condición de Senadora de la República y miembro del Partido de Gobierno, buscando un aprovechamiento político personal en sus aspiraciones a su reelección y la del presidente como abanderada de esa misma figura“, se indicó en la demanda presentada por Quintero Villarreal, el letrado cordobés.

La senadora del Pacto Histórico habría solicitado la salida y traslado de los convictos desde la cárcel de Itagüí hasta la Plaza de La Alpujarra de Medellín - crédito Colprensa - Presidencia

En este caso, en noviembre de 2025, el Consejo de Estado tomó una decisión clave, pues ordenó la práctica de nuevas pruebas, incluyendo oficios enviados por Zuleta al Inpec para autorizar dichas salidas. Con esta medida se buscó esclarecer si hubo un uso indebido del cargo con el objetivo de beneficiar a terceros o incidir en decisiones públicas, aprovechándose de su investidura como senadora oficialista y jefa delegada en mesas de negociación con estas bandas.

Otro de los escándalos que salpica a la senadora Isabel Zuleta

Es válido precisar que, a mediados de agosto de 2023, durante la campaña electoral de los comicios regionales que se efectuaron el 29 de octubre de ese año, Zuleta, en una entrevista con Blu Radio, admitió destinar recursos para respaldar algunas aspiraciones. Según la mujer, estaba apoyando a un número indeterminado de candidatos con parte de su salario; acto que está prohibido, pues no puede patrocinar ni con dinero ni en especie a campañas de terceros.

Isabel Zuleta hace parte de la lista del Pacto Histórico al Senado, con miras a la legislatura 2026-2030- crédito @isazuleta_/Instagram

“Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las enormes dificultades de un líder social para sacar una valla, para sacar un volante, para hacer un periódico, pero eso lo saco de mi salario. Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas, porque nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas, nosotros no recibimos esos recursos y hacemos esa tarea con el voto a voto", dijo aquella vez al citado medio Zuleta.

Es oportuno decir que para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, Zuleta figura en el puesto 15 de la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico. Su ubicación responde a los resultados de la consulta interna efectuada el 26 de octubre de 2025, en las que obtuvo una votación menor a la prevista y quedó detrás de candidatas como Kamelia Zuluaga, en una aspiración que se estableció en el sistema de “cremallera”, con 50% de hombres y otro 50% de mujeres.