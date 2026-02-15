Urrá supera cota de rebose tras aumento del 69% en caudal: Anla alerta por riesgo de inundaciones en Córdoba

La autoridad ambiental realiza un monitoreo detallado para coordinar acciones preventivas junto a entidades locales y nacionales. - crédito @Urragenerador / X

El nivel del embalse de Urrá I, en el departamento de Córdoba, se mantiene en una situación excepcional tras registrar un aumento del 69% en el caudal de entrada en las últimas 24 horas, según reportó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El dato, confirmado el 14 de febrero de 2026, muestra que el volumen de agua ha superado la cota de rebose vigente en 2 metros, ubicándose alrededor de los 130,5 metros sobre el nivel del mar (msnm).

De acuerdo con la información oficial, la ANLA detectó una diferencia creciente entre la cantidad de agua que ingresa al embalse y la que es descargada por la Hidroeléctrica Urrá I.

El flujo de entrada pasó de 485 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 823 m³/s en apenas un día, mientras que las descargas solo aumentaron de 644 m³/s a 653 m³/s. El organismo ambiental advirtió que este comportamiento sugiere una acumulación progresiva que limita la capacidad de amortiguación del sistema ante nuevas crecientes.

En las últimas 24 horas, el caudal de entrada al embalse de Urrá aumentó de 485 m³/s a 823 m³/s, lo que equivale a un incremento del 69% en el flujo de agua hacia la represa. - crédito Anla

Riesgo de inundaciones por acumulación y rebosamiento

El Grupo de Regionalización y Centro de Monitoreo (SIPTA), dependiente de la ANLA, explicó que el embalse lleva más de dos semanas bajo una condición de operación atípica, caracterizada por descargas continuas a través del rebosadero. La diferencia entre entradas y salidas ha generado una pérdida neta de 3,3 millones de metros cúbicos de volumen en la última jornada, lo que impide recuperar el margen de seguridad necesario para enfrentar eventuales crecidas.

La autoridad ambiental alertó que, frente a un posible incremento de las lluvias y nuevos aportes hídricos al embalse, el volumen descargado aguas abajo aumentaría de manera directa, elevando el riesgo de inundaciones en las zonas ribereñas del departamento de Córdoba. “Esta condición operativa no permite la recuperación de volumen de espera o de vacío en el embalse, limitando su capacidad de amortiguación frente a nuevas crecientes”, detalla el informe oficial.

Monitoreo constante y advertencia a autoridades locales

Bajo la dirección de Irene Vélez Torres, la ANLA mantiene un monitoreo exhaustivo sobre la operación de todas las hidroeléctricas bajo su competencia. El propósito es garantizar la disponibilidad de información precisa y oportuna para que las empresas operadoras, junto con las entidades nacionales y locales, puedan actuar de manera diligente ante un posible agravamiento de la emergencia en Córdoba.

El organismo enfatizó la importancia de la coordinación interinstitucional para anticipar y gestionar los riesgos asociados a la situación del embalse, así como para preparar escenarios de respuesta en caso de que el caudal descargado aumente de forma súbita. “La ANLA continúa el seguimiento detallado a la operación, en garantía de la seguridad de las comunidades aguas abajo”, señala el comunicado.

Miles de familias afectadas por las lluvias

Las intensas lluvias que han caído en las últimas semanas han provocado múltiples desastres naturales, especialmente en el norte del país. Según reportes oficiales, en Córdoba más de 140.000 familias resultaron afectadas por las inundaciones recientes. Varios organismos humanitarios, como la Cruz Roja, trabajan en la zona para atender a los damnificados y canalizar ayudas.

La Alcaldía de Bogotá ha habilitado diferentes puntos de recolección para quienes deseen donar alimentos, kits de aseo, ropa, agua embotellada y elementos de primera necesidad.

“Cada donación es clave para ofrecer ayuda en momentos de crisis a los damnificados por las fuertes lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba, en el norte del país”, expresó la administración distrital. La transparencia en la gestión de los recursos donados es uno de los compromisos asumidos por los organizadores de la campaña.

La Cruz Roja Colombiana moviliza recursos y solicita colaboración ciudadana y empresarial para enfrentar la emergencia por inundaciones - crédito Cruz Roja Colombiana

Dónde y qué donar

El Concejo de Bogotá, en la calle 36 #28A-41, barrio La Soledad, recibe donaciones desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. Las estaciones de Bomberos en Chapinero, Bicentenario y Kennedy están abiertas entre las 7:00 y las 18:00 horas, y la Gobernación de Cundinamarca (calle 26 #51-53) atiende de lunes a sábado de 8:00 a 16:00.

Las principales necesidades incluyen alimentos no perecederos (granos, arroz, lentejas, frijoles, enlatados, aceite, azúcar, leche, compotas y agua embotellada), así como colchonetas, cobijas, sábanas, toldillos y ropa en buen estado. Organizaciones de bienestar animal recuerdan la importancia de donar también alimento para perros y otras mascotas.

Con la emergencia aún activa y la situación del embalse bajo vigilancia constante, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y a colaborar con las acciones humanitarias en marcha.