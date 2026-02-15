Neider García sale en defensa de Maiker Smith y pide apoyo para su regreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

El novio de Karen Sevillano aseguró que hará lo posible para que su amigo regrese a la competencia - crédito @rechismes/IG

La reacción a la nominación de Maiker Smith a la placa no tardó en llegar y, entre quienes defendieron su permanencia, destacó Neider García con una declaración contundente sobre la percepción que pesa sobre su amigo:

“Muchachos, yo no me bajo de este barco llamado Maiker Smith, que muchos lo consideran mueble. Yo no”, manifestó, subrayando su respaldo incondicional.

La fuerte historia familiar de Maiker Smith salió a la luz en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

En otro momento, Neider García se refirió a los cuestionamientos sobre el desempeño de Maiker Smith y su aporte al programa, señalando: “Quizás no hay contenido que ustedes esperan de él. Pero contenidosidad. Tienes su personaje Ubaldina”, además de destacar su colaboración en distintos segmentos: “Ayuda en el morning show. De presentador con Juanda”.

Lejos de evitar reconocer posibles críticas, Neider García hizo mención a las dudas sobre el comportamiento de Maiker Smith dentro de la casa estudio, pero recalcó lo que considera una mirada desproporcionada: “Sé que tiene actitudes cuestionables, como todos dentro de esa casa, pero por algunas razones en Maiker lo maximizan”.

Expresó también su posición frente a las críticas externas: “Créanme que yo respeto el hecho de que a algunos de ustedes no les guste lo que está haciendo Maiker, pero ustedes respeten el hecho de que él es mi amigo y lo voy a apoyar. Y con este video no intento convencer a nadie de que deje tirar hate. Si usted quiere seguir haciéndolo, háganlo”.

Así luce Neider García, el novio de karen Sevillano - crédito @neidergarcia_/IG

El mensaje concluyó con un llamado explícito a respaldar a Maiker Smith frente a su posible salida: “Vamos a votar por él para que ingrese de nuevo a la casa. Maiker va a ingresar de nuevo a la casa. Él va a ingresar. Y quizás sí es un tipo que lo cuestiona todo, pero ¿qué se haría de este mundo sin gente que se cuestione las cosas? Estaríamos todos apoyando guerras allá en Medio Oriente”.

Esta declaración del final de su discurso de apoyo al participante, fue interpretado por muchos como una indirecta a Johanna Fadil, después del comentario racista en la competencia hacia Campanita.

Por esta razón, los mensajes en la publicación de la cuenta de entretenimiento que replicó el clip, no tardaron en aparecer: “Botón para sacar definitivamente a Maiker”; “mañana le mandas la razón con Karen cuando lo entreviste en el After”; “jajajaja sigue participando”, entre otros.

El intento de estafa que vivió en un accidente de tránsito

El accidente causó únicamente rasguños y la pérdida de una pieza en la puerta del vehículo, pero a Neider aseguraron que debía cambiar la pieza completa - crédito @neidergarcia_/ Instagram

Tras un incidente menor con un vehículo prestado, Neider García, pareja de la influencer Karen Sevillano, denunció públicamente un intento de estafa al buscar repuestos para reparar el daño. El creador de contenido narró en Instagram que el accidente solo ocasionó rayones y la pérdida de una pieza de la puerta, pero varios talleres le propusieron arreglos que alcanzaban los 12 millones de pesos colombianos, insistiendo en cambiar toda la puerta.

García expresó su descontento al descubrir, tras consultar en otro sitio, que el costo real era significativamente menor. En sus palabras: “Eso es de pura gente mierda. Yo entiendo que te quieras ganar una platica de más, pero ¿por qué me quieres quitar un millón? Sean honestos”, instó a sus seguidores a buscar diferentes opciones y evitar la primera cotización. Llamó a la honestidad y a no aprovecharse de quienes atraviesan dificultades.

Karen Sevillano y la polémica en ‘La casa de los famosos Colombia’

En paralelo, García se refirió a la participación de su pareja como jueza en el reality La casa de los famosos Colombia. Comparó su desempeño con el de Yina Calderón, actual jueza, manifestando que extrañaba el estilo de Karen, lo que coincidió con la opinión de varios seguidores en redes sociales. La exparticipante Ornella Sierra respaldó la postura, destacando la imparcialidad y la capacidad de Sevillano para dinamizar el programa. El debate sobre el rol de las juezas continúa activo entre los fanáticos.