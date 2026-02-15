Juan Daniel Oviedo aseguró que el salario mínimo seguirá en 2 millones: “No va a bajar”

Salario mínimo seguirá en dos millones, afirma Juan Daniel Oviedo ante rumores y temores - crédito Colprensa

El economista y candidato presidencial Juan Daniel Oviedo utilizó sus redes sociales para responder a la inquietud generada tras la reciente decisión del Consejo de Estado de Colombia de suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para 2026.

En un video difundido en X, Oviedo aseguró que el salario mínimo se mantendrá en dos millones de pesos, desmintiendo rumores sobre una posible reducción a raíz del fallo judicial.

Según relató el exdirector del Dane, la preocupación surgió entre trabajadores y usuarios al observar incrementos en el costo del transporte urbano, la comida popular y las cuotas de administración en conjuntos residenciales.

“Si usted está preocupado porque el salario mínimo va a bajar con la decisión del Consejo de Estado y está rabón porque con ese porcentaje ya le subieron al transporte urbano, al corrientazo y a algunas juntas de administración de propiedad horizontal subieron las cuotas de administración ya, no coma cuento”, afirmó Oviedo en la grabación.

De acuerdo con Oviedo, la determinación del Consejo de Estado busca que las decisiones sobre el salario mínimo se adopten bajo parámetros formales y adecuados.

“El Consejo de Estado lo único que quiere es que en Colombia ese tipo de decisiones se tomen como debe ser: bien”, explicó el aspirante presidencial, que insistió en la necesidad de fortalecer los procesos institucionales para evitar improvisaciones.

En su intervención, Oviedo dirigió un mensaje tanto al Gobierno nacional como al sector privado, invitando a trabajar de forma articulada para ampliar la cobertura del salario mínimo.

“Ahora la invitación es al Gobierno nacional y al sector privado a que, en lugar de acomodar sus decisiones al momento, se pongan a trabajar en equipo para que más personas lo ganen. Hoy solo 1 de cada 10 trabajadores recibe el mínimo. Nosotros queremos que 3 de cada 10 se lo ganen”, propuso Oviedo, subrayando la importancia de no destruir empleo y de promover el crecimiento económico.

El video cerró con una referencia a la próxima participación política de Oviedo, quien recordó la celebración de la Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo de 2026, en la que buscará impulsar propuestas para mejorar las condiciones laborales y económicas del país.

“La economía de Colombia no depende solo de un presidente”: Juan Daniel Oviedo

En otro pronunciamiento en X, el economista Juan Daniel Oviedo defendió la necesidad de analizar los datos nacionales sin caer en trincheras ideológicas. A través de su cuenta en X, Oviedo afirmó que la economía colombiana responde a múltiples factores y no únicamente a la gestión presidencial.

El exdirector del Dane expresó que “decir que hay personas que sienten que el país va bien no me vuelve petrista”, aludiendo a las críticas recibidas por sus posturas públicas.

En su mensaje, Oviedo señaló que la discusión pública se ha visto afectada por la polarización. “Lo que más favorece la mediocridad es ideologizarlo todo”, explicó y agregó que convertir cada cifra en un argumento político limita la comprensión de la realidad.

Para el economista, resulta necesario escuchar todas las voces y no etiquetar a quienes reconocen avances o señalan errores de un gobierno.

“La economía colombiana no depende solo de un presidente. Se mueve por el talento de su gente, por el contexto internacional y, a veces, como está ocurriendo ahora, por decisiones que generan alivios de corto plazo mientras tensionan las finanzas públicas, debilitan instituciones e hipotecan el futuro”, sostuvo.

Esta visión busca matizar el debate y abrir espacio para discutir cómo las decisiones actuales pueden tener consecuencias a largo plazo. El exdirector del Dane también subrayó la importancia de reconocer matices en la percepción social.

“Reconocer que hay sectores que sienten que la economía va mejor no es negar el malestar de millones”, manifestó, y cuestionó la solidez de las estrategias económicas oficiales: “No es serio atribuir esa sensación a una estrategia sólida sin preguntarnos: ¿a qué costo y por cuánto tiempo?”

Oviedo cerró su intervención invitando a un diálogo menos polarizado: “Dividiéndonos, las cuentas no nos dan. Hagámoslo distinto esta vez”.