Gustavo Petro defendió aumento del salario mínimo y confirmó presencia en marchas convocadas para el jueves 19 de febrero

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el domingo 15 de febrero de 2025 en sus redes sociales su defensa al aumento del salario mínimo definido por su administración, el mismo que fue suspendido por el Consejo de Estado, y confirmó que asistirá a las movilizaciones convocadas para el jueves 19 de febrero en Bogotá y otras ciudades del país. Con ello, el primer mandatario le salió al paso a los cuestionamientos frente al fallo emitido por el alto tribunal.

La declaración de Petro se conoció horas antes de la alocución que el mandatario transmitirá en la noche del domingo, a las 7:00 p. m., la cual ya fue grabada y empezó a ser promocionada por miembros del Ejecutivo en la víspera, como la respuesta oficial del gobernante a la determinación que se tomó de dejar sin efectos, al menos de manera temporal y mientras se presenta un nuevo decreto, en reemplazo al 1469 de 2025, al referido aumento.

Del mismo modo, el jefe de Estado agregó que espera los resultados de la reunión de concertación prevista para el lunes 16 de febrero, a partir de las 10:00 a. m., a la que asistirán la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Acopi, Fenalco y la Confederación Nacional de Pensionados, entre otras organizaciones involucradas en la discusión de este asunto.

En el mensaje publicado en sus cuentas oficiales, Petro defendió la legalidad y la urgencia de una actualización salarial. “Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento”, sostuvo el presidente, al citar el marco jurídico que rige las decisiones sobre el salario mínimo en el país, definidas a través de una serie de sentencias y soportadas, incluso, por lo dispuesto en la Carta Magna.

En su mensaje, el mandatario recordó que “prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital”. Y enfatizó que el cálculo del salario relativo, junto con el rezago frente a la productividad laboral, respalda la justificación del incremento. “El salario relativo calculado para Colombia y el relacionado con el rezago de salario vs productividad laboral, nos da la razón”, remarcó el primer mandatario.

La convocatoria de Gustavo Petro para salir a las calles

A su vez, en su intervención, Petro reiteró su convocatoria a la ciudadanía para movilizarse el jueves 19 de febrero, con epicentro en las plazas públicas del país, y puntualizó el respaldo de su administración a los derechos laborales y al cumplimiento de los fallos constitucionales. Así como otros políticos que dicen ser cercanos a su gestión, como el exembajador y exsenador Roy Barreras también hicieron llamado a movilizaciones, en su caso, el 17 de febrero.

“El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia”, afirmó el primer mandatario, que se prevé llegará a la Plaza de Bolívar, en la capital de la República. De esta manera, la expectativa frente a este asunto se centra ahora en las reacciones que generará la presencia del presidente en las protestas y el desenlace de las negociaciones entre el Gobierno y los sectores gremiales y también sociales en relación con aspecto de especial relevancia.

En lo concerniente a este llamado, Petro había expresado su intención de que fueran los ciudadanos los que salieran a las calles. “Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución Nacional”, agrego en un mensaje en la red social X, publicado e viernes 13 de febrero.