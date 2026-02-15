Colombia

Gustavo Petro defendió aumento del salario mínimo y confirmó presencia en marchas convocadas para el jueves 19 de febrero

El presidente de la República, en sus redes sociales, se anticipó en cierto modo a la alocución pregrabada que transmitirá el domingo 15 de febrero, a partir de las 7:00 p. m. y definió su asistencia a las movilizaciones que se llevarán a cabo en Bogotá y el resto del país

Guardar
El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en alocución presidencial sobre el aumento del salario mínimo decretado por su Gobierno - crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el domingo 15 de febrero de 2025 en sus redes sociales su defensa al aumento del salario mínimo definido por su administración, el mismo que fue suspendido por el Consejo de Estado, y confirmó que asistirá a las movilizaciones convocadas para el jueves 19 de febrero en Bogotá y otras ciudades del país. Con ello, el primer mandatario le salió al paso a los cuestionamientos frente al fallo emitido por el alto tribunal.

La declaración de Petro se conoció horas antes de la alocución que el mandatario transmitirá en la noche del domingo, a las 7:00 p. m., la cual ya fue grabada y empezó a ser promocionada por miembros del Ejecutivo en la víspera, como la respuesta oficial del gobernante a la determinación que se tomó de dejar sin efectos, al menos de manera temporal y mientras se presenta un nuevo decreto, en reemplazo al 1469 de 2025, al referido aumento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Del mismo modo, el jefe de Estado agregó que espera los resultados de la reunión de concertación prevista para el lunes 16 de febrero, a partir de las 10:00 a. m., a la que asistirán la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Acopi, Fenalco y la Confederación Nacional de Pensionados, entre otras organizaciones involucradas en la discusión de este asunto.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo y alimentó la expectativa frente a lo que sea su anuncio - crédito @petrogustavo/X

En el mensaje publicado en sus cuentas oficiales, Petro defendió la legalidad y la urgencia de una actualización salarial. “Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento”, sostuvo el presidente, al citar el marco jurídico que rige las decisiones sobre el salario mínimo en el país, definidas a través de una serie de sentencias y soportadas, incluso, por lo dispuesto en la Carta Magna.

En su mensaje, el mandatario recordó que “prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital”. Y enfatizó que el cálculo del salario relativo, junto con el rezago frente a la productividad laboral, respalda la justificación del incremento. “El salario relativo calculado para Colombia y el relacionado con el rezago de salario vs productividad laboral, nos da la razón”, remarcó el primer mandatario.

El ministro de Trabajo, Antonio
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también ha hecho pública su defensa al incremento de 23,7% del salario mínimo, con miras al 2026 - crédito Colprensa

La convocatoria de Gustavo Petro para salir a las calles

A su vez, en su intervención, Petro reiteró su convocatoria a la ciudadanía para movilizarse el jueves 19 de febrero, con epicentro en las plazas públicas del país, y puntualizó el respaldo de su administración a los derechos laborales y al cumplimiento de los fallos constitucionales. Así como otros políticos que dicen ser cercanos a su gestión, como el exembajador y exsenador Roy Barreras también hicieron llamado a movilizaciones, en su caso, el 17 de febrero.

“El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia”, afirmó el primer mandatario, que se prevé llegará a la Plaza de Bolívar, en la capital de la República. De esta manera, la expectativa frente a este asunto se centra ahora en las reacciones que generará la presencia del presidente en las protestas y el desenlace de las negociaciones entre el Gobierno y los sectores gremiales y también sociales en relación con aspecto de especial relevancia.

Gustavo Petro defiende la constitucionalidad
Gustavo Petro defiende la constitucionalidad del salario mínimo vital y convoca a reuniones de concertación con movimientos sociales - crédito @petrogustavo/X

En lo concerniente a este llamado, Petro había expresado su intención de que fueran los ciudadanos los que salieran a las calles. “Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución Nacional”, agrego en un mensaje en la red social X, publicado e viernes 13 de febrero.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGustavo Petro salario mínimoGobierno nacionalMarchas salario mínimoAumento salario mínimoMínimo ColombiaSalario mínimo 2026Presidente PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

El partido que se jugará en el estadio Deportivo Cali está programado para las 6:30 de la tarde y podría sentenciar el futuro de Alberto Gamero en el banquillo del Azucarero

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Resultado oficial del Sinuano Día de hoy 15 de febrero: chance ganador

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultado oficial del Sinuano Día

Edgar Elizalde en Millonarios: el jugador estaría teniendo problemas para acoplarse, esto es lo que dijo

El equipo bogotano atraviesa una fase de recuperación bajo la dirección de Fabián Bustos, mejorando su rendimiento colectivo y manteniendo el ritmo de competencia

Edgar Elizalde en Millonarios: el

Salario mínimo de 2026: dicen qué hecho complicará al Gobierno Petro para que haya cambios importantes en el aumento

Por primera vez, la intervención judicial obliga a replantear de urgencia el mecanismo de ajuste salarial y somete al Ejecutivo a un control técnico sin precedentes en plena coyuntura política y económica

Salario mínimo de 2026: dicen

Subgerente de Rtvc publicó el polémico contrato con el que se habría contratado supuesto maquillador de Verónica Alcocer

María Paula Fonseca explicó que el acuerdo con la cooperativa Savi contempla diversos servicios logísticos y de producción, sin destinación exclusiva para la primera dama, y aseguró que la contratación respeta procedimientos legales e institucionales

Subgerente de Rtvc publicó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

‘Bola 8′ anunció su cuenta

‘Bola 8′ anunció su cuenta de OnlyFans y respondió a las críticas tras su nueva faceta como creador de contenido para adultos

Blessd habría respondido a las acusaciones de infidelidad a su pareja Manuela QM: “No crean en chismes, ni en mentiras”

Karol G y Sofía Vergara tuvieron un emocionante reencuentro en la celebración de cumpleaños de la Bichota

Ryan Castro encantó a los barranquilleros en La Troja junto a Aria Vega con una presentación que puso a miles a bailar

Emiro Navarro reaccionó a su encuentro con Karola en ‘La casa de los famosos Colombia’: la participante no contuvo las lágrimas

Deportes

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

Edgar Elizalde en Millonarios: el jugador estaría teniendo problemas para acoplarse, esto es lo que dijo

Xenofobia y presión en Dinamarca: el testimonio de Néstor Rodríguez sobre su experiencia como entrenador colombiano en el Vendsyssel FF

Hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: el Verdolaga visita a un Azucarero necesitado

Técnico de Millonarios se pronunció por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras: esto dijo