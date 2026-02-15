Colombia

Candidata a la Cámara Lucy Amparo Guzmán fue retenida en Cauca: le robaron camioneta y armas de su esquema

La aspirante liberal permaneció varias horas junto a su equipo en zona rural de Santander de Quilichao. Tras el hecho, fue liberada sin lesiones y las autoridades iniciaron la recepción de la denuncia e investigaciones

La candidata se encuentra a salvo junto a su esquema de protección, mientras avanza la indagación oficial. - crédito @cesarcristianL/X

La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, Lucy Amparo Guzmán, fue retenida por hombres armados en zona rural de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, según confirmaron integrantes del Departamento de Policía Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró este sábado hacia las 5:45 de la tarde, cuando fue hurtada una camioneta marca Toyota en la que se movilizaba la aspirante al Congreso. Durante el episodio también fueron robadas dos armas de fuego pertenecientes al esquema de seguridad que la acompañaba.

Las autoridades indicaron que la candidata, su equipo de trabajo y los integrantes de su esquema de protección permanecieron retenidos por un par de horas. Posteriormente fueron dejados en libertad y se encuentran a salvo.

Información oficial de la Policía

En el pronunciamiento conocido por El País, la Policía precisó que el desplazamiento realizado por la candidata no fue informado previamente ni se solicitó acompañamiento adicional de la institución.

“Durante el hecho también fueron hurtadas dos armas de fuego pertenecientes al esquema de seguridad que la acompañaba. Es importante precisar que este desplazamiento no fue informado previamente ni se solicitó acompañamiento adicional de la Policía Nacional. A esta hora se adelanta la recepción formal de la denuncia”, señalaron los uniformados.

Las autoridades confirmaron que ya se inició el proceso correspondiente para formalizar la denuncia e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

El incidente ocurrió en zona rural de Santander de Quilichao y ya fue denunciado ante las autoridades competentes. - crédito Colprensa.

Comunicado de la campaña

A través de un comunicado de prensa, la campaña de Lucy Amparo Guzmán reconfirmó los hechos e indicó que la retención se produjo en una zona donde operan disidencias de las Farc.

“Hoy el Cauca fue golpeado nuevamente por la violencia. Nuestra candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Lucy Amparo Guzmán González, fue retenida por hombres armados mientras se desplazaba por el sector rural de Santander de Quilichao. En el hecho, fue despojada de su vehículo y el esquema de seguridad fue desarmado. Lucy Amparo y su equipo están a salvo. Pero lo ocurrido es inaceptable y no puede normalizarse: es un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas”, señala el documento, según El País

En otro apartado, la campaña afirmó que el hecho refleja los riesgos que enfrentan los líderes políticos en el departamento y advirtió sobre la violencia política contra las mujeres.

“Además, evidencia un riesgo que no puede seguir ignorándose: la violencia política contra las mujeres, usada para intimidar, silenciar y frenar liderazgos. Lo decimos con claridad: seguiremos en el territorio, de la mano de nuestra gente, construyendo el Cauca juntos. La denuncia ya fue instaurada ante las autoridades competentes”, agrega el comunicado.

El hecho se registró este sábado hacia las 545 de la tarde, cuando fue hurtada una camioneta marca Toyota en la que se movilizaba la aspirante al Congreso. - crédito Lucy Amparo Guzmán

La misiva concluye con un “exigimos al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes y a los organismos de control medidas inmediatas, efectivas y verificables de protección para todas y todos los candidatos en el Cauca, con especial atención a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres. La democracia no puede depender de la valentía individual: debe ser garantizada por el Estado”.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hurto del vehículo y de las armas del esquema de seguridad.

Reacciones políticas

Tras conocerse lo ocurrido, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció a través de sus redes sociales.

“Toda mi solidaridad con Lucy Amparo Guzmán, exalcaldesa de Santander de Quilichao y candidata a la Cámara de Representantes por el Cauca, tras el incidente en el que fue retenida por un grupo armado en zona rural de su municipio, despojándole de su vehículo y a sus escoltas del armamento. Rechazo cualquier acto que atente contra la libertad, la vida y la participación política de quienes ejercen liderazgo en los territorios. La democracia se fortalece con garantías, no con amenazas y con diálogo, no con violencia”, manifestó.

Sectores políticos pidieron garantías de seguridad tras lo ocurrido en medio del proceso electoral. - crédito X

Por su parte, el representante a la Cámara César Cristian Gómez también expresó su rechazo al hecho y pidió que se investigue con rigor.

“La política debe ser el espacio de las ideas y la democracia, no del miedo ni de la violencia. Lamento profundamente lo ocurrido a Lucy Amparo Guzmán González. Es inaceptable que una mujer que ha dedicado su vida al servicio público y hoy busca representar al Cauca haya sido víctima de un acto de violencia y despojo. Estos hechos golpean no solo a una persona, sino a la democracia misma”, escribió.

El congresista hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad electoral en el departamento e instó a los movimientos de mujeres a respaldar la participación política femenina.

