Tarifas de la Registraduría en 2026: así quedan los precios para cédula, tarjetas y registros civiles

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el incremento de tarifas para la expedición de documentos de identidad y registros civiles, vigente a partir del 1 de marzo de 2026.
Según informó la entidad, la actualización responde a lo estipulado en la Ley 1163 de 2007, que obliga a ajustar los costos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificada por el Dane en 5,10% para la vigencia fiscal del año en curso.
El ajuste contempla servicios como duplicados y rectificaciones de cédulas, tarjetas de identidad, copias y certificados de registros civiles, además de certificados digitales disponibles a través de plataformas tecnológicas. El proceso incluye también la fijación de tarifas especiales para ciudadanos en el exterior, expresadas en dólares y aplicables en consulados de Colombia.
Tarifas para 2026: principales servicios y valores
La resolución oficial de la Registraduría Nacional establece los siguientes costos para trámites realizados en el territorio nacional:
- Copia física del registro civil: $10.800
- Copia del registro civil en línea: $18.750
- Duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital: $76.100
- Rectificación de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital (incluyendo corrección de componente sexo no binario y trans): $76.100
- Duplicado de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350
- Rectificación de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350
- Duplicado de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100
- Rectificación de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100
- Certificaciones excepcionales de información ciudadana (físico):$ 6.000
- Certificaciones digitales (de nacionalidad, señales particulares, corrección de sexo/nombres y NUIP): $18.250
- DVD con estadísticas electorales: $372.550
Para trámites realizados en el exterior, los valores se fijaron en dólares estadounidenses, como se muestra a continuación:
- Copia física del registro civil: 10,94 USD
- Copia del registro civil en línea: 18,85 USD
- Duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital: 76,28 USD
- Duplicado de cédula amarilla con hologramas: 67,55 USD
- Duplicado de tarjeta de identidad azul biométrica: 66,24 USD
Los pagos deben realizarse exclusivamente en las cuentas autorizadas del Fondo Rotatorio de la Registraduría, ya sea de manera presencial o mediante los canales digitales habilitados en el portal web oficial.
Exoneraciones y gratuidad en trámites
La normativa vigente contempla exenciones para ciertos grupos poblacionales. Las personas clasificadas en el Grupo A del Sisbén IV, las víctimas del conflicto inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y los miembros de comunidades indígenas pueden acceder, una vez de manera gratuita, a los servicios de identificación y registro civil, beneficio que también aplica a quienes residen fuera del país.
Existen casos en que la gratuidad puede otorgarse en más de una ocasión, como en procesos ordenados por sentencias judiciales, jornadas especiales para población vulnerable o situaciones de desastre natural. En estos escenarios, la validación del beneficio puede requerir hasta tres días de revisión por parte de las autoridades registrales o consulares.
Entre los colectivos que pueden acceder a exoneraciones, previa certificación oficial, se encuentran:
- Personas con discapacidad en condición de pobreza
- Habitantes de calle
- Ciudadanos repatriados
- Población Lgtbi en situación de vulnerabilidad
- Personas privadas de la libertad
- Desmovilizados acreditados por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda)
Para acceder al beneficio, es indispensable presentar certificaciones expedidas por alcaldías, personerías u otras entidades competentes, según corresponda.
Cambios legales y modernización del sistema
La actualización de las tarifas, según explicó la Registraduría Nacional del Estado Civil, obedece a la necesidad de adecuar los costos operativos frente a la inflación anual y consolidar un esquema tarifario integral para todos los servicios presenciales y digitales.
La entidad dejó sin efecto la resolución anterior (1174/25), consolidando en una sola norma el nuevo marco de cobros para 2026.
La modernización de los trámites incluye la posibilidad de obtener documentos digitales, certificados en línea y autenticación biométrica. La disponibilidad de estos servicios tecnológicos facilita el acceso de la ciudadanía a la información y reduce la necesidad de desplazamientos a sedes físicas.