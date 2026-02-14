Colombia

Tarifas de la Registraduría en 2026: así quedan los precios para cédula, tarjetas y registros civiles

La entidad anunció que los nuevos valores aplicarán para servicios presenciales y digitales, incluyendo ciudadanos en el exterior, a partir del 1 de marzo de 2026

La Registraduría Nacional incrementa tarifas
La Registraduría Nacional incrementa tarifas de expedición de documentos y registros civiles a partir del 1 de marzo de 2026 en Colombia - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el incremento de tarifas para la expedición de documentos de identidad y registros civiles, vigente a partir del 1 de marzo de 2026.

Según informó la entidad, la actualización responde a lo estipulado en la Ley 1163 de 2007, que obliga a ajustar los costos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificada por el Dane en 5,10% para la vigencia fiscal del año en curso.

El ajuste contempla servicios como duplicados y rectificaciones de cédulas, tarjetas de identidad, copias y certificados de registros civiles, además de certificados digitales disponibles a través de plataformas tecnológicas. El proceso incluye también la fijación de tarifas especiales para ciudadanos en el exterior, expresadas en dólares y aplicables en consulados de Colombia.

Tarifas para 2026: principales servicios y valores

Las nuevas tarifas aplican a
Las nuevas tarifas aplican a duplicados y rectificaciones de cédulas, tarjetas de identidad, copias y certificados, incluyendo trámites digitales - crédito Registraduría

La resolución oficial de la Registraduría Nacional establece los siguientes costos para trámites realizados en el territorio nacional:

  • Copia física del registro civil: $10.800
  • Copia del registro civil en línea: $18.750
  • Duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital: $76.100
  • Rectificación de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital (incluyendo corrección de componente sexo no binario y trans): $76.100
  • Duplicado de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350
  • Rectificación de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350
  • Duplicado de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100
  • Rectificación de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100
  • Certificaciones excepcionales de información ciudadana (físico):$ 6.000
  • Certificaciones digitales (de nacionalidad, señales particulares, corrección de sexo/nombres y NUIP): $18.250
  • DVD con estadísticas electorales: $372.550

Para trámites realizados en el exterior, los valores se fijaron en dólares estadounidenses, como se muestra a continuación:

  • Copia física del registro civil: 10,94 USD
  • Copia del registro civil en línea: 18,85 USD
  • Duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital: 76,28 USD
  • Duplicado de cédula amarilla con hologramas: 67,55 USD
  • Duplicado de tarjeta de identidad azul biométrica: 66,24 USD

Los pagos deben realizarse exclusivamente en las cuentas autorizadas del Fondo Rotatorio de la Registraduría, ya sea de manera presencial o mediante los canales digitales habilitados en el portal web oficial.

Exoneraciones y gratuidad en trámites

Las personas del Grupo A
Las personas del Grupo A del Sisbén IV, víctimas del conflicto, comunidades indígenas y residentes en el exterior acceden a ciertos trámites de forma gratuita una vez - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La normativa vigente contempla exenciones para ciertos grupos poblacionales. Las personas clasificadas en el Grupo A del Sisbén IV, las víctimas del conflicto inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y los miembros de comunidades indígenas pueden acceder, una vez de manera gratuita, a los servicios de identificación y registro civil, beneficio que también aplica a quienes residen fuera del país.

Existen casos en que la gratuidad puede otorgarse en más de una ocasión, como en procesos ordenados por sentencias judiciales, jornadas especiales para población vulnerable o situaciones de desastre natural. En estos escenarios, la validación del beneficio puede requerir hasta tres días de revisión por parte de las autoridades registrales o consulares.

Entre los colectivos que pueden acceder a exoneraciones, previa certificación oficial, se encuentran:

  • Personas con discapacidad en condición de pobreza
  • Habitantes de calle
  • Ciudadanos repatriados
  • Población Lgtbi en situación de vulnerabilidad
  • Personas privadas de la libertad
  • Desmovilizados acreditados por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda)

Para acceder al beneficio, es indispensable presentar certificaciones expedidas por alcaldías, personerías u otras entidades competentes, según corresponda.

Cambios legales y modernización del sistema

El proceso de modernización implementa
El proceso de modernización implementa servicios digitales, autenticación biométrica y documentos electrónicos para facilitar el acceso y disminuir trámites presenciales - crédito Registraduría

La actualización de las tarifas, según explicó la Registraduría Nacional del Estado Civil, obedece a la necesidad de adecuar los costos operativos frente a la inflación anual y consolidar un esquema tarifario integral para todos los servicios presenciales y digitales.

La entidad dejó sin efecto la resolución anterior (1174/25), consolidando en una sola norma el nuevo marco de cobros para 2026.

La modernización de los trámites incluye la posibilidad de obtener documentos digitales, certificados en línea y autenticación biométrica. La disponibilidad de estos servicios tecnológicos facilita el acceso de la ciudadanía a la información y reduce la necesidad de desplazamientos a sedes físicas.

