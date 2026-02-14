Tarifas de la Registraduría en 2026: así quedan los precios para cédula, tarjetas y registros civiles

La Registraduría Nacional incrementa tarifas de expedición de documentos y registros civiles a partir del 1 de marzo de 2026 en Colombia - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el incremento de tarifas para la expedición de documentos de identidad y registros civiles, vigente a partir del 1 de marzo de 2026.

Según informó la entidad, la actualización responde a lo estipulado en la Ley 1163 de 2007, que obliga a ajustar los costos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificada por el Dane en 5,10% para la vigencia fiscal del año en curso.

El ajuste contempla servicios como duplicados y rectificaciones de cédulas, tarjetas de identidad, copias y certificados de registros civiles, además de certificados digitales disponibles a través de plataformas tecnológicas. El proceso incluye también la fijación de tarifas especiales para ciudadanos en el exterior, expresadas en dólares y aplicables en consulados de Colombia.

Tarifas para 2026: principales servicios y valores

Las nuevas tarifas aplican a duplicados y rectificaciones de cédulas, tarjetas de identidad, copias y certificados, incluyendo trámites digitales - crédito Registraduría

La resolución oficial de la Registraduría Nacional establece los siguientes costos para trámites realizados en el territorio nacional:

Copia física del registro civil: $10.800

Copia del registro civil en línea: $18.750

Duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital: $76.100

Rectificación de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital (incluyendo corrección de componente sexo no binario y trans): $76.100

Duplicado de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350

Rectificación de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas: $67.350

Duplicado de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100

Rectificación de tarjeta de identidad azul biométrica: $66.100

Certificaciones excepcionales de información ciudadana (físico):$ 6.000

Certificaciones digitales (de nacionalidad, señales particulares, corrección de sexo/nombres y NUIP): $18.250

DVD con estadísticas electorales: $372.550

Para trámites realizados en el exterior, los valores se fijaron en dólares estadounidenses, como se muestra a continuación:

Copia física del registro civil: 10,94 USD

Copia del registro civil en línea: 18,85 USD

Duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato y versión digital: 76,28 USD

Duplicado de cédula amarilla con hologramas: 67,55 USD

Duplicado de tarjeta de identidad azul biométrica: 66,24 USD

Los pagos deben realizarse exclusivamente en las cuentas autorizadas del Fondo Rotatorio de la Registraduría, ya sea de manera presencial o mediante los canales digitales habilitados en el portal web oficial.

Exoneraciones y gratuidad en trámites

Las personas del Grupo A del Sisbén IV, víctimas del conflicto, comunidades indígenas y residentes en el exterior acceden a ciertos trámites de forma gratuita una vez - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La normativa vigente contempla exenciones para ciertos grupos poblacionales. Las personas clasificadas en el Grupo A del Sisbén IV, las víctimas del conflicto inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y los miembros de comunidades indígenas pueden acceder, una vez de manera gratuita, a los servicios de identificación y registro civil, beneficio que también aplica a quienes residen fuera del país.

Existen casos en que la gratuidad puede otorgarse en más de una ocasión, como en procesos ordenados por sentencias judiciales, jornadas especiales para población vulnerable o situaciones de desastre natural. En estos escenarios, la validación del beneficio puede requerir hasta tres días de revisión por parte de las autoridades registrales o consulares.

Entre los colectivos que pueden acceder a exoneraciones, previa certificación oficial, se encuentran:

Personas con discapacidad en condición de pobreza

Habitantes de calle

Ciudadanos repatriados

Población Lgtbi en situación de vulnerabilidad

Personas privadas de la libertad

Desmovilizados acreditados por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda)

Para acceder al beneficio, es indispensable presentar certificaciones expedidas por alcaldías, personerías u otras entidades competentes, según corresponda.

Cambios legales y modernización del sistema

El proceso de modernización implementa servicios digitales, autenticación biométrica y documentos electrónicos para facilitar el acceso y disminuir trámites presenciales - crédito Registraduría

La actualización de las tarifas, según explicó la Registraduría Nacional del Estado Civil, obedece a la necesidad de adecuar los costos operativos frente a la inflación anual y consolidar un esquema tarifario integral para todos los servicios presenciales y digitales.

La entidad dejó sin efecto la resolución anterior (1174/25), consolidando en una sola norma el nuevo marco de cobros para 2026.

La modernización de los trámites incluye la posibilidad de obtener documentos digitales, certificados en línea y autenticación biométrica. La disponibilidad de estos servicios tecnológicos facilita el acceso de la ciudadanía a la información y reduce la necesidad de desplazamientos a sedes físicas.