Los representantes indígenas exigen a Satena revocar la restricción sobre mambe: “La hoja de coca no es cocaina, es sagrada”

Organizaciones y voceros rechazan normativas que consideran una amenaza para la diversidad cultural y la integridad de las comunidades originarias

Las organizaciones indígenas han manifestado
Las organizaciones indígenas han manifestado su rechazo frente a la disposición reciente, argumentando que afecta derechos colectivos y amenaza prácticas culturales que consideran esenciales para la preservación de su identidad y su autonomía - crédito Luisa González / Reuters

La reciente prohibición por parte de la aerolínea estatal Satena de transportar mambe y otros derivados tradicionales de la hoja de coca desencadenó un rechazo contundente de representantes indígenas en Colombia.

Calificaron la medida adoptada en la Circular 05/2025 como una violación de sus derechos y alertaron sobre los riesgos que representa para sus prácticas indígenas y su identidad cultural.

“Esta medida desconoce el carácter sagrado y criminaliza las prácticas espirituales, culturales y medicinales de los Pueblos Indígenas”. Las organizaciones indígenas señalaron que la prohibición limita la circulación de productos fundamentales para su supervivencia y el fortalecimiento del tejido social en sus comunidades.

Para los pueblos originarios, la hoja de coca tiene un significado espiritual que no debe confundirse con actividades ilícitas. “La hoja de coca no es cocaína”, reafirmaron, destacando la diferencia entre el uso ancestral y las prácticas relacionadas con el narcotráfico.

El mambe, en particular, es valorado como mucho más que una sustancia: “El mambe no es una mercancía ni una sustancia ilícita: es palabra, pensamiento y equilibrio espiritual”. Los voceros señalaron que estos derivados juegan un papel vital en el diálogo, la reflexión y la armonía con la naturaleza, siendo centrales en la cosmovisión indígena.

La normativa que impide el
La normativa que impide el traslado de productos tradicionales ha sido calificada por voceros de los pueblos originarios como discriminatoria y lesiva, al asociar elementos sagrados con comportamientos ilícitos y limitar el acceso a bienes fundamentales - crédito captura de pantalla / X

En respuesta a la medida, representantes indígenas emitieron una exigencia directa a Satena y a entidades estatales como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría.

“A Satena, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Procuraduría exigimos la revocatoria inmediata de la Circular 05/2025 y pedimos garantías para el transporte de elementos que son sagrados sin vulnerar nuestra autonomía indígena”. Consideran la regulación como una forma de discriminación encubierta que refleja racismo estructural.

Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se afirmó: “No es una regulación, es una violación a los derechos fundamentales de los pueblos que se disfraza a través de regulaciones aeronáuticas”. Agregaron su preocupación por la “criminalización” reiterada de la coca mediante este tipo de normativas.

Las organizaciones indígenas defendieron su derecho a decidir sobre el uso de sus plantas sagradas y advirtieron acerca de la amenaza que representa para la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos la imposición de medidas estatales restrictivas.

“La circulación de nuestras plantas sagradas, de manera general, no puede ser prohibido en un país como Colombia, donde el orgullo de la diversidad debe ser la bandera que volemos y que construyamos un país para todos”.

La decisión de SATENA de
La decisión de SATENA de restringir el transporte de productos derivados de la hoja de coca destaca el conflicto entre la institucionalidad estatal y la preservación de prácticas ancestrales que son núcleo de la identidad indígena - crédito Luis Jaime Acosta / Reuters

Para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, “somos fuente de saber. Defendemos el sentir de los territorios.”

Sostienen que proteger las tradiciones y la integridad de los territorios originarios es una forma esencial de salvaguardar la existencia misma de estas comunidades.

El siniestro de una aeronave Beechcraft 1900 provoca víctimas fatales en La Playa de Belén

Un avión Beechcraft 1900 de Satena con matrícula HK4709 se estrelló el 28 de enero de 2026 en La Playa de Belén, Norte de Santander, mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

El siniestro provocó 15 muertes y no hubo sobrevivientes, según confirmaron las autoridades.

La dificultad de las labores de rescate aumentó por la niebla densa y la topografía escarpada del lugar, lo que únicamente permitió recuperar seis cuerpos antes del anochecer.

Los equipos de emergencia trabajaron junto a campesinos locales, mientras otros cadáveres permanecían en el filo de la montaña.

Entidades de rescate iformaron sobre
Entidades de rescate iformaron sobre las complejidades de rescatar los muertos - crédito Curz Roja

Las primeras investigaciones sugieren que las condiciones meteorológicas adversas serían la principal causa del accidente. Testigos como el campesino Libardo Ascanio relataron que la niebla redujo drásticamente la visibilidad en el momento crítico: “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo. Eso fue un accidente, porque usted viene desde abajo, desde un filito, y yo creo que, con una falla, si no sube, nada”, describió Ascanio a La FM.

Otras hipótesis incluyen una posible falta de combustible o fallas técnicas en la aeronave, aunque la falta de explosiones tras el impacto y la ausencia de disparos descartaron un atentado, según los relatos de habitantes y las primeras declaraciones de Satena.

El avión siniestrado tenía 32.000 horas de vuelo y sus motores acumulaban 28.000 y 31.000 horas respectivamente. Según la Aerocivil, la nave contaba con todas las certificaciones y permisos de operación en regla.

Una delegación oficial integrada por representantes de Satena, Searca y la Aerocivil viajó a Ocaña y Cúcuta para asesorar y brindar solidaridad a las familias de las víctimas.

Satena anunció protocolos de atención humanitaria y confirmó la realización de una rueda de prensa el 29 de enero a las 11:00, en el Hotel La Hacaritama de Ocaña, para ofrecer información actualizada sobre el caso.

