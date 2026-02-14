Gobernadora de Tolima que hizo desplante a Petro cuestionó marchas por suspensión del salario mínimo: el presidente le respondió

Gobernadora de Tolima que hizo desplante a Petro envió duro mensaje sobre marchas por suspensión del salario mínimo: “El país no necesita más odio” - crédito @AdrianaMatizTol/X/Presidencia

El 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado anunció la suspensión del decreto del salario mínimo implementado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que fijó un aumento del 23,7%.

El alto tribunal dispuso que el Ejecutivo nacional tiene un plazo de ocho días para emitir y publicar una nueva regulación con un porcentaje transitorio de incremento salarial, tomando como base la Ley 278 de 1996 y los parámetros económicos y constitucionales allí previstos. Este nuevo valor regirá a título provisional solo mientras el proceso judicial continúa en curso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El criterio central de la providencia es que el aumento salarial debe sustentarse en elementos técnicos definidos por la legislación nacional, descartando la prevalencia de decisiones políticas o la adopción de referencias de organismos internacionales que carezcan de obligatoriedad en el país.

La medida cautelar surge tras demandas interpuestas por ciudadanos que objetaron la legalidad del decreto, considerando que podría contravenir disposiciones superiores. Los demandantes expresaron que la fijación del alza partió del concepto de “salario vital”, utilizando como referente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya doctrina resulta no vinculante jurídicamente en Colombia.

Frente a esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entre otros miembros del Gobierno, respaldó la convocatoria de salir a las calles para defender el salario vital y proteger los derechos de los trabajadores colombianos.

El mensaje de la gobernadora del Tolima al Gobierno Petro

La gobernadora Adriana Magali Matiz reitera el llamado al Gobierno para trabajar por el país - crédito @AdrianaMatizTol/X

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, que tuvo un polémico episodio con el presidente Gustavo Petro, advirtió sobre el riesgo de un nuevo estallido social en el país. Por lo que instó a no repetir escenarios de violencia, terrorismo y parálisis económica como los registrados en 2021, subrayando la necesidad de evitar llamados a la confrontación que pongan en riesgo la estabilidad nacional.

“El país no necesita más odio, polarización ni llamados a tomar las calles que puedan escalar en hechos de violencia, terrorismo y parálisis económica y social, con un nuevo estallido social”, expresó en su cuenta personal de X.

Adriana Magali Matiz cuestionó la gestión de la actual administración e hizo un llamado a priorizar la búsqueda de soluciones técnicas y el equilibrio entre lo social y lo económico - crédito @AdrianaMatizTol/X

En referencia al pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el aumento salarial, la mandataria señaló que esta decisión representa una instancia para que el Gobierno nacional establezca un nuevo porcentaje de ajuste. “Debe tomarse con mesura y respeto institucional, sin afectar los ingresos de los trabajadores ni impulsar nuevas cargas que arruinen a pequeños famiempresarios y emprendedores con sobrecargas asfixiantes, que se traducen en despidos y más informalidad laboral”, manifestó Matiz.

La líder regional cuestionó la gestión del gobierno de Gustavo Petro e hizo un llamado a priorizar la búsqueda de soluciones técnicas y el equilibrio entre lo social y lo económico. “Necesitamos menos violencia política y más decisiones serias y técnicas que den equilibrio entre las necesidades sociales y la realidad económica”.

Mientras tanto, las centrales obreras del departamento se mantienen a la espera de la definición oficial de la fecha y la hora para una posible convocatoria a un paro nacional.

La respuesta de Petro a la gobenadora de Tolima - crédito @petrogustavo/X

En respuesta, el jefe de Estado utilizó la misma red social para defender las manifestaciones: “Que se manifieste el pueblo no es odio, es libertad”.

El rifirrafe entre Petro y la gobernadora de Tolima<b> </b>

Adriana Magali Matiz, mandataria seccional, al parecer fue víctima de un nuevo desplante por parte del presidente de la República, que la habría ninguneado en el acto de entrega de tierras a campesinos ocurrido en el municipio de Chaparral - crédito suministrado a Infobae Colombia

El presidente Gustavo Petro y la gobernadora Adriana Matiz coincidieron en un acto público en Chaparral, Tolima, donde se entregaron más de 82.000 hectáreas de tierra. En plena ceremonia, Matiz decidió retirarse antes de que el presidente iniciara su intervención, lo que quedó registrado en un video viral que circuló en redes sociales.

La mandataria regional dijo que pensó que tendría la oportunidad de dirigirse a la audiencia, tras ver que otros funcionarios locales y miembros de la comunidad habían hablado previamente. Al no recibir ese espacio, optó por marcharse. “Aquí no hay espacio para la voz de los territorios, yo no tengo nada que hacer aquí, yo soy como convidada de piedra”, recordó Matiz en entrevista con Semana sobre ese momento.

Según dijo, le comunicó directamente al mandatario su decisión de retirarse. “Voy y le digo al señor presidente que me retiraba del evento, él no me contestó nada”, detalló en la entrevista. Las imágenes difundidas mostraron a Petro guardando silencio ante el comentario de la gobernadora, que abandonó la tarima poco después.