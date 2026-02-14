Colombia

El auxilio de transporte sigue intacto la suspensión del salario mínimo 2026

El Consejo de Estado suspendió el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026, pero el auxilio de transporte por 249.095 pesos sigue vigente para los trabajadores que reciben hasta dos salarios mínimos

Salario mínimo 2026: qué pasará
Salario mínimo 2026: qué pasará con el auxilio de transporte - crédito Visuales IA

Durante la jornada del 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto que establecía el salario mínimo para 2026 en Colombia.

Dicha medida ha generado incertidumbre en cuanto a los pagos del mes de febrero, en especial por la cercanía de la primera quincena.

De hecho, el presidente Gustavo Petro se sumó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para exigir que los pagos no sean modificados hasta que el Consejo de Estado evalúe la justificación del decreto transitorio que debe presentar el Gobierno.

En ese orden de ideas, legalmente, el auxilio de transporte por 249.095 pesos mensuales continúa aplicándose a quienes devengan hasta dos salarios mínimos legales.

Fuentes judiciales informaron a El Tiempo que la decisión judicial, adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, afecta únicamente al Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo en 1′750.905 pesos.

El ministro Antonio Sanguino aseguró
El ministro Antonio Sanguino aseguró los empresarios deben pagar el salario decretado a sus empleados - crédito Colprensa

No se pronunció sobre el Decreto 1470 de 2025, que determinó el valor del auxilio de transporte ni sobre su aplicación, por lo que este beneficio sigue vigente mientras el Gobierno expide una nueva norma transitoria. Incluso, el alto tribunal dejó claro que la medida cautelar no afecta el decreto específico del auxilio de transporte.

En ese sentido, el auxilio de transporte es considerado una prestación legal no salarial, destinada a mitigar los costos de desplazamiento diario de los trabajadores.

Por ahora, el proceso judicial continuará hasta que el Consejo de Estado emita una sentencia definitiva sobre la legalidad del incremento salarial del 23%.

Mientras tan escenario ocurre, el auxilio de transporte permanecerá en 249.095 pesos para quienes reciban hasta dos veces el salario mínimo legal mensual vigente, tal como lo estipula la normativa actual.

Funcionarios y dirigentes afines a
Funcionarios y dirigentes afines a Gustavo Petro consideran la suspensión como una oportunidad para promover la necesidad de reformas estructurales en Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Existe una paradoja jurídica: si el Gobierno reduce el salario mínimo mediante el decreto transitorio que debe expedir en los próximos días, aumentaría el número de trabajadores beneficiados con el auxilio de transporte o el auxilio de conectividad, según el caso.

El presidente Gustavo Petro anunció que el Ejecutivo expedirá en breve una norma para fijar un salario mínimo transitorio, en cumplimiento de la orden judicial. Hasta que se publique esa nueva disposición, el salario mínimo fijado en diciembre y el auxilio de transporte establecido en el Decreto 1470 continúan como referencia legal.

Gustavo Petro mostró cifra de cuánto debería ser el salario mínimo

El presidente Gustavo Petro afirmó que el “salario mínimo vital” en Colombia debería situarse en 2.155.000 pesos mensuales para que la población pueda vivir cómodamente, una cifra que supera significativamente el monto actual.

La declaración se produjo tras la decisión del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto presidencial que fijaba un aumento del salario mínimo legal de 23,78% para 2026 y ordenó al Gobierno emitir una nueva regulación acorde a los criterios técnicos y constitucionales.

Esta directriz mantiene en revisión el incremento salarial propuesto hasta que se dicte una sentencia definitiva. Mientras tanto, el Ejecutivo nacional dispone de ocho días para expedir un decreto alternativo que aplique un porcentaje transitorio de ajuste, conforme a la Ley 278 de 1996 y los parámetros establecidos por la jurisprudencia y la legislación económica del país. Este valor tendrá vigencia provisional durante el tiempo que dure el proceso judicial.

El jefe de Estado precisó
El jefe de Estado precisó que el ajuste del salario mínimo vital decretado se mantiene hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro expresó en sus redes sociales que el valor sugerido para el salario mínimo responde a la necesidad de adecuarlo al nivel de productividad nacional alcanzado en las últimas dos décadas. Petro señaló que, desde 2002, las tasas de productividad laboral y el salario real han evolucionado de forma separada, privilegiando la productividad y no el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según el mandatario, este desfase contradice el fallo de la Corte Constitucional C-187 de 1999, que establece la integración de ambos criterios para determinar el ingreso mínimo legal. En su mensaje, Petro fue enfático: “Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales”.

El jefe de Estado subrayó que el ajuste establecido en su decreto sigue vigente hasta que la Presidencia expida el nuevo acto transitorio solicitado por el Consejo de Estado. Ajustes normativos y diálogo social Petro se comprometió públicamente a acatar el fallo judicial y a actuar conforme a los principios de la Constitución Política de 1991.

