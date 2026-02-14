Colpensiones confirma ajuste de mesadas en 2026 y fija nuevo monto mínimo de $1.750.905

- crédito Uniandes

Colpensiones anunció ajustes en las mesadas pensionales para 2026 tras el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional. La entidad detalló cómo se aplicará el aumento, cuáles prestaciones se reajustan con base en el salario mínimo y cuáles lo hacen conforme al índice de precios al consumidor, además de precisar los porcentajes de descuento por aportes a salud.

De acuerdo con información divulgada por Semana, la administradora pública explicó que los afiliados pueden consultar el valor de su mesada y los descuentos correspondientes para verificar posibles inconsistencias y solicitar correcciones si es necesario. La entidad reiteró que dispone de mecanismos para revisar los registros asociados a cada pensionado.

Las pensiones que en 2025 correspondían a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente se incrementan en 2026 en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo. En consecuencia, estas mesadas quedan ajustadas al valor vigente para 2026, es decir, $1.750.905, garantizando que ninguna pensión esté por debajo de este monto, señaló la entidad en un pronunciamiento oficial.

El ajuste impacta a los pensionados cuyas mesadas equivalían a un salario mínimo mensual legal vigente en 2025, quienes verán reflejado el incremento bajo el mismo porcentaje definido por el Ejecutivo. La cifra establecida para 2026 quedó fijada en $1.750.905, monto que opera como piso para estas prestaciones.

Colpensiones también indicó que el 60,8 % de las prestaciones que administra se reajustan con base en el salario mínimo, mientras que el 39,2 % restante se incrementa conforme al IPC. Este esquema de actualización aplica a las distintas modalidades reconocidas por la entidad: pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia.

La entidad precisó además los porcentajes que se aplican a los descuentos por concepto de salud, los cuales continúan bajo el mismo modelo implementado en años anteriores. Estos aportes varían según el valor de la mesada que recibe cada pensionado.

“Los descuentos por aportes a salud se mantienen diferenciados según el valor de la mesada: 4 % para quienes reciben un salario mínimo; 10 % para quienes devengan más de uno y hasta tres salarios mínimos; y un 12 % para mesadas superiores a tres salarios mínimos”, señaló Colpensiones.

En relación con las mesadas adicionales, el fondo explicó cómo se aplicarán los incrementos correspondientes en 2026. Las denominadas mesada 13 y mesada 14 también serán objeto de reajuste conforme a las reglas vigentes para la mesada ordinaria, siempre que el pensionado cumpla las condiciones previstas.

“Las mesadas adicionales, conocidas como mesada 13 y mesada 14, también se reajustan con el incremento correspondiente del año, según las mismas reglas aplicables a la mesada ordinaria. Es importante recordar que la mesada 14 solo aplica en algunos casos de pensionados”, destacó el fondo de pensiones.

Colpensiones informó que las personas que reciben estas mesadas adicionales son notificadas a comienzos de cada año a través de los canales oficiales de contacto. De esta manera, los beneficiarios pueden conocer con anticipación el valor actualizado y las fechas correspondientes.

Los pensionados tienen la posibilidad de verificar el aumento reflejado en su comprobante de pago desde enero de 2026. La consulta puede realizarse a través de los certificados disponibles en el portal web de la entidad y en los Puntos de Atención al Ciudadano, donde también se brinda orientación sobre los valores consignados.

En el contexto actual, la entidad recordó que administra las mesadas de miles de usuarios en el país y que mantiene habilitados sus canales para resolver inquietudes relacionadas con el reajuste, los descuentos aplicados y la liquidación de cada prestación. Asimismo, reiteró que los afiliados pueden revisar periódicamente su información para confirmar que los valores consignados correspondan a lo establecido para 2026.

Este año, alrededor de 120.000 colombianos, en su mayoría de altos ingresos y con más de diez años pendientes para la jubilación, se trasladaron a Colpensiones, según se indicó en la información conocida. Con estos movimientos, la entidad continúa gestionando el reconocimiento y pago de mesadas bajo las condiciones y parámetros definidos por la normativa vigente.