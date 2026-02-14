Bogotá aseguró ser la primera del mundo en combatir con un modelo combinado el principal virus respiratorio en bebés: así puede acceder a la vacuna

Descubra cómo Bogotá está revolucionando la vacunación infantil con su nuevo plan contra el VSR. Con más de 13,000 madres vacunadas y la llegada de anticuerpos monoclonales, la ciudad toma medidas autónomas para salvaguardar la vida de sus habitantes más vulnerables- crédito Cuenta de X

Bogotá puso en marcha una estrategia híbrida de inmunización contra el virus sincitial respiratorio (VSR) tras la llegada de 3.800 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevimab (Beyfortus®), adquirido con recursos propios y mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la ciudad se convierte en “la primera en el mundo” en implementar de forma autónoma este modelo combinado para proteger a recién nacidos.

Según la Secretaría de Salud, la estrategia busca reducir hospitalizaciones y complicaciones asociadas al VSR, principal causa de infecciones respiratorias graves en menores de cinco años.

En un video publicado en su cuenta de X, Galán explicó que la estrategia híbrida combina dos componentes. El primero es la vacunación de mujeres gestantes. “Desde noviembre del año pasado a hoy hemos vacunado a 13.000 madres gestantes. Esto permite que produzcan los anticuerpos que además protegen a los bebés durante el embarazo”, afirmó.

El segundo componente es la aplicación directa del anticuerpo monoclonal en recién nacidos priorizados. “Hoy llegaron a Bogotá 3.800 dosis de anticuerpo monoclonal. Lo compramos con fondos propios y a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Este anticuerpo se le da al niño directamente y lo protege inmediatamente”, explicó el mandatario.

El nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que, a diferencia de las vacunas tradicionales, ya contiene los anticuerpos formados y brinda protección inmediata al recién nacido. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, su uso está dirigido a bebés prematuros entre las semanas 33 y 35 que no cumplan criterios para recibir palivizumab, así como a recién nacidos desde la semana 36 cuyas madres no accedieron a la vacunación o no se vincularon oportunamente al programa.

También se priorizarán casos especiales, incluidos hijos de madres con inmunosupresión, recién nacidos sometidos a bypass cardiopulmonar o exanguinotransfusión, y menores con condiciones de alto riesgo como displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas con inestabilidad hemodinámica, hipertensión pulmonar grave, fibrosis quística con compromiso respiratorio severo o síndrome de Down con cardiopatía compleja significativa.

El secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, respaldó la afirmación del alcalde y sostuvo en su cuenta de X que Bogotá es la “primera ciudad del mundo que de manera autónoma implementa estrategia híbrida contra VSR”, al combinar vacunación en gestantes y anticuerpo monoclonal en bebés con condiciones especiales.

Sin embargo, aunque el Distrito subraya el carácter pionero de la iniciativa en términos de autonomía local y financiación propia, experiencias similares ya han sido desarrolladas en otros países.

En 2023 y 2024, comunidades autónomas de España como Murcia, Madrid y Cataluña implementaron campañas masivas con nirsevimab como parte de una estrategia combinada de protección frente al VSR. En 2024, Argentina incluyó la vacuna materna contra el virus sincitial respiratorio de manera universal y obligatoria en su calendario nacional, protegiendo a miles de bebés desde el embarazo.

Ese mismo año, Chile desarrolló una de las campañas de inmunización con anticuerpos monoclonales más amplias de la región, con resultados destacados en la reducción de hospitalizaciones.

La diferencia radica en que Bogotá decidió implementar y financiar directamente el modelo desde el nivel local, sin que haga parte de una política nacional previa.

“Bogotá está apostándole a esto porque entiende lo que significa para los niños”, afirmó Galán, quien además invitó al Gobierno Nacional a replicar la estrategia en todo el país para ampliar la protección frente al virus sincitial respiratorio.

La administración distrital comenzará la distribución del biológico a través de las Subredes Integradas de Atención en Salud y la EPS Compensar , con el objetivo de proteger de manera inmediata a los recién nacidos más vulnerables de la ciudad.