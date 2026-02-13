Colombia

Este será el impacto económico del concierto de Shakira en Copacabana: se disparó en un 60% la búsqueda de hospedaje en Brasil

La colombiana llegará a la playa brasileña en mayo del 2026 para presentar un show que ha despertado el interés de millones de asistentes que se programan para ver a la estrella del pop gratis

Guardar
La barranquillera proyecta un impacto
La barranquillera proyecta un impacto económico con su concierto en la playa de Copacabana - crédito Shakira

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el próximo 2 de mayo. La noticia fue confirmada primero por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, quien anunció el evento a través de sus redes sociales y compartió un video de la artista interpretando Whenever, Wherever.

De esta manera se despejan los rumores sobre la presencia de una figura internacional en el tradicional ciclo de conciertos “Todo mundo no Rio”, que cada año reúne a miles de personas en uno de los escenarios más emblemáticos de Brasil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El espectáculo de Shakira se suma a la lista de presentaciones históricas en Copacabana, donde Madonna y Lady Gaga fueron protagonistas en años anteriores, consolidando el evento como uno de los festivales gratuitos más importantes de la ciudad.

Según informó el medio brasileño O Globo, “Shakira será la principal atracción del megashow “Todo mundo no Rio” en la playa de Copacabana, el 2 de mayo", confirmando la participación de la artista colombiana en la primera semana de mayo.

La confirmación del show generó una ola de impacto en redes sociales y búsquedas de hospedaje en la ciudad por los fans interesados en ver a la colombiana en la playa de Copacabana.

Shakira prevé reunir a 2
Shakira prevé reunir a 2 millones de personas en Copacabana; tras el anuncio, las búsquedas de hoteles subieron 60% y se estima un impacto económico de 600 millones de reales crédito @Shakira / Instagram

Se trata de un espectáculo apoteósico en la playa de Copacabana el próximo 2 de mayo, donde se espera una asistencia récord de 2 millones de personas. El impacto del anuncio ha sido inmediato; en menos de una hora, las búsquedas de hoteles en la zona aumentaron un 60% en Google, detalló el equipo de la cantante.

Se estima que la visita de la intérprete de “Soltera” a Río de Janeiro generará un impacto económico de alrededor de $600 millones de reales brasileños, que corresponde a más de 400 mil millones de pesos colombianos, con la llegada de más de 500,000 turistas a la ciudad, reveló el equipo de Shakira.

Shakira confirmó concierto gratuito en Copacabana y promete “el show más soñado de mi vida” en Río de Janeiro

Shakira confirmó oficialmente su esperado concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, a través de un mensaje dirigido a sus seguidores en Brasil.

La noticia puso fin a semanas de rumores y especulaciones sobre la presencia de la artista en el emblemático evento “Todo Mundo No Rio”, que cada año reúne a multitudes en la capital carioca.

La barranquillera se dirigió en portugués a su fanaticada en el país sudamericano, donde se presentará el 2 de mayo - crédito @shakira/Instagram

La propia Shakira anunció el show con un video en su cuenta de Instagram, donde saludó a su audiencia en portugués y expresó la emoción que le genera este regreso a Brasil. “Tengo el anuncio más grande para hacer. ¡Voy a presentarme en el show más grande del planeta, ¡Copacabana, baby!” exclamó en inglés, antes de dirigirse directamente a sus fans brasileños: “Brasil, voy a estar con ustedes muy pronto, en mayo, en el concierto más soñado de mi vida. ¡Dios mío!, vamos a disfrutar muchísimo. Los extraño tanto, pero pronto estaré en Río, en la playa de Copacabana. ¡Copacabana, uhuh! Muchísimas gracias. Un beso muy grande y te amo, Brasil. Te amo”.

Shakira se convertirá en la primera artista colombiana en encabezar este evento, regresando a Brasil después de iniciar allí su gira mundial Las mujeres ya no lloran en 2025, donde ya había generado gran expectativa en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo.

El anuncio de la cantante tomó fuerza luego de que el alcalde de Río, Eduardo Paes, jugara al misterio en redes sociales y sugiriera otros nombres como posibles protagonistas del evento, aunque los organizadores afirmaron que la prioridad siempre fue Shakira y calificaron los mensajes previos del mandatario como simples bromas.

La artista regresará a Brasil
La artista regresará a Brasil tras el éxito de su gira “Las mujeres ya no lloran”, que inició en ese país en 2025 - crédito EFE/ Rodrigo Sura)

En paralelo a la confirmación de Copacabana, Shakira continúa sumando fechas a su gira internacional. En lo que va del año, ha realizado dos conciertos en El Salvador y prepara tres más en México, donde alcanzará un récord de presentaciones en el estadio GNP Seguros. Además, tiene cuatro fechas programadas en Oriente Medio, entre ellas su participación en el OffLimits Music Festival de Abu Dabi y en el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1, consolidando su agenda como una de las más activas y demandadas del panorama musical global.

Temas Relacionados

ShakiraHoteles en BrasilCopacabanaConcierto de Shakira en Río de JaneiroColombia-EntretenimientoRío de Janeiro

Más Noticias

Isabella Ladera está embarazada: cómo confirmó la noticia y los detalles del padre de su segundo hijo

La modelo venezolana y su actual pareja sorprendieron a sus fans al compartir unas emotivas fotos con ecografías y mensajes románticos, dejando claro que están viviendo uno de los momentos más felices de su historia juntos

Isabella Ladera está embarazada: cómo

Por celebración de San Valentín, Fabiou, el joven que se hizo célebre por pegajosa canción en redes sociales, ahora cobra por saludos personalizados

El también emprendedor y creador de contenido aclaró que las grabaciones no son publicidad y contó cuánto cuestan

Por celebración de San Valentín,

Cruce de carteles entre Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo en debate previo a las consultas de marzo: “Los mosqueteros del mal”

La candidata a la Presidencia pidió a los colombianos no votar por continuar el proyecto político del actual Gobierno

Cruce de carteles entre Vicky

Concierto de BTS en Colombia se podrá ver en vivo: cuándo, cómo y otros detalles

Los seguidores de la banda de K-Pop podrán vivir la emoción de la gira mundial desde la pantalla grande, con funciones en varias ciudades y la oportunidad de sintonizar los shows en tiempo real

Concierto de BTS en Colombia

Al ritmo de Karol G, secretario de Economía de México compartió resultados de la reunión con la ministra de Comercio de Colombia

Marcelo Ebrard, el funcionario que asumió el cargo a inicios de febrero, no ocultó su admiración por la artista colombiana y aprovechó el encuentro con la jefe de cartera Diana Morales para estrechar lazos con reguetón de fondo

Al ritmo de Karol G,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera, ex de Beéle,

Isabella Ladera, ex de Beéle, está embarazada: así confirmó la noticia y los detalles del padre de su segundo hijo

Concierto de BTS en Colombia se podrá ver en vivo: cuándo, cómo y otros detalles

Ellas son las mujeres colombianas con más seguidores en Instagram: tienen algo en común

Johanna Fadul pidió que aquen a Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: “Es un resentido”

Karol G enseñó español a Ciara: crecen especulaciones sobre una colaboración de la colombiana con la cantante estadounidense

Deportes

Werder Bremen vs. Bayern Múnich:

Werder Bremen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 22 de la Bundesliga

La ‘Luchocam’, la nueva tendencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich: así se ve un partido de la estrella de la selección Colombia

Leyenda de la MLS y de la selección de Estados Unidos halagó a James Rodríguez tras llegar al Minnesota United: “Entre los más talentosos del mundo”

Brayan Ceballos ya no llegará a Santa Fe: estos fueron los problemas financieros que tumbaron el acuerdo

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero