Este será el impacto económico del concierto de Shakira en Copacabana: se disparó en un 60% la búsqueda de hospedaje en Brasil

La barranquillera proyecta un impacto económico con su concierto en la playa de Copacabana

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el próximo 2 de mayo. La noticia fue confirmada primero por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, quien anunció el evento a través de sus redes sociales y compartió un video de la artista interpretando Whenever, Wherever.

De esta manera se despejan los rumores sobre la presencia de una figura internacional en el tradicional ciclo de conciertos “Todo mundo no Rio”, que cada año reúne a miles de personas en uno de los escenarios más emblemáticos de Brasil.

El espectáculo de Shakira se suma a la lista de presentaciones históricas en Copacabana, donde Madonna y Lady Gaga fueron protagonistas en años anteriores, consolidando el evento como uno de los festivales gratuitos más importantes de la ciudad.

Según informó el medio brasileño O Globo, “Shakira será la principal atracción del megashow “Todo mundo no Rio” en la playa de Copacabana, el 2 de mayo", confirmando la participación de la artista colombiana en la primera semana de mayo.

La confirmación del show generó una ola de impacto en redes sociales y búsquedas de hospedaje en la ciudad por los fans interesados en ver a la colombiana en la playa de Copacabana.

Shakira prevé reunir a 2 millones de personas en Copacabana; tras el anuncio, las búsquedas de hoteles subieron 60% y se estima un impacto económico de 600 millones de reales crédito @Shakira / Instagram

Se trata de un espectáculo apoteósico en la playa de Copacabana el próximo 2 de mayo, donde se espera una asistencia récord de 2 millones de personas. El impacto del anuncio ha sido inmediato; en menos de una hora, las búsquedas de hoteles en la zona aumentaron un 60% en Google, detalló el equipo de la cantante.

Se estima que la visita de la intérprete de “Soltera” a Río de Janeiro generará un impacto económico de alrededor de $600 millones de reales brasileños, que corresponde a más de 400 mil millones de pesos colombianos, con la llegada de más de 500,000 turistas a la ciudad, reveló el equipo de Shakira.

Shakira confirmó oficialmente su esperado concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, a través de un mensaje dirigido a sus seguidores en Brasil.

La noticia puso fin a semanas de rumores y especulaciones sobre la presencia de la artista en el emblemático evento “Todo Mundo No Rio”, que cada año reúne a multitudes en la capital carioca.

La barranquillera se dirigió en portugués a su fanaticada en el país sudamericano, donde se presentará el 2 de mayo - crédito @shakira/Instagram

La propia Shakira anunció el show con un video en su cuenta de Instagram, donde saludó a su audiencia en portugués y expresó la emoción que le genera este regreso a Brasil. “Tengo el anuncio más grande para hacer. ¡Voy a presentarme en el show más grande del planeta, ¡Copacabana, baby!” exclamó en inglés, antes de dirigirse directamente a sus fans brasileños: “Brasil, voy a estar con ustedes muy pronto, en mayo, en el concierto más soñado de mi vida. ¡Dios mío!, vamos a disfrutar muchísimo. Los extraño tanto, pero pronto estaré en Río, en la playa de Copacabana. ¡Copacabana, uhuh! Muchísimas gracias. Un beso muy grande y te amo, Brasil. Te amo”.

Shakira se convertirá en la primera artista colombiana en encabezar este evento, regresando a Brasil después de iniciar allí su gira mundial Las mujeres ya no lloran en 2025, donde ya había generado gran expectativa en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo.

El anuncio de la cantante tomó fuerza luego de que el alcalde de Río, Eduardo Paes, jugara al misterio en redes sociales y sugiriera otros nombres como posibles protagonistas del evento, aunque los organizadores afirmaron que la prioridad siempre fue Shakira y calificaron los mensajes previos del mandatario como simples bromas.

La artista regresará a Brasil tras el éxito de su gira “Las mujeres ya no lloran”, que inició en ese país en 2025 - crédito EFE/ Rodrigo Sura)

En paralelo a la confirmación de Copacabana, Shakira continúa sumando fechas a su gira internacional. En lo que va del año, ha realizado dos conciertos en El Salvador y prepara tres más en México, donde alcanzará un récord de presentaciones en el estadio GNP Seguros. Además, tiene cuatro fechas programadas en Oriente Medio, entre ellas su participación en el OffLimits Music Festival de Abu Dabi y en el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1, consolidando su agenda como una de las más activas y demandadas del panorama musical global.