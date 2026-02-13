Colombia

Isabella Ladera, ex de Beéle, está embarazada: así confirmó la noticia y los detalles del padre de su segundo hijo

La modelo venezolana y su actual pareja sorprendieron a sus fans al compartir unas emotivas fotos con ecografías y mensajes románticos, dejando claro que están viviendo uno de los momentos más felices de su historia juntos

Isabella Ladera y Hugo García
Isabella Ladera y Hugo García derriten las redes con el anuncio de su embarazo en la playa - crédito Isabellaladera/ Instagram

Isabella Ladera, reconocida modelo e influencer venezolana, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su actual pareja, Hugo García, una figura popular de la televisión peruana.

La noticia acaparó la atención de internet tras una publicación en la cuenta de Instagram de Ladera, en la que se la ve junto a García en la playa, mostrando unas ecografías que confirmaron que están en la dulce espera, mientras ambos lucen atuendos combinados y comparten un abrazo que evidenció la intimidad y emoción del momento.

El anuncio reavivó el interés por la vida personal de Ladera, la cual ya es madre de una niña de cinco años, fruto de su vínculo con el influencer Isander Pérez.

La imagen que está siendo tendencia en las redes sociales estuvo acompañada de un mensaje significativo: “mitad tuya, mitad mía❤️ nuestro”, escribió la pareja, confirmando lo enamorados que están y que están construyendo más que una relación mediática juntos.

La tierna declaración de Isabella
La tierna declaración de Isabella Ladera y Hugo García que emociona a Instagram: esperan su primer hijo en pareja - crédito @isabella.ladera/IG

Tan pronto la pareja hizo el anuncio de su embarazo, varias personalidades del entretenimiento salieron a felicitarlos y dejar comentarios de cariño. Como por ejemplo Ignacio Baladán, el esposo de La Segura, que escribió: “Se viene se viene el primo de lucaaaaa❤️❤️❤️❤️❤️ felicitaciones”, mientras que la propia Natalia Segura les dejó unas palabras de felicitaciones.

Por su parte, Greeicy Rendón reaccionó: “Muchas cosas lindas para ese ser y el combo lindo que se forma con su llegada. Bendiciones”.

Desde septiembre de 2025, Hugo García e Isabella Ladera comenzaron a compartir publicaciones juntos en sus respectivas redes, lo que generó especulaciones sobre el inicio de una relación sentimental. El punto de inflexión llegó con un comentario de García en una publicación reciente de la venezolana: “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, frase que consolidó la percepción de apoyo y cariño en la pareja, pues le expresó lo que sentía por ella justo cuando estaba atravesando por la polémica separación que tuvo con el cantante Beéle.

La difusión no consentida de un video íntimo protagonizado por Isabella Ladera y el cantante Beéle causó todo un debate sobre la privacidad digital de las figuras públicas y el peruano Hugo García se consolidó como su principal apoyo frente al impacto mediático.

Isabella Ladera y Hugo García
Isabella Ladera y Hugo García comparten la llegada de su bebé - crédito redes sociales

El respaldo de García en ese momento reforzó el vínculo afectivo entre ambos y también fue celebrado en plataformas digitales por la madurez y lealtad exhibidas en un contexto de exposición involuntaria y crisis personal para Ladera.

Tras la viralización del material, Hugo García recurrió a su cuenta de Instagram para expresar públicamente su solidaridad. Seguidores y seguidoras de Ladera elogiaron la actitud de García y resaltaron su categoría de “caballero”. Entre los numerosos mensajes de apoyo destacaron frases como “Un caballero apoyando a la mujer que quiere”, y “Ese es un hombre hermoso, mi Hugo. Así mismo, apóyala.”. Sin embargo, también hubo usuarios irónicos que pusieron en duda la autenticidad del gesto o bromearon con la situación.

Quién es Hugo García el papá del segundo hijo que tendrá Isabella Ladera

Hugo García se hizo conocido principalmente por su participación en realities de competencia y campañas de modelaje en Perú. Es célebre por su estilo de vida saludable, su afinidad por los deportes y los viajes, así como por mantener una relación cercana con sus seguidores en Instagram, donde supera los tres millones de seguidores.

Su figura cobró un renovado protagonismo público tras el episodio con Isabella y el video íntimo junto a Beéle, es reconocido por su trabajo como modelo y su pasión por los viajes, el peruano ha compartido en sus redes sociales distintas imágenes de sus recorridos por países de Latinoamérica.

Su relación sentimental con Ladera se conoció tras un viaje conjunto a Miami el 17 de agosto, donde asistieron a la inauguración del negocio de la influencer, un evento que avivó las especulaciones después de que ambos fueran fotografiados en un abrazo.

Antes de iniciar su vínculo actual, García había concluido una relación con Alessia Rovengo. Actualmente, la consolidación de su pareja con Ladera y las muestras públicas de apoyo han fortalecido su presencia en redes y ampliado el interés sobre su vida personal.

