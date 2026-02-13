Colombia

Dian desplegará más de 140 funcionarios en el Carnaval de Barranquilla y pondrá la lupa sobre restaurantes, hoteles y conciertos

La autoridad tributaria anunció un plan especial de fiscalización durante las fiestas, con controles a facturación electrónica, IVA, espectáculos públicos y mercancías como licores y cigarrillos para frenar la evasión y el contrabando

El operativo especial de la Dian se extiende desde la precarnaval hasta el 17 de febrero en puntos estratégicos de la ciudad - crédito Alcaldia de Barranquilla

En medio del bullicio, los conciertos multitudinarios y las calles colmadas de turistas, la Dian también hará presencia en el Carnaval de Barranquilla. Mientras la ciudad se prepara para los días más intensos de la fiesta, la autoridad tributaria anunció un plan especial de control que acompañará la dinámica comercial hasta el 17 de febrero.

El operativo no es menor. Más de 140 funcionarios estarán desplegados desde la etapa de precarnavales en distintos puntos estratégicos, con tareas de fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria. La idea, según la entidad, es vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en uno de los eventos culturales con mayor impacto económico del país.

La Dian despliega más de 140 funcionarios para control tributario, aduanero y cambiario en el Carnaval de Barranquilla - crédito X

Las acciones se concentrarán especialmente en sectores que durante estas fechas registran un aumento significativo en ventas, tales como gastronomía, hotelería y entretenimiento. Restaurantes llenos, hoteles a máxima ocupación y una agenda ininterrumpida de espectáculos convierten al carnaval en un motor económico clave para Barranquilla y la región Caribe, dinamizando empleo, comercio formal y actividades culturales locales.

En ese contexto, “La Dian verificará el cumplimiento de obligaciones tributarias, con énfasis en la correcta expedición de la facturación electrónica, el control de inventarios y el pago de tributos nacionales como el IVA, el Impuesto al Consumo y el impuesto sobre la renta”, explicaron desde la entidad. Las visitas incluirán tanto establecimientos de comercio como conciertos masivos y otros eventos de alta concurrencia.

El objetivo, de acuerdo con el comunicado oficial, es “garantizar la legalidad y proteger los recursos del país” en un escenario donde el flujo de transacciones se incrementa de forma considerable. La entidad busca, además, promover condiciones de equidad para los empresarios que cumplen con la normativa vigente y que compiten en un mercado especialmente dinámico durante estas semanas.

La Dian refuerza la supervisión del recaudo de la contribución parafiscal en espectáculos públicos de las artes escénicas - crédito Dian

Otro frente clave será la supervisión del recaudo de la contribución parafiscal a los espectáculos públicos de las artes escénicas. Dado que la programación cultural del carnaval incluye numerosos conciertos y presentaciones artísticas, este componente adquiere especial relevancia. La Dian reiteró el llamado a comerciantes y organizadores para que se sumen activamente a la cultura de la legalidad y cumplan con sus obligaciones tributarias.

En materia aduanera, el plan contempla 15 acciones operativas adicionales. Estas incluyen visitas a establecimientos y la instalación de puestos de control en puntos estratégicos de la ciudad. La atención estará puesta en verificar la legal introducción y comercialización de mercancías, particularmente en productos de alta circulación durante las fiestas, como licores y cigarrillos.

“Estas labores se desarrollarán de forma articulada con la Subsecretaría de Rentas Departamentales de la Gobernación del Atlántico y el control conjunto busca combatir el contrabando y proteger la estabilidad financiera, evitando la comercialización de productos ilegales que afectan tanto al recaudo como a los empresarios que cumplen con la normativa vigente”, resaltaron en la Dian.

El operativo cuenta con apoyo de la Gobernación del Atlántico y la Subsecretaría de Rentas para combatir el contrabando de licores y cigarrillos - crédito Policía Valle

El refuerzo institucional coincide con el reconocimiento del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y con su peso económico para la ciudad. Cada edición moviliza miles de visitantes, activa cadenas de suministro y dinamiza sectores que dependen en buena medida de estas fechas para cerrar el año con buenos resultados.

Para la entidad tributaria, acompañar esta actividad comercial no implica interferir con la celebración. El propósito es equilibrar el desarrollo normal de la fiesta con el cumplimiento de las normas fiscales, evitando prácticas que puedan distorsionar la competencia o afectar el recaudo público. Con este despliegue, la autoridad cerró señalando que “ratifica su compromiso de frenar el comercio ilícito y fortalecer la presencia del Estado en las regiones, aprovechando escenarios de alta actividad económica para reforzar el control y la fiscalización”.

