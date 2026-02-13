Colombia

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Las historias que viven miles de menores de edad reflejan cómo la crisis social y los vacíos de poder impulsan esta acción ilegal

El uso de redes sociales
El uso de redes sociales y engaños ha cambiado las reglas del reclutamiento - crédito Colprensa

El reclutamiento de menores en Colombia por parte de grupos armados ha experimentado un crecimiento alarmante que no da tregua, según advirtió el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

En los últimos cinco años, los casos verificados aumentaron en un 300%, mientras los factores que alimentan la violencia, como la pobreza y la escasez de oportunidades, siguen extendiendo el riesgo a decenas de miles de niños y niñas.

Lejos de disminuir tras la firma del histórico Acuerdo de Paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la amenaza se mantiene vigente y se agrava, con un promedio de un niño o niña reclutado cada 20 horas, de acuerdo con el informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados correspondiente a 2024.

Los más vulnerables están en
Los más vulnerables están en riesgo permanente en las diferentes regiones del país - crédito Colprensa

Uno de los ejemplos de la magnitud de este delito se demostró en noviembre con la muerte de siete menores durante un bombardeo militar contra disidencias de las Farc. De acuerdo con Unicef, tras el inicio del gobierno de Gustavo Petro se suspendieron los bombardeos cuando existía sospecha de presencia de niños en campamentos ilegales.

Sin embargo, la estrategia se modificó posteriormente y estas acciones fueron nuevamente autorizadas. Según expresó Elizabeth Dickinson, analista senior de International Crisis Group, a The Associated Press, los grupos armados emplean a los menores como escudos, situándolos cerca de los comandantes más influyentes para impedir operativos militares, ya que “los primeros muertos van a ser los niños”.

El deterioro queda confirmado en las cifras: mientras que en 2020 Naciones Unidas documentó 116 casos de reclutamiento, para 2024 la cifra saltó a 453, con un registro oficial que, advierte Unicef, está subestimado ya que muchas familias prefieren no denunciar por temor a represalias.

El impacto sobre las víctimas alcanza dimensiones devastadoras: “Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirles toda la vida”, declaró Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

¿Por qué incrementó el reclutamiento de menores?

El vacío territorial dejado tras la desmovilización de las Farc fue rápidamente ocupado por otros actores armados, incluidas disidencias y bandas que se disputan el control de economías ilegales. El gobierno colombiano acusa a la estructura de Iván Mordisco, principal disidencia de las Farc, de mantener filas compuestas en un 37% por menores.

La metodología de reclutamiento es aún más sofisticada e incluye el uso intensivo de redes sociales y tácticas de engaño, según corroboró la ONU y documentó el informe “Menores en el frente de batalla: detener el reclutamiento infantil en Colombia”, generado por International Crisis Group.

Las iniciativas para proteger a
Las iniciativas para proteger a la infancia aún enfrentan enormes retos - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Según explicó Dickinson a The Associated Press, una de las modalidades recurre a reclutadores independientes ajenos a los grupos armados, que venden a los menores al mejor postor: “Me describieron que una niña ‘con buen cuerpo’ puede alcanzar $1 millón y un niño $500.000”.

El reclutamiento y uso de menores, además de estar prohibido por el derecho internacional, constituye una de las violaciones más graves. La situación se agrava en zonas rurales, donde convergen la pobreza, la falta de acceso a servicios sociales y la inseguridad: “Identifican niños con necesidades y se las satisfacen: si tienen hambre, les llevan con comida; si la niña está sola, la enamoran”, relató Dickinson.

La mayoría de los reclutamientos
La mayoría de los reclutamientos de menores son perpetrados por las disidencias de las Farc - crédito Colprensa

A pesar de los esfuerzos gubernamentales que buscan acuerdos con los grupos armados, la Unicef advierte que aún persisten enormes desafíos. Según Dickinson, algunos de los pactos logrados con la política de “paz total” no han llegado a implementarse mientras otros se desvanecieron tras la ruptura de negociaciones.

