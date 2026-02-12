Policía Nacional evitó la distribución de 1.700 cajas de medicamentos adulterados

El video demuestra la cantidad de medicamentos fraudulentos que pretendían ser comercializados - crédito Policía

Un operativo conjunto que se llevó a cabo en Barranquilla (Atlántico) permitió a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación interceptar un cargamento de 1.700 cajas de medicamentos adulterados, valorado en aproximadamente $200 millones.

De acuerdo con el reporte oficial que fue difundido por las autoridades locales, las estructuras criminales encargadas de este cargamento planeaban comercializar los productos durante los eventos del Carnaval de Barranquilla, que se llevará a cabo del 14 al 17 de febrero de 2026.

El decomiso impidió que miles de personas quedaran en riesgo de intoxicación o graves consecuencias médicas, ya que los productos no cumplían con los protocolos de seguridad exigidos, puesto que se trataba de imitaciones.

Las autoridades evitaron que los medicamentos fraudulentos fueran consumidos por residentes y turistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las diligencias de allanamiento y registro se realizaron en los barrios Centro y La Estrella, donde fue capturada una persona por el delito de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.

Ante esta situación se pronunció el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que reiteró lo siguiente: “Seguiremos afectando de manera directa a los grupos delincuenciales que lucran con la salud de los ciudadanos. Estas acciones reafirman nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad”, asegurando que fortalecerán los operativos en toda la región para evitar más casos como este.

La operación que se realizó durante la jornada del 11 de febrero de 2026 representa un golpe económico significativo a las finanzas de estas redes ilegales que pretenden afectar a la ciudadanía con productos no autorizados.

Por esta razón, la Policía Nacional solicitó a la ciudadanía informar cualquier hecho relacionado con la venta o distribución de medicamentos adulterados a través de las líneas de emergencia, específicamente la 123, donde pueden ser redireccionados a la dependencia correspondiente en esta y otras zonas del territorio nacional.

Estos medicamentos pueden tener efectos negativos en el cuerpo humano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Acciones de la Policía ante los delitos en época de Carnaval

La Alcaldía de Barranquilla ha intensificado una serie de campañas de seguridad y ciberseguridad con el propósito de garantizar un entorno más seguro tanto para residentes como visitantes durante las celebraciones. El despliegue de estas iniciativas no solo busca la prevención de delitos y fraudes digitales, sino la consolidación de una cultura de respeto e inclusión en los espacios públicos y comerciales, que suele verse particularmente desafiada por la magnitud de los eventos masivos.

La estrategia integral de la administración liderada por Alejandro Char incluyó la entrega de tecnología específica a los establecimientos vinculados al sector gastronómico en el turístico Gran Malecón. Se implementó la herramienta del código QR para reportar casos de violencia de género de manera inmediata, reforzando la instrucción de que: “Denunciar es un acto de valentía” y recordando que cada incidente puede ser reportado a la línea 123.

Además, los integrantes del sector recibieron capacitación sobre la protección de pertenencias de los turistas, la importancia de verificar la autenticidad de las bebidas y la utilización de parqueaderos seguros, así como la información más reciente sobre la ruta de atención ante la violencia de género y hacia las personas del sector social Lgbti+.

Las autoridades trabajan por garantizar la seguridad de la ciudadanía - crédito Alcaldía Barranquilla

La Oficina de Seguridad y Convivencia del Distrito desplegó la campaña “El Carnaval de Barranquilla 2026 se vive con seguridad”, integrando la prevención delictiva a la promoción de valores de tolerancia y respeto en los establecimientos. Estas acciones aspiran a consolidar lugares comerciales donde predominen los entornos protectores.

Otro componente central de la cruzada preventiva ha sido la campaña de ciberseguridad denominada “Aquí suena el Bando de la Ciberseguridad”, explicó la gerente TIC, Claudia Vargas. La funcionaria afirmó: “El Carnaval es para disfrutarlo completo. Por eso, desde la Gerencia TIC hacemos un llamado a activar el sentido común digital y adoptar prácticas básicas de ciberseguridad que eviten malos ratos durante la fiesta”.