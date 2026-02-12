Colombia

Policía Nacional evitó la distribución de 1.700 cajas de medicamentos adulterados

Una persona fue capturada en medio del operativo que se realizó en uno de los eventos más importantes del país

Guardar
El video demuestra la cantidad de medicamentos fraudulentos que pretendían ser comercializados - crédito Policía

Un operativo conjunto que se llevó a cabo en Barranquilla (Atlántico) permitió a la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación interceptar un cargamento de 1.700 cajas de medicamentos adulterados, valorado en aproximadamente $200 millones.

De acuerdo con el reporte oficial que fue difundido por las autoridades locales, las estructuras criminales encargadas de este cargamento planeaban comercializar los productos durante los eventos del Carnaval de Barranquilla, que se llevará a cabo del 14 al 17 de febrero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El decomiso impidió que miles de personas quedaran en riesgo de intoxicación o graves consecuencias médicas, ya que los productos no cumplían con los protocolos de seguridad exigidos, puesto que se trataba de imitaciones.

Las autoridades evitaron que los
Las autoridades evitaron que los medicamentos fraudulentos fueran consumidos por residentes y turistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las diligencias de allanamiento y registro se realizaron en los barrios Centro y La Estrella, donde fue capturada una persona por el delito de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.

Ante esta situación se pronunció el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que reiteró lo siguiente: “Seguiremos afectando de manera directa a los grupos delincuenciales que lucran con la salud de los ciudadanos. Estas acciones reafirman nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad”, asegurando que fortalecerán los operativos en toda la región para evitar más casos como este.

La operación que se realizó durante la jornada del 11 de febrero de 2026 representa un golpe económico significativo a las finanzas de estas redes ilegales que pretenden afectar a la ciudadanía con productos no autorizados.

Por esta razón, la Policía Nacional solicitó a la ciudadanía informar cualquier hecho relacionado con la venta o distribución de medicamentos adulterados a través de las líneas de emergencia, específicamente la 123, donde pueden ser redireccionados a la dependencia correspondiente en esta y otras zonas del territorio nacional.

Estos medicamentos pueden tener efectos
Estos medicamentos pueden tener efectos negativos en el cuerpo humano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Acciones de la Policía ante los delitos en época de Carnaval

La Alcaldía de Barranquilla ha intensificado una serie de campañas de seguridad y ciberseguridad con el propósito de garantizar un entorno más seguro tanto para residentes como visitantes durante las celebraciones. El despliegue de estas iniciativas no solo busca la prevención de delitos y fraudes digitales, sino la consolidación de una cultura de respeto e inclusión en los espacios públicos y comerciales, que suele verse particularmente desafiada por la magnitud de los eventos masivos.

La estrategia integral de la administración liderada por Alejandro Char incluyó la entrega de tecnología específica a los establecimientos vinculados al sector gastronómico en el turístico Gran Malecón. Se implementó la herramienta del código QR para reportar casos de violencia de género de manera inmediata, reforzando la instrucción de que: “Denunciar es un acto de valentía” y recordando que cada incidente puede ser reportado a la línea 123.

Además, los integrantes del sector recibieron capacitación sobre la protección de pertenencias de los turistas, la importancia de verificar la autenticidad de las bebidas y la utilización de parqueaderos seguros, así como la información más reciente sobre la ruta de atención ante la violencia de género y hacia las personas del sector social Lgbti+.

Las autoridades trabajan por garantizar
Las autoridades trabajan por garantizar la seguridad de la ciudadanía - crédito Alcaldía Barranquilla

La Oficina de Seguridad y Convivencia del Distrito desplegó la campaña “El Carnaval de Barranquilla 2026 se vive con seguridad”, integrando la prevención delictiva a la promoción de valores de tolerancia y respeto en los establecimientos. Estas acciones aspiran a consolidar lugares comerciales donde predominen los entornos protectores.

Otro componente central de la cruzada preventiva ha sido la campaña de ciberseguridad denominada “Aquí suena el Bando de la Ciberseguridad”, explicó la gerente TIC, Claudia Vargas. La funcionaria afirmó: “El Carnaval es para disfrutarlo completo. Por eso, desde la Gerencia TIC hacemos un llamado a activar el sentido común digital y adoptar prácticas básicas de ciberseguridad que eviten malos ratos durante la fiesta”.

Temas Relacionados

Medicamentos adulteradosBarranquillaCarnavalCarnaval de BarranquillaOperativo PolicíaColombia-Noticias

Más Noticias

Defensoría de Pueblo emitió una alerta por los riesgos en atención de salud de población privada de la libertad

El Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad tomó la decisión de que la Nueva EPS sea el único operador del sistema sanitario de la población carcelaria

Defensoría de Pueblo emitió una

El Sporting Lisboa pierde a Luis Javier Suárez por lesión: preocupación en la selección Colombia

La plantilla deberá ajustar su esquema ofensivo para los próximos partidos en la liga portugal y la Europa League, ante la ausencia del goleador samario

El Sporting Lisboa pierde a

La falta de sueño deteriora la salud cerebral y emocional desde la infancia: 60% de los niños y adolescentes no duerme las horas recomendadas

Datos recientes señalan que la mayoría de la población joven colombiana no cumple con las nueve a diez horas necesarias para un desarrollo cerebral y físico adecuado, lo que implica riesgos para la salud mental y el rendimiento diario

La falta de sueño deteriora

Elena Rose anunció su regreso a Colombia con el esperado ‘Alma Tour’: conozca fecha, lugar y precios

La cantautora venezolana vuelve como solista al país, prometiendo una experiencia cargada de emoción y cercanía junto a sus éxitos más populares y su aclamado álbum debut ‘Bendito Verano’

Elena Rose anunció su regreso

Activista denunció que fue despedido de su trabajo por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Me mandaron la razón con un amigo”

El ciudadano Miguel Zarate aseguró que lo echaron de su empleo por apoyar al candidato y responder a críticas provenientes del Centro Democrático

Activista denunció que fue despedido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Guerra por el territorio tiene

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

Elena Rose anunció su regreso

Elena Rose anunció su regreso a Colombia con el esperado ‘Alma Tour’: conozca fecha, lugar y precios

‘Sábados Felices’ estaría al borde de la desaparición: esto es lo que se dice en redes sociales

Rubén Blades anunció el fin de sus giras en 2027 y su regreso permanente a Panamá “a más tardar en 2028″

Shakira celebró un año del inicio de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ con un obsequio de “su hermana”

Clásicos del Reguetón Vol. 2 reveló su cartel con De La Ghetto, Ñengo Flow y más leyendas: conozca fecha, lugar y precios

Deportes

Miguel Ángel Borja reveló el

Miguel Ángel Borja reveló el detalle personal que impidió su llegada a Boca Juniors

Linda Caicedo lideró al Real Madrid en la Champions femenina: gol y asistencia ante el París FC

Falcao García marcó y Millonarios celebró su primera victoria en la Liga BetPlay ante Águilas Doradas en El Campín

Independiente Medellín recibió negativa para aplazar partido y enfrentará un calendario apretado

Así fue el primer gol de Falcao García con Millonarios en 2026: abrió el marcador ante Águilas Doradas