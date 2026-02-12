Gustavo Petro confirmó que Colombia importará gas de Venezuela: “Muchísimo más barato”

El primer mandatario indicó que será mucho más económica la compra del hidrocarburo - crédito Redes sociales/X

El 11 de febrero de 2026, durante la entrega de 82.000 hectáreas de tierra a familias campesinas del departamento de Tolima, llevada a cabo en el municipio de Chaparral, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno colombiano importará gas de Venezuela con el fin de reducir costos.

“Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, indicó el jefe de Estado en el evento público, sin otorgar mayores detalles al respecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ya había dado pistas sobre esta posibilidad a través de una publicación en su cuenta de X. De acuerdo con su explicación, el Gobierno nacional está a la espera de que entren en vigencia unas licencias que otorga la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) para así poder empezar a negociar la venta del hidrocarburo con el vecino país.

Desde 2024, el Gobierno colombiano estaba evaluando la posibilidad de importar gas de Venezuela - crédito Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Aseguró que espera que con esta negociación se logre adquirir gas natural mucho más económico para su uso en Colombia. “Con licencia Ofac, como alguna vez lo dijimos, empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido a nuestro país como lo mencionó hoy el Presidente, Gustavo Petro. Sin perjuicio de que podamos hablar de petróleo, generación de energías limpias y transmisión eléctrica”, precisó.

El jefe de la cartera aclaró que es necesario que este tipo de licencias se amplíen a los aspectos eléctricos para poder restablecer las interconexiones con Venezuela.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirma que las negociaciones con Venezuela iniciarán tras la entrada en vigor de las licencias Ofac - crédito @PalmaEdwin/X

El vecino país ahora se encuentra en una reactivación económica. La tarea inició luego de que el Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, adelantara una intervención militar en el territorio y capturara al dictador Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, está al frente de estas acciones y cuenta con el beneplácito de la administración norteamericana.

En vista de este nuevo panorama político que se vive en ese territorio, el ministro de Minas de Colombia informó que solicitó a la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) hacer una revisión de los proyectos de regasificación que tiene a la mano el país, incluyendo la importación de gas venezolano.

“Que tenga en cuenta el nuevo escenario político con Venezuela y la posibilidad de importar del vecino país, que hoy sería el mejor escenario para los hogares colombianos y la industria nacional”, precisó.

El ministro Edwin Palma Egea informó que solicitó a la Upme evaluar la posibilidad de importar gas de Venezuela - crédito @PalmaEdwin/X

La idea de importar el gas de Venezuela no es nueva. La administración Petro ya había abordado el tema en 2024 y desde la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) se estuvo verificando esta alternativa, con el fin de garantizar el abastecimiento y suministro de gas en Colombia en los siguientes años.

En octubre de 2024, Álvaro Casanova, gerente de gas de Ecopetrol, informó que la compañía estaba contemplando todas las posibilidades que tenía a la mano para hacer frente a la demanda de gas en 2025 y 2026. Una de las alternativas era, justamente, la importación de gas venezolano, por lo que, según detalló, ya se habían desarrollado algunos estudios para verificar qué tanto hidrocarburo podría recibir el país.

“Ya se hicieron las primeras pruebas y en la frontera se podrían recibir cerca de 50 millones de pies cúbicos en la primera etapa”, explicó el funcionario, citado por Red+ Noticias.

Ecopetrol ya había evaluado la alternativa de importar gas de Venezuela - crédito Europa Press

De acuerdo con la cartera de Minas y Energía, hay varias razones que motivan al Gobierno a negociar con Venezuela la compra de gas, entre ellas está mejorar la seguridad y soberanía energética, la integración regional con un impacto directo en los usuarios y la justicia social y territorial.

"El Gobierno busca corregir los desequilibrios históricos que han mantenido a regiones como el Caribe en condiciones de vulnerabilidad, con tarifas injustas y un acceso desigual a la energía”, indicó el ministerio, citado en un comunicado.