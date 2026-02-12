Colombia

Cursos gratuitos de inglés para el turismo ofrecen en Bogotá: así puede aplicar

El proceso formativo incluirá nueve módulos, distribuidos en 140 horas totales bajo la modalidad híbrida: 42 horas presenciales, 59 horas sincrónicas y 39 horas de trabajo autónomo en plataforma

El alcalde local de Suba, César Salamanca, señaló que esta acción se integra en la estrategia “Ven a Suba”, con la expectativa de posicionar a la localidad entre los destinos atractivos para turistas nacionales y extranjeros - crédito Secretaría de Educación

Bogotá impulsa el turismo local abriendo 254 cupos gratuitos para un curso de inglés orientado a quienes trabajan en el sector, de la localidad de Suba, una estrategia con la que la Administración Distrital busca potenciar la atención al visitante y dinamizar la economía de ese territorio.

La iniciativa, denominada ‘Ven a Suba Potencial Turístico’, responde a una colaboración entre la Alcaldía Local de Suba y la Universidad Militar Nueva Granada, y está dirigida a personas vinculadas con la cadena de valor turística de la zona, con el propósito de facilitar su desenvolvimiento en situaciones habituales del ámbito de la hospitalidad.

El alcalde local de Suba, César Salamanca, señaló que esta acción se integra en la estrategia “Ven a Suba”, con la expectativa de posicionar a la localidad entre los destinos atractivos para turistas nacionales y extranjeros.

El mandatario precisó que: “Con Ven a Suba queremos atraer turistas a nuestra localidad, que gasten sus dólares aquí y que ese movimiento económico beneficie a nuestros emprendedores y a los actores del sector turístico. Suba tiene un enorme potencial en turismo ambiental, deportivo, gastronómico, huertero y cultural, y esta formación en inglés es clave para aprovecharlo”.

Cursos gratuitos de inglés en la localidad de Suba - crédito Alcaldía de Bogotá

El proceso formativo incluirá nueve módulos, distribuidos en 140 horas totales bajo la modalidad híbrida: 42 horas presenciales, 59 horas sincrónicas y 39 horas de trabajo autónomo en plataforma.

A lo largo del programa, los participantes abordarán temas como la introducción al servicio al cliente, atención en terminales de transporte, movilidad urbana, compras y atención comercial, recorridos guiados, servicio mediante call center, tipos de vacaciones y actividades recreativas, así como resolución de problemas en atención al cliente. Las simulaciones prácticas estarán orientadas a situaciones reales del sector.

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el jueves 19 de febrero y pueden concretarse en línea o de manera presencial en puntos seleccionados de la localidad, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. La información completa sobre los lugares y requisitos se encuentra disponible a través de los canales oficiales de la Alcaldía Local de Suba y el Portal Bogotá.

El alcalde local de Suba, César Salamanca, señaló que esta acción se integra en la estrategia “Ven a Suba”, con la expectativa de posicionar a la localidad entre los destinos atractivos para turistas nacionales y extranjeros - crédito Tatsuya Amano/EFE

A continuación encontrará la lista de los lugares destinados para realizar la inscripción presencial y acceder a los más de 200 cupos disponibles:

  • SuperCADE Suba: del 5 al 12 de febrero
  • Alcaldía Local de Suba: del 13 al 19 de febrero
  • Manzana del Cuidado La Gaitana (UPL Tibabuyes): 5 y 6 de febrero
  • SuperCADE Suba (UPL Rincón): 9 y 10 de febrero
  • Centro Comercial Niza (UPL Niza): 11 y 12 de febrero
  • Centro Comercial Bima (UPL Torca): 13 y 14 de febrero
  • Centro Comercial Parque La Colina (UPL Britalia): 16 y 17 de febrero
  • Escuela Chorrillos o Suba TIC (Zona Rural): 18 y 19 de febrero

El programa se desarrolla con la perspectiva de que la capacitación en inglés para quienes integran la cadena turística permita mejorar la experiencia de visitantes y contribuya al desarrollo económico local. Esta acción se suma a las estrategias del Distrito que buscan fortalecer la atención en la capital, consolidando a Bogotá como un destino abierto y competitivo en el ámbito turístico.

La iniciativa, denominada ‘Ven a Suba Potencial Turístico’, responde a una colaboración entre la Alcaldía Local de Suba y la Universidad Militar Nueva Granada, y está dirigida a personas vinculadas con la cadena de valor turística de la zona - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La capacitación en el idioma inglés para trabajadores del sector turístico en Suba representa una apuesta de la administración local por fortalecer la atención al visitante y dinamizar la economía de la zona. A través de esta iniciativa distrital, se busca dotar a los actores del turismo de herramientas para desenvolverse en situaciones propias de la hospitalidad, mejorar la experiencia de los visitantes y posicionar a Suba y a Bogotá como destinos competitivos y atractivos tanto a nivel nacional como internacional.

