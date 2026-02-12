Colombia

El actor Diego Trujillo anunció que respaldará a Sergio Fajardo como candidato presidencial: “Es el indicado”

El candidato agradeció el apoyo del artista y aseguró que busca impulsar a Colombia si llega a ser elegido presidente de la República

El actor aseguró que Fajardo destaca por su transparencia - crédito @DiegoTrujilloD/X

El candidato a la Presidencia de la República Sergio Fajardo, que ha aspirado en más de una ocasión a ocupar el cargo más importante del país, está sumando apoyos. A través de sus redes sociales, el actor Diego Trujillo, reconocido por su trabajo en producciones como El capo, A corazón abierto y La pola, anunció que respaldará a Fajardo en su empeño por ser el primer mandatario de Colombia.

Yo quiero un país más justo, más educado, más decente, un país que tenga más igualdad, justicia social. Por eso, creo que Sergio Fajardo es el indicado. Si estás de acuerdo, este es el camino”, precisó el también arquitecto y humorista colombiano.

De acuerdo con su explicación, ese respaldo que ahora expone se centra en la visión que tiene de las condiciones actuales del país. A su juicio, hay un ambiente de división, que está permeado por complejos problemas de corrupción y de falta de efectividad en la administración.

Diego Trujillo aseguró que el próximo presidente debe priorizar la educación - crédito @diegotrujillo/Instagram

Colombia está cansada. No aguanta más corrupción, más polarización, más ineficiencia, más improvisación. No necesitamos más gritos, más discursos que generen odio, violencia, división. Necesitamos un gobernante que tenga una experiencia probada gobernando”, precisó.

Fajardo, justamente, cumple con ese requisito que para Trujillo es crucial: la experiencia. Pues, fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2007 y gobernador de Antioquia entre 2012- y 2015. Además, fue la fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus en 2010 y aspirante a la Presidencia en 2018 y 2022.

El actor indicó, además, que el próximo mandatario que tenga el país debe destacar por su honestidad y su transparencia, así como por sus propuestas que evidencien soluciones concreta a las principales problemáticas que aquejan al territorio nacional. Aclaró que estas deben ser aterrizadas y realizables.

Sergio Fajardo tiene experiencia gobernando: fue alcalde y gobernador - crédito Movimiento Dignidad y Compromiso

Adicionalmente, aseguró que el jefe de Estado debe apostarle a la educación. “Creo que cuando se invierte en conocimiento, se invierte en desarrollo, se invierte en, eh, equidad social, se invierte en generación de empleo, en igualdad”, precisó.

Para el humorista, el candidato de centro cumple con sus expectativas y tiene amplias diferencias con otros candidatos que, desde su perspectiva, utilizan mensajes de odio para acercarse a los electores y garantizar votos a su favor. “Hay quienes prometen cosas desde la rabia, desde el odio. Sergio Fajardo lo hace desde la razón, con una honestidad probada, con transparencia”, dijo.

Al igual que el actor, el famoso escritor Héctor Abad Faciolince informó que respalda a Sergio Fajardo como aspirante a la Presidencia. “Conozco a Sergio Fajardo desde hace mucho tiempo. Sé que es una persona transparente e íntegra. Sé que sería el mejor presidente para Colombia”, indicó.

Al dar su opinión sobre los adversarios políticos del exgobernador, rechazó tanto a la derecha como a la izquierda extremas, señalando que el primero “dice que lucha contra la corrupción, pero esto no puede ser porque él mismo es un corrupto”, mientras que el segundo representaría “la continuidad de un Gobierno corrupto que padecemos”, refiriéndose a la administración del presidente Gustavo Petro, que ha estado llena de escándalos de corrupción, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd).

El escritor aseguró que Fajardo destaca por su honestidad - crédito @sergio_fajardo/X

Por todo esto, estoy con Sergio Fajardo y creo que sería el mejor presidente para Colombia”, afirmó.

El candidato presidencial, que se enfrenta a otros políticos como Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Vicky Dávila, agradeció tanto a Diego Trujillo como al escritor por respaldarlo en su campaña de cara a las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

“Me siento muy honrado y feliz por el apoyo decidido de columnistas, escritores, artistas, periodistas y políticos que se han sumado a respaldar la campaña que llevará a Colombia Adelante”, señaló en su cuenta de X.

