Colombia

Chontico Día hoy: número ganador del sorteo del 12 de febrero

Conoce los resultados de una las loterías más populares del sur del país

Guardar
Resultados del Chontico Día. (Infobae)
Resultados del Chontico Día. (Infobae)

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este jueves 12 de febrero de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Estos fueron los números ganadores
Estos fueron los números ganadores del 12 de febrero de 2026 en el sorteo de Chontico Día. (Jovani Pérez/Infobae)
  • Sorteo: 8339.
  • Número ganador: 7 5 5 7.
  • Quinta: 9.

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El origen de la lotería en Colombia. (Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaColombia-noticiasColombia-loteríasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Exfigura del fútbol italiano pone a Luis Díaz como ejemplo en el fútbol mundial: “No le limpia la bata”

El exfutbolista destacó el profesionalismo y la eficacia del colombiano, referente del Liverpool y de la selección Colombia, y lo contrastó con el bajo rendimiento y las críticas hacia Rafael Leão tras una temporada irregular

Exfigura del fútbol italiano pone

Exjugador del Deportivo Cali no le da más tiempo a Alberto Gamero y pide su salida: “El proyecto es insostenible”

El entrenador samario con los Azucareros tiene un rendimiento de 35% tras 12 derrotas, siete empates y tan solo siete derrotas en 26 partidos

Exjugador del Deportivo Cali no

Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por decreto del Gobierno Petro: el gremio denuncia “presiones fiscales”

Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, advirtió que el mercado muestra señales de demanda, pero las decisiones fiscales están reduciendo la liquidez de las empresas

Repuestos para carros y motos

Qué pasa si cotiza más de 1.300 semanas para pensión en Colombia: Esta es la fórmula para aumentar el valor de su mesada, según la ley

Superar el mínimo exigido por ley no significa perder dinero. En Colpensiones puede subir el porcentaje de la pensión hasta un tope legal y en los fondos privados fortalece el ahorro que financiará la jubilación

Qué pasa si cotiza más

Desde el Centro Democrático se solidarizaron con Abelardo de la Espriella tras denunciar amenazas del ELN: “La seguridad es pilar innegociable”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se refirió a las recientes advertencias de la campaña del candidato de derecha y pidió al Gobierno nacional garantías para continuar en la contienda electoral

Desde el Centro Democrático se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

José Rodríguez desmintió a Yaya

José Rodríguez desmintió a Yaya Muñoz y aseguró que él fue quien terminó la relación: “Ella lo sabe y no tengo nada bueno por decir”

Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata ya no estarían saliendo: este fue el comentario con el que el empresario confirmó la noticia

Marcela Benjumea confesó que la fama “le robó” complicó la relación con su papá ‘El Gordo’ Benjumea: “Una cosa espantosa”

La Segura preocupó tras revelar que su hijo Lucca tuvo que ser hospitalizado: tiene 10 meses de edad

Pulla de Jhovanoty contra las entrevistas que incluyen preguntas íntimas sería una indirecta para Eva Rey: “Chupar o morder”

Deportes

Exfigura del fútbol italiano pone

Exfigura del fútbol italiano pone a Luis Díaz como ejemplo en el fútbol mundial: “No le limpia la bata”

Exfigura del Deportivo Cali pidió la salida de Alberto Gamero: “El proyecto es insostenible”

Richard Ríos está de regreso con el Benfica: el colombiano entrenó con el equipo y espera volver ante Real Madrid en Champions League

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

Dura calificación recibieron los jugadores colombianos del Vasco da Gama tras derrota como local ante Bahía en el Brasileirão: “No despega”