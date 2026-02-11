Tras haber sido secuestrada y liberada, le recordaron a la senadora Aída Quilcué video en el que enfrentó a militares que detuvieron su carro en un retén: “Porque soy india”

Quilcué recuperó la libertad gracias la trabajo conjunto de la Guardia Indígena y la fuerza pública - créditos @sticperiodista/IG | Aída Quilcué / Facebook

El secuestro y posterior liberación de la senadora indígena Aída Quilcué, el 10 de febrero de 2026 en el departamento del Cauca, dejó un hecho que ha sido calificado por usuarios en redes sociales como una “píldora para la memoria” de la congresista colombiana del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).

Además de las declaraciones que hizo la líder indígena a varios medios de comunicación durante la mañana del miércoles 11 de febrero, y luego de lo que fueron los momentos de zozobra que vivió por cuenta del grupo de hombres armados que irrumpió en uno de los tramos de la vía entre los municipios de Inzá y Totoró, a Quilcué le recordaron un episodio en 2025 con el famoso rótulo: ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’

En esta ocasión, y luego del relato de la congresista, muchos internautas le reprocharon luego de salir escoltada por soldados del Ejército Nacional las palabras que tuvo hacia varios de los uniformados meses atrás.

En concreto, el episodio que le hizo a Quilcué volverse viral en redes fue un video en el que ella confrontó de forma vehemente a dos soldados.

El caso que fue noticia en el país a mediados de agosto de 2025, se dio luego de que sus escoltas fueron seguidos a alta velocidad por efectivos del Ejército en una carretera del Cauca.

La situación encendió el debate en ese entonces debido a que días atrás se presentó un atentado contra el representante Julio César Triana, ocurrido dos días antes en el Huila.

En la grabación, registrada el viernes 15 de agosto por su hija, que la acompañaba en el vehículo, se observa a Quilcué interrogando a los uniformados sobre la razón de la persecución.

“¿Por qué me siguen así? Si ustedes son los que me tienen que brindar la seguridad, ¿ah?”, exigió la senadora del Mais.

Las imágenes circularon entre los usuarios que, en su mayoría respaldaron el actuar de los soldados, mientras que otro sector criticó el tono de la congresista. Por esta razón fue que muchos de ellos recordaron el famoso episodio de “¿Usted no sabe quién soy yo?”.

La polémica se agravó cuando Quilcué vinculó el trato recibido con su identidad: “Tome foto porque eso no puede ser justo. Porque soy india y soy senadora, entonces me tratan como me tratan. ¡No! Pues acá abajo hubo atentado donde yo vivo. Al congresista. ¿Por qué no me protegen a mí porque soy indígena?”, afirmó en referencia reciente al ataque sufrido por Triana, del partido Cambio Radical.

El video muestra a los soldados intentando controlar la situación mientras Quilcué, galardonada en 2021 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría Defensa a Toda una Vida, justificaba la velocidad alegando que transitaba por un punto peligroso.

“Yo tengo que venir a toda porque vengo de una zona roja”, explicó, mientras mostraba sus credenciales y compartía con los militares su preocupación por los antecedentes de violencia: “A mi esposo lo mató el ejército. Para mí también es muy complicado esto”.

La senadora Aída Quilcué narró los momentos de angustia que vivió durante su secuestro en el Cauca

La senadora y líder del partido indígena Mais, sostuvo en diálogo con Caracol Radio que su experiencia no solo es un hecho personal, sino un espejo de la dramática situación que viven los habitantes de la zona, marcada por la presencia de grupos armados ilegales y una creciente criminalidad.

Quilcué hizo hincapié acerca del papel decisivo de la Guardia Indígena y la fuerza pública en su rescate; dado que la pronta reacción de estas entidades, que cerraron todas las vías posibles de escape y ejercieron presión directa en el área de retención, resultó determinante para que los captores abandonaran el sitio.

“Me di cuenta que la guardia estuvo en reacción muy rápida, cerraron todas las vías de Páez, de todas las vías correspondientes donde nos pudieran llevar, y luego pues también llegó la fuerza pública y yo creo que sintieron la presión y por eso salieron de ahí”, expresó Quilcué al mismo medio.

La senadora detalló que el incidente ocurrió durante el trayecto de La Plata (Huila) a Popayán.

Quilcué fue interceptada en las inmediaciones del páramo de Río Sucio por ocho hombres armados quienes, tras bajarla del vehículo, la condujeron a un lugar desconocido.

Durante el secuestro, los sujetos se comunicaban por radioteléfono para confirmar su retención, y la senadora insistió en que la situación es crítica no solo para ella, sino para “muchos ciudadanos en el Cauca”.

Dentro de lo que ella pudo observar de sus captores, destacó los símbolos y atuendos afines a las disidencias de las Farc, y que podrían estar vinculados al frente Dagoberto Ramos, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados en toda Colombia.

“Estoy segura de que sí era un grupo armado de la disidencia por la forma de vestir y por las armas que portaba”, cerró Quilcué en el diálogo radial, mientras que en otra entrevista con Bluradio ella explicó: “Ellos (los secuestradores) me dicen que se identificaron como la columna Dagoberto Ramos de las disidencias”.

Durante la retención, Quilcué relató que se negó a continuar caminando conforme a las órdenes de los hombres armados y expresó: “(…) Y si me van a hacer algo, pues lo pueden hacer aquí. Si me van a matar, pues que me maten aquí”, le dijo la senadora al grupo de hombres armados.

