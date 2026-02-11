Reina del carnaval del Atlántico, Stefanny Martínez Barceló, reveló por qué renunció a la corona: “Se convirtió en una pesadilla”

En un emotivo comunicado, la embajadora del Carnaval del Atlántico expone las razones de su renuncia, hablando de promesas incumplidas, falta de apoyo y cómo un sueño se transformó en una pesadilla - crédito teffymartinezb / Instagram

La abrupta renuncia de Stefanny Martínez Barceló como reina del carnaval del Atlántico 2026 ha sacudido el panorama cultural del departamento apenas dos días antes de la esperada coronación en la concha acústica de la Banda de Baranoa.

La joven soledeña, de tan solo 18, decidió poner fin a su papel de embajadora en medio de fuertes cuestionamientos sobre los apoyos institucionales y el acompañamiento prometido por la Gobernación del Atlántico, entidad organizadora del evento.

Martínez Barceló compartió un extenso video en Instagram en el que detalló los motivos de su decisión. “Hoy les hablo no desde un título, sino como aquella mujer que en algún momento tuvo un sueño. Este sueño empezó como un orgullo familiar, pero que poco a poco se convirtió en una pesadilla”, inicia el mensaje que dio fin a su fugaz reinado.

La noticia se confirmó con un pronunciamiento oficial de la Gobernación del Atlántico y la Secretaría de Cultura y Patrimonio, aceptando la renuncia.

La reina fue presentada por el Gobernador Verano de la Rosa el 5 de diciembre de 2025 - crédito veranodelarosa / Instagram

Las autoridades remarcaron que la programación del Carnaval continuará sin modificaciones y reiteraron su compromiso con la cultura local. “Valoramos el bienestar personal y familiar por encima de cualquier compromiso protocolario y respetamos la privacidad de los motivos expuestos”, señalaron los entes organizadores.

Desde la Oficina de Comunicaciones del Carnaval, se agradeció a la exreina su dedicación y se le deseó éxito en futuros proyectos, mientras se insistía en la continuidad de los eventos previstos.

El acto central de coronación se mantiene para este jueves 12 de febrero, con la participación de artistas reconocidos como Grupo Bananas, Diego Daza, Óscar Prince y Drea.

En su video, Martínez Barceló detalló los incumplimientos que, según su testimonio, hicieron insostenible su permanencia en el cargo.

La joven denunció que no le permitieron se acompañada por su familia - crédito @Gobatlantico / X

“Cuando acepté este rol, se me prometió un cubrimiento, un acompañamiento y un respaldo total para representar al departamento del Atlántico, pero nada de esto se vio en la realidad”, afirmó. Agregó que los recursos y apoyos anunciados “nunca se materializaron”, dificultando la gestión de su agenda y el desarrollo de actividades propias de la reina.

La exreina también denunció la restricción del acompañamiento de su familia y amigos, describiéndolo como “totalmente básico” para su bienestar emocional. “Desde el inicio se prohibió algo que para mí es totalmente básico y era el acompañamiento de mi familia y amigos en un momento tan crucial y fuerte para mí”, sostuvo.

Uno de los puntos más sensibles de su testimonio fue la imposibilidad de desarrollar propuestas propias para el Carnaval. Según relató, sus ideas para crear contenido o buscar soluciones logísticas fueron sistemáticamente descartadas. “Mis opiniones, mis propuestas y mis intentos de buscar soluciones para mi beneficio fueron vetados”, lamentó Martínez Barceló.

El pasado fin de semana, durante la Batalla de Flores de Santo Tomás, la joven vivió lo que describió como su “punto de quiebre”. “Me sentí sola, me sentí triste y sentí que no le estaba dando a mi público lo que realmente merecían, porque muchas veces me han dicho esperamos más de ti, pero a veces se me salía de las manos”, confesó en el video.

Pese a quedarse sin reina, el carnaval seguirá con las actividades programadas - crédito @Gobatlantico / X

La renuncia de Martínez Barceló desató una ola de mensajes de apoyo y críticas a la gestión de las autoridades. Entre los comentarios más destacados en redes sociales se leen expresiones como: “Valiente hablar si no se dio, Dios sabrá más adelante vendrán muchas miles bendiciones para ti” y “Te ganaste el cariño de todo el Atlántico con tu energía y el carisma que te caracteriza, de las mejores embajadoras o la mejor embajadora del departamento”.

Otros mensajes evidencian la insatisfacción ciudadana con el manejo institucional: “Bueno gobernador @veranodelarosa siga complaciendo a los mismos de siempre. Lo que tenemos claro en el Atlántico es que usted no repite una gobernación más” y “La dejaron sola, la pobre pela iba sola y llorando en santoto @veranodelarosa que trato indigno le da a la mujer Atlanticense”.

A pesar de la controversia, la organización del Carnaval del Atlántico confirmó que la agenda prevista se desarrollará con normalidad. “Invitamos a todos los atlanticenses a acompañarnos en este espacio de unión y alegría para todos los municipios del departamento”, reiteraron.